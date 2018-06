Zimola (ČSSD): To se v nás pánové spletli!

Nejsme strana, která si nechá diktovat, co má dělat, Andrejem Babišem nebo Vojtěchem Filipem. To se v nás pánové spletli. Sociální demokracie rozhodla, že do vlády chce. Je to demokratická vůle členské základny a nemůže to změnit jakýkoli funkcionář nebo orgán strany. Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu a znovu říkám, že ČSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



