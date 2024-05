Zlínský (SPD): Důchodová reforma postavená trochu na písku

reklama

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já budu reagovat na pana ministra Jurečku. Já jsem se ho snažil pozorně poslouchat a z toho jeho výkladu jsem pochopil, že se snažíme ustanovit nějaký obecný princip, který má trvat do budoucna. A v tom principu nesmírně naroste úloha a význam Českého statistického úřadu, který vlastně bude sbírat patřičná data a vypočítávat parametry. To znamená naděje na dožití daného ročníku v padesáti letech. A pak to otvírá úplně jiný pohled na to, jaký ten Český statistický úřad vlastně bude hrát významnou roli a pak se ptejme.

Jakým způsobem změní dohled nad Českým statistickým úřadem, aby tam byla posílena veřejná kontrola? Jestli ten sběr těch dat je skutečně správný a relevantní a jestli ty výpočty jsou provedeny tak, jak mají být. Protože na Český statistický úřad samozřejmě bude vykonáván tlak a je třeba zabezpečit to, aby veškerý ten sběr dat i ty výpočty byly zcela v pořádku. Pokud tedy pomineme to, že pořád je to jakási projekce do budoucnosti a myslím si, že tak důležitá věc jako důchodový systém, když bude postaven jenom na jakési projekci, tak je to postaveno trochu na písku. Děkuji za pozornost.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ukrajinci, co nejsou zubaři. Ale pustí je na vás. „Prý je ohlídají.“ Zlínský z SPD: Prognóza Evropa a svět 2030 Zlínský (SPD): Neměli bychom eskalovat rozdělení naší společnosti Green Deal! EU vám namluvila, že chce zachránit planetu. Pravda? Tlustý šokoval odhalením

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama