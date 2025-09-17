Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme

Pilotní zavádění 150 km/h na dálnici není nic jiného než líbivá předvolební hra. Přínosy jsou zanedbatelné, rizika velká.
- 150 km/h na D3 je předražený experiment, který ohrožuje bezpečnost i životní prostředí.
- 54,5 milionu korun za dopravní značky, které přinesou řidičům jen pár ušetřených minut.
- Riziko tragických nehod kvůli rozdílu mezi kamiony a auty.
- Vyšší spotřeba, emise i hluk, starý vozový park na takovou rychlost prostě nemá.
Zelení dlouhodobě odmítají zvyšování rychlosti na dálnicích. Chceme bezpečnější a plynulejší dopravu, dostupné vlaky a autobusy – ne hazard za stovky milionů. Celý komentář Matěje Pomahače najdete na Ekolistu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV