Zeman (PRO): Vláda musí držet basu. Skutečně ale musí?

Po čtyřiceti letech přítele nejvěrnějšího tu máme opět vládu sice ne jedné strany, ale jedné ideologie. Totiž progresivního liberalismu a jednoho přítele nejvěrnějšího, totiž Brusel. Záměrně se nezmiňuji o Washingtonu, protože tam alespoň v podobě možného vítězství Donalda Trumpa probleskuje světlo naděje.

Ptáte se, jaké naděje? No naděje na zachování „našeho“ stávajícího způsobu života. Můžeme jej nazývat konzervativním a my pak jsme konzervativci. Nechť! Pro někoho možná urážka, která zavání něčím starým a překonaným. Já však jsem rád, že ještě mohu uznávat „jen“ dvě pohlaví. Jsem rád, že miluji svoji zemi, naše tradice, naši řeč a českou korunu. Jsem hrdý na to, že máme náš stát, za který naši předci tolik bojovali, naši víru, která v podobě křesťanství tu je již více než dva tisíce let, naši kulturu, jejíž kořeny tkví kdesi na pláních starověkého Řecka a kopcích Říma a kde slovo rodina, která je tvořena mužem, ženou a pokud možno dětmi, má stále svůj význam. Vážím si i jiných názorů, jiných náboženství a jiných kultur, ale prosím nechme si, co naše jest.

Jsem přesvědčen, že zdaleka nepotřebujeme vše, co Evropská unie zavádí. Nepotřebujeme všechny ty liberální „výdobytky“ jako jsou multikulturalismus, Green Deal, rodina homosexuálních párů, přepisování historie, euro či jednotný evropský superstát. Ne vše, co Brusel navrhuje je špatné, ale prosím, ať nechá na nás, co chceme a co ne.

Žádám naši vládu, aby více myslela na nás, naše zájmy a zájmy České republiky! Věřte, že strana PRO je tu pro vás a za vás bude vždy bojovat.

