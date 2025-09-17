Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme

17.09.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k pilotnímu zavádění 150 km/h na dálnici

Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Pilotní zavádění 150 km/h na dálnici není nic jiného než líbivá předvolební hra. Přínosy jsou zanedbatelné, rizika velká.

  • 150 km/h na D3 je předražený experiment, který ohrožuje bezpečnost i životní prostředí.
  • 54,5 milionu korun za dopravní značky, které přinesou řidičům jen pár ušetřených minut.
  • Riziko tragických nehod kvůli rozdílu mezi kamiony a auty. 
  • Vyšší spotřeba, emise i hluk, starý vozový park na takovou rychlost prostě nemá.

Zelení dlouhodobě odmítají zvyšování rychlosti na dálnicích. Chceme bezpečnější a plynulejší dopravu, dostupné vlaky a autobusy – ne hazard za stovky milionů. Celý komentář Matěje Pomahače najdete na Ekolistu ZDE.

Strana zelených

  • SZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zelení: Povinné ověřování věku není řešení
Zelení: Fialovy škrty ohrožují demokracii
Zelení: Škrty v sociálních službách jsou falešná úspora
Zelení: Hřiště pro pár oligarchů?

Zdroje:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/matej-pomahac-stopadesatka-na-d3-predrazeny-nebezpecny-a-nezadouci-pilot?fbclid=IwY2xjawM3yg9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR4OeRBzAND_uN3z4j-iDtQmvnAcf0FMNnhQpibbbTC0pSEafJ-FUL1pZrF6oQ_aem_5nK-1Bpeb6Q61-VMchI22g#diskuse

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , doprava , rychlost , zelení

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je zvýšení povolené rychlosti na dálnicích nebezpečný hazard?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kde by šetřilo hnutí ANO?

Jak chcete snížit dluh ČR? Plánujete nějaké zvýšení daní? Protože vy často říkáte, co je špatně, ale už neříkáte, co byste dělali vy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Karezza je jemná technika pomalého sexu bez upínání se na orgasmusKarezza je jemná technika pomalého sexu bez upínání se na orgasmus Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme

23:08 Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k pilotnímu zavádění 150 km/h na dálnici