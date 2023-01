Zlínský (SPD): Je to další kousnutí do kyselého jablka

reklama

Vážený pane ministře, prostřednictvím paní předsedající,

mě také nesmírně zajímá problém, proč je nedostatek lékařů a zdravotnického personálu. A vy jste to tady zmínil, že se to týká dalších vyspělých států a zemí. Já nevím, jestli jsem viděl nějakou analýzu toho problému, jestli se tím někdo zabýval, proč to tak vlastně je. Vy jste tady zmiňoval nějaké opatření finančního rázu.

Samozřejmě všechna ta opatření zněla logicky, v podstatě nemám zásadních výtek, ale obávám se, že to nebude stačit, protože pokud nebudeme mít správně vydefinováno, proč ve vyspělých zemích dochází k úbytku zdravotníků, a pokud bude tento proces eskalovat a dále progredovat, tak to velmi nepříjemně zapůsobí na veškerou stabilitu našich systémů.

A asi když kousnu do toho kyselého jablka, tak bych tam zmínil to, že třeba klesá prestiž zdravotnických pracovníků, že na zdravotnické pracovníky je kladen ohromný informační nápor, protože musí zpracovat ohromné množství informací, musí pracovat mnoho hodin, navíc ještě ke všemu v noci, tak jestli nad tím vším se nezamyslet, proč se to děje, a nedívat se trošku víc dopředu a řešit tento problém.

Ono se to samozřejmě týká i vzdělávání. Je to další kousnutí do kyselého jablka, jestli to vzdělávání zdravotníků a lékařů a vůbec to spektrum lidí, kteří se podílejí na té práci ve zdravotnictví, jestli odpovídá současnému vědeckotechnické pokroku a vývoji ve společnosti. Tak i toto téma bych chtěl otevřít.

Děkuji za odpověď.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zlínský (SPD): Pro mě bylo šokující, že tak jednoduchá data není ministerstvo schopno získat Zlínský (SPD): Nelze pochybovat, že bude pokračovat snaha o totální ovládnutí mediálního prostoru Zlínský (SPD): Mám konkrétní otázky k problematice všeobecné mobilizace Zlínský (SPD): V případě vážné krize se budeme muset o sebe postarat sami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama