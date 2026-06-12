Rozhodnete o remigraci. Le Penová dává Francouzům vážný slib

Marine Le Penová ve čtvrtek na sociální síti X uvedla, že migrační pakt, který vstupuje v platnost dne 12. června 2026, bude od členských států Evropské unie vyžadovat příjímání migrantů a to „pod hrozbou pokut“.
Sama proto uvedla, že až se její strana Národní sdružení (RN) dostane k moci, navrhne ústavní referendum o migraci.
„Zítra vstoupí v platnost Pakt o migraci. Ten bude od členských států Evropské unie vyžadovat, aby přijímaly migranty, a to pod hrozbou pokut. Jakmile se dostaneme k moci, navrhneme Francouzům ústavní referendum o imigraci, což je jediný způsob, jak znovu získat kontrolu nad naší migrační politikou,“ uvedla Marine Le Penová.
Demain, le Pacte des migrations entrera en vigueur. Il imposera aux États de l’Union européenne d’accueillir des migrants, sous peine d’amendes.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 11, 2026
Lorsque nous arriverons au pouvoir, nous proposerons aux Français un référendum constitutionnel sur l’immigration, seul moyen pour…
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Proti migračnímu paktu vystupuje také iniciativa Save Europe Act, Act, kterou propaguje nizozemská konzervativní komentátorka Eva Vlaadringerbroek. Iniciativa už získala přes 300 tisíc podpisů a jejím hlavním cílem je prosazení tzv. remigrace, deportací nelegálních migrantů nebo cizinců páchajících trestnou činnost.
Iniciativa také požaduje dočasné zastavení nových neevropských migračních kanálů, omezení azylového řízení pro ekonomické migranty a žadatele z bezpečných zemí, ale také pozastavení nových studijních a rodinných víz pro neevropské občany. Chtějí také reformu azylového systému EU, důslednější ochranu vnějších hranic, rychlé prověřování příchozích a okamžité navracení osob, které nemají právo v Evropě pobývat.
Součástí jejich požadavků je taky omezení sociálních dávek a výhod, které podle iniciativy působí jako pobídka k další migraci. Za cíl si Save Europe Act dává nasbírat milion podpisů, aby se návrhem musela zabývat Evropská komise.
Právník Robert Kotzian ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz konstatoval, že remigrace je nezbytná. Varoval především před zásadou migrační solidarity, která spolu s migračním paktem podle jeho slov proniká do sekundárního práva Evropské unie.
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