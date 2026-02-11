SPD: Prosazujeme dostupné energie a odmítáme zelené daně

Vážení přátelé,
SPD na rozdíl od destrukčních obstrukcí opozice přináší pozitivní řešení pro české občany. Prosazujeme dřívější odchod do řádného důchodu pro náročné profese bez krácení penze, zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech a pravidelnou vyšší valorizaci všech důchodů. Díky krokům nové vlády s účastí SPD se výrazně snížila inflace. Prosazujeme dostupné energie a odmítáme zelené daně. Prosazujeme, aby elektroauta platila za dálniční známky stejně jako ostatní. Srovnáme tak podmínky pro elektromobily a klasická vozidla. SPD prosazuje vyrovnané veřejné finance, omezení zbytečných výdajů státu a zamrazení platů politiků na pět let jako projev solidarity s občany.
1. SPD na rozdíl od destrukčních obstrukcí opozice přináší pozitivní řešení pro české občany
Neúspěšný pokus opozice o vyslovení nedůvěry nové vládě znovu ukázal, že opoziční strany nemají žádný pozitivní program ani konkrétní řešení problémů občanů. Nedokázaly se shodnout ani na vlastním návrhu a část jejich poslanců se hlasování ani nezúčastnila. Na rozdíl od opozice vláda s účastí SPD od prvního dne pracuje na řešení skutečných problémů lidí – snížili jsme ceny energií, připravili jsme zákony na ochranu živnostníků, pro dostupné bydlení a další opatření na podporu českých občanů a firem. Namísto obstrukcí přinášíme konkrétní výsledky. Hnutí SPD prosazuje věcnou politiku založenou na konkrétních krocích ke zlepšení životní úrovně občanů, odmítá destruktivní obstrukce a bude pokračovat v prosazování programových zákonů na podporu pracujících, rodin, seniorů a podnikatelů.
2. Prosazujeme dřívější odchod do řádného důchodu pro náročné profese bez krácení penze, zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech a pravidelnou vyšší valorizaci všech důchodů
Hnutí SPD dlouhodobě odmítá asociální důchodové experimenty, které přenášejí odpovědnost státu na jednotlivce. Vláda Petra Fialy zradila zaměstnance v náročných profesích, když jim nejprve slíbila dřívější odchod do řádného důchodu, ale následně místo toho prosadila systém nevýhodných předdůchodů založených na povinném spoření v soukromých penzijních fondech. Tento model je nespravedlivý, rizikový a znevýhodňuje především fyzicky těžce pracující občany.
Vláda s účastí SPD odmítá, aby lidé po desítkách let tvrdé práce byli nuceni pracovat do vysokého věku na úkor svého zdraví nebo aby jim byl důchod krácen. Stát musí nést odpovědnost za ty, kteří se podíleli na jeho prosperitě. Hnutí SPD prosazuje zavedení spravedlivého systému dřívějšího odchodu do řádného důchodu pro náročné profese bez krácení penze, zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech a pravidelnou vyšší valorizaci všech důchodů tak, aby senioři měli důstojnou životní úroveň.
3. Díky krokům nové vlády s účastí SPD se výrazně snížila inflace. Prosazujeme dostupné energie a odmítáme zelené daně.
Výrazný pokles inflace na nejnižší úroveň za posledních více než devět let je jasným důkazem, že kroky nové vlády s účastí SPD byly správné. Klíčovým rozhodnutím bylo převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát a zlevnění elektřiny pro české domácnosti i firmy. Pokles cen energií se pozitivně projevil v celém hospodářství – snížil náklady domácností, přispěl k růstu reálných mezd a umožnil zlevňování zboží a služeb.
Hnutí SPD odmítá, aby občané platili ideologické experimenty na úkor své životní úrovně. Prosazujeme dlouhodobě dostupné energie a ochranu domácností před energetickou chudobou. Odmítáme zelené daně a přenášení nákladů ideologické klimatické politiky na občany.
4. Prosazujeme, aby elektroauta platila za dálniční známky stejně jako ostatní. Srovnáme tak podmínky pro elektromobily a klasická vozidla.
Současný stav, kdy jsou elektromobily osvobozeny od placení dálničních známek, považujeme za nespravedlivý vůči ostatním motoristům. Dálniční infrastrukturu využívají všechna vozidla bez rozdílu a elektromobily ji kvůli své vyšší hmotnosti často zatěžují i více. Dálniční známka není ekologickou daní, ale příspěvkem na výstavbu, provoz a údržbu dálnic. Zvýhodňování jedné skupiny řidičů je ideologickým rozhodnutím, které nemá technické ani ekonomické opodstatnění. Hnutí SPD prosazuje zavedení jednotné ceny dálniční známky pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu a nastavení rovných a spravedlivých podmínek pro všechny občany, kteří využívají české dálnice.
5. SPD prosazuje vyrovnané veřejné finance, omezení zbytečných výdajů státu a zamrazení platů politiků na pět let jako projev solidarity s občany
Návrh státního rozpočtu na letošní rok je realistický, transparentní a poctivý. Neobsahuje fiktivní příjmy ani uměle podhodnocené výdaje, jak tomu bylo za předchozí vlády Petra Fialy, která zadlužila naši zemi za dobu svého vládnutí o 1 bilion a 200 miliard korun. Návrh rozpočtu kryje povinné výdaje státu, strategické investice a současně omezuje zbytečné provozní náklady, platby do zahraničí a financování politicky aktivistických neziskových organizací.
Součástí odpovědného hospodaření státu musí být také kontrola veřejných institucí a omezení privilegií politiků. Hnutí SPD prosazuje vyrovnané veřejné finance, omezení zbytečných výdajů státu, kontrolu hospodaření České televize Nejvyšším kontrolním úřadem a zamrazení platů politiků na pět let jako projev solidarity s občany.
