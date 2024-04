Zeman (PRO): Podivuhodná kauza Voice of Europe

Prezident Pavel navštívil BIS. Spolu s jejím ředitelem generálem Koudelkou „odhalili“ nebezpečí, které pro Evropu představuje údajně na Rusko napojená streamovací stanice Voice of Europe, která prý měla za cíl ovlivnit volby do Evropského parlamentu šířením proruské propagandy.

Této stanici poskytli rozhovor mimo jiné i různí čeští politici jako Václav Klaus, Cyril Svoboda či Zuzana Majerová. Z razance, se kterou byla tato zpráva zveřejněna a dle toho, jak rychle proletěla Evropou, by se dalo usuzovat, že jde o úroveň nebezpečí, jaké představovalo Rádio Svobodná Evropa pro komunistické Československo. Dokonce dosluhujcí nizozemský premiér Rutte, který je jedním z možných kandidátů na nového šéfa NATO, prohlásil, že jde o ohrožení evropské demokracie a svobody slova.

Nevím, kdo z vás kdy slyšel o Voice of Europe? Domnívám se, že dosah této stanice je ve stovkách či nižších jednotkách tisíců posluchačů. Těžko si dovedu představit, že by Voice of Europe dokázal byť se sítí dalších propagátorů Ruska nějak podstatně ovlivnit vývoj evropské demokracie či volby do Evropského parlamentu. Vždyť Evropská unie má nyní necelé půl miliardy obyvatel! Spíše mi to připadá jako další pseudokauza, která má zastřít jiné závažnější problémy Evropy jakými jsou minimální hospodářský růst, ztráta trhů a především ztráta celkového vlivu ve světě. Je možné, že Voice of Europe platí někdo z Ruska, ale zásadní riziko pro Evropu nepředstavuje. Dle mého názoru jde o „mnoho povyku pro nic“.

Hlavním nepřítelem Evropy je totiž sama Evropa. Po desetiletí pracuje na tom, aby se ekonomicky a politicky zničila. Přesun průmyslu do dříve chudších zemí spojený s dlouhodobě povýšeneckým chováním k zemím „třetího světa“, jak jsme je samolibě nazývali, vedly ke zvýšení závislosti Evropy na jiných zemích. Dlouhodobé a stále urputnější hledání sociálního státu přivedlo Evropu ke značnému plýtvání svými prostředky, k neefektivitě, kterou si jinde nemohou a nechtějí dovolit. Nemám nic proti sociální pomoci slabším z nás, ale musí být adresná a v možnostech naší ekonomiky. Nová ideologie- zelená politika nazývaná Green Deal je jen dalším stupněm v tomto zápase, ve kterém Evropa na celé čáře prohrává. Evropě nevadí, že jinde sice farizejsky pokyvují hlavami, ale myslí si o tom své. Copak Čína a hlavně Indie či Afrika skutečně myslí boj proti produkci skleníkových plynů vážně? Evropa si myslí, že je stále světovým hegemonem a je její povinností ukazovat cestu, být lídrem ve využití sluneční a větrné energie, v odbourání fosilních paliv, v přestavbě prakticky všeho, co nám dosud sloužilo, co po staletí formovalo evropský život…. A evropská migrační politika? To je jen pomyslná koruna toho všeho. Možný konec Evropy, kterou známe a kterou milujeme… Nenechme se zmást strašením bezpečnostních složek, které hledají „vnitřního“ nepřítele, aby posílili našeho bojového ducha a přesvědčili nás, že naše vláda, evropské vlády a především bruselské centrum to dělají dobře a v zájmu svých národů a celé Evropy.

