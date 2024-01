Zeman (PRO): Slovo vlády je zákonem

reklama

V podstatě nám pan nejvyšší ústavní soudce řekl, že jakékoliv věcně správné argumenty blednou při srovnání s „potřebami“ státu, tedy s tím, co je pro něj dobré a správné. A o tom, co je dobré rozhodne Ústavní soud. Bez ohledu na fakta. Jako by tím potvrdil, že argumenty, které zazněly v plénu před ctihodnými soudci ze strany vlády, nejsou tak úplně přesvědčivé. Stačí, když si to výkonná moc přeje. A tak byl vyměněn soudce- zpravodaj Jan Svatoň, který nenašel u kolegů pro svůj návrh vyhovět stěžovatelům ze strany ANO podporu, za soudce Vojtěcha Šimíčka, který v obráceném gardu návrh odmítl a u kolegů získal většinu. V pod-statě navrhovatelé napadali příslušný zákon s tím, že je retroaktivní a byl přijímán ve zrych-leném čtení (tj. bez běžného projednání v prvním čtení), ačkoliv to nebylo třeba.

Soud uvěřil vládě, že jinak nemohla a že musela ke zkrácení důchodů zhruba o 1 tisíc korun měsíčně na jeden důchod přistoupit zrychleně, jinak by byly způsobeny velké ekonomické škody. Ano, názory soudců se mohou různit, jde jen o to, jak se prezentují. A samozřejmě o jak silné důkazy se opírají. Domnívám se, že úspora několika desítek miliard korun stojí za úvahu. Ale opatření se mají udělat včas, nikoliv s ohledem na prezidentské volby. Nakonec tvrzení vlády, že vysokou inflaci nikdo nečekal, je skutečně úsměvné. Státní rozpočet ČR skončil sice s předpokládaným schodkem, ale skoro 300 miliard schodku za jediný rok stejně není žádný úspěch, ale prohra. Tak proč ta blamáž u ústavního soudu? Vždyť každý ví, že míra inflace na podzim 2022 byla 19 procent, tak proč by v následujícím období měla zásadně klesnout? Prostě se v době konání prezidentských voleb „nehodilo“ na důchody sahat.

Samozřejmě nad tímto usnesením ústavního soudu někteří kroutí hlavou. Jiní jakoukoliv diskuzi označují za nemístnou až odsouzeníhodnou. Paní Danuše Nerudová, nezávislá kandidátka za Hnutí starostů a nezávislých do eurovoleb, jakoukoliv pochybnost vyloučila. Do-konce prohlásila, že v demokratické zemi nemá kdokoliv právo zpochybňovat rozhodnutí ústavního soudu už jenom proto, že kromě právníků tomuto výkladu nemůže nikdo rozumět. Dokonce takovéto jednání označila za nebezpečný „trumpismus, který se stále více objevuje ve veřejném prostoru“. Pan poradce premiéra Křeček zašel ještě dále. Prohlásil, že kdo zpochybňuje usnesení ústavního soudu, rozvrací společnost. Nepřipomínávám to něco? Vládu jedné strany?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE