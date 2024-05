Zeman (PRO): Zase jedna facka ČR ze strany Bruselu

reklama

Nechci diskutovat o faktu, jak je pro ČR, ale nejen pro ni, nezbytné stavět další jaderné bloky, ani nechci poukazovat na skutečnost, že ČR má v ČEZu kolem 70 procent akcií. Ani se nebudu pozastavovat nad tím, že Čína, která již Evropu hospodářsky trumfla a nyní předhání USA, se vůbec nezabývá problémem státních subvencí polostátním firmám, a to je jeden z důvodů, proč je nyní gigantem celosvětového měřítka. Chci jen poukázat na skutečnost, že pro panem profesorem Fialou a celou vládou milovaná Evropská komise rozhodla naprosto v neprospěch ČR a ve prospěch Německa, potažmo Francie. Naše koloniální područí by se totiž mělo prohloubit.

Co nám tedy EK v souvislosti se stavbou nového jaderného bloku v Dukovanech uložila? Za prvé po celou dobu provozu bloku prodávat 70 procent elektrickou energie spotově, tedy přes burzu. Pouze 30 procent energie může být prodáváno na základě dlouhodobých kontraktů. Za druhé, že podpora bude zkrácena z 60 na 40 let, což se promítne do ceny (vzroste nákladnost pro první dvě třetiny trvání projektu, přičemž spuštění se předpokládá v roce 2036 a ukončení v roce 2096). Za třetí rozdíly mezi tržní aktuální spotovou cenou vyjádřenou průměrnou cenou elektrické energie realizované elektrárnou budou po roční uzávěrce v případě vyššího než průměrného zisku vraceny ČR a obráceně tak, aby výše státní podpory, kterou státem garantovaná levná půjčka, případně provozní státní garance, nebyla nadměrně vysoká.

Zdá se to příliš složité, ale v praxi to znamená, že výroba původně zamýšlené levnější a stabilnější elektrické energie z atomové elektrárny bude provázána s výrobou tzv. zelené energie v Německu a dalších zemích. Tj. určitě nemá dojít k tomu, aby si Česká republika za svoje peníze pomohla k levnější energii, ale naopak byla závislá, alespoň cenově na výrobě energie jinde- Německu i Francii. No není další stádium neokolonialismu? Myslím, že výše uvedené podmínky ze strany EK by měly přesvědčit další obdivovatele Bruselu, že lepší je si věci řešit raději doma v ČR!

