Prokop (Stačilo!): Tohle nezestárlo dobře...

Ono se totiž ukázalo, že Petr Pavel umí vést "zkušeně a klidně", jenom když sedí ve Strakovce vláda, kterou volil - Pavel je totiž přiznaný volič Fialova SPOLU. Jakmile máme ale vládu jinou než fialovou, tak Pavel akorát ukazuje svoji nezkušenost a dělá chaos.
A tak kvůli pár ostřeji formulovaným SMSkám jde prezident republiky na policii, v zahraničí šíří uštěpačné poznámky vůči vládě a za každou cenu se snaží dostat na summit NATO, a to tak křečovitě, až je to trapné.
Víte, prezident není šéf vlády, ale ani její podřízený. Měl by to být její partner, který ale umí upozadit stranickost a jednat stejně dobře jak s vládou, tak opozicí. Ovšem to člověk, který prožil celý svůj život v armádě a s praktickou politikou nemá absolutně žádnou zkušenost, evidentně nedokáže pochopit.
Mgr. Vítek Prokop
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