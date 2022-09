Zlínský (SPD): Spoléhání na pomoc spojenců se nám už několikrát v dějinách stalo osudným

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, ač lékař, nebudu hovořit o zdravotnictví.

Přiznám se, a možná jste si toho všimli, že mým tématem jsou krizové situace. Je to jeden z důvodů, proč jsem se dal na politickou kariéru, protože v době, kdy se tak stalo, tak jsem měl pocit, že se tímto nikdo nezabývá, protože si nikdo nepřipustil, že by nějaká vážná krizová situace mohla nastat.

Já se přiznám, že moje vystoupení bude vesměs čtené, protože ještě nejsem takový matador těchto parlamentních diskuzí, a ještě mám nedostatky v tomto, přiznávám se. Bude to vesměs čtené, a samozřejmě pak jsem otevřený diskuzi potom po skončení mého přednesu.

Nejsem si jist, zda si tato vláda uvědomila skutečnost, že se stala orgánem krizových manažerů a že nastal konec snadného a klidného vládnutí, které šlo dříve ve spolupráci s médii hlavního proudu a s podporu spojenců se zahraniční s úspěchem větším či menším v klidu přestát. Vládnoucí garnitura neznajíce důvod současných krizí, tápe a přesně neví, jakým způsobem je léčit. Vše svádějíce na jednu démonickou osobu a stát, který je nutný odstranit či porazit, doufají, že potom nastane samovolný obrat směrem k lepším zítřkům. Místo snahy o mírové řešení konfliktu podporou válečného úsilí posilují negativní vliv válečného konfliktu na energetickou krizi, kterou jejich silnější spojenci svými iracionálními ekologickými opatřeními pomáhali stvořit. Prodlužování bojů oslabuje obě strany konfliktu, přičemž přibližuje kolaps jak v prostoru Ruské federace, tak i v Evropě, jehož chaotický budoucí vývoj je nepředvídatelný.

V historii můžeme najít analogii. V období 7. století z doby překotné expanze islámu, která by nebyla možná bez vzájemného výrazného oslabení Východořímské říše, neboli Byzance, a Perské říše v devastujících vzájemných válkách a bez pandemie moru trvající s přestávkami dvě století. Je nějaký jiný jednotící prvek všech krizí, které nás postihly během posledních let? Je to shoda okolností a náhoda, nebo logický předurčenost daná předchozím světovým vývojem? Mají vztah pandemie, válka na Ukrajině a energetická krize? Navazují na sebe a vzájemně se podmiňují v uvedeném pořadí, nebo mají jiného společného jmenovatele? Přijdou další krize? Těžká otázka, ale pokusím se na ni odpovědět, tak jak nejlíp umím.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co způsobilo tyto krize? Blížící se nedostatek omezeného množství dostupných surovin. Vzhledem k rozmachu průmyslu a růstu nároků populace v mnoha rozvinutých a rozvíjejících se zemích? Světová politická mocenská nerovnováha, daná měnící se ekonomickou a vojenskou silou jednotlivých zemí? Nerovnováha růstu populace v jednotlivých oblastech světa s převahou v chudých oblastech? Změna životního prostředí? Současná forma globalizace? Iracionalita myšlení elit v rozvinutých zemích, vedoucí k chybným strategickým rozhodnutím? Nebo jsme zapomněli, že uvedené krize jsou součástí, a to běžnou součástí vývoje lidstva a jsou nutné k vytvoření nové rovnováhy, která lépe reflektuje změny probíhající během klidového období, pokud tyto změny překročí práh, spouštějící krizi? Tedy že krize jsou nutným plodem doby klidu a pohody a zrání neřešených problémů.

Lidské společnosti řeší krize v rámci svých možností s větším či menším úspěchem a většinou vedou tyto snahy k posunu lidských společností vpřed skrze aktivaci lidských a myšlenkových kapacit, které v době nadbytku a klidu stagnují a regredují. Analogii vidím v imunitním systému organismů, které také potřebují stimulaci cizorodými a mnohdy nebezpečnými vlivy, aby byla zachována jejich funkčnost. Lidské skupiny v minulosti musely řešit krizové existenční otázky denně. Náš druh zatím přežil jenom proto, že se s nimi dokázal vypořádat, na rozdíl od všech našich vyhynulých bratranců, jiných druhů hominidů. A bylo jich několik a vymřeli do posledního.

Mozek jako plastický orgán se s velkou pravděpodobností je schopen přestavět v rámci populací poměrně rychle z generace na generaci tak, aby úsporně fungoval v režimu pohody a klidu, utlumujíce centra nutná k přežití, která nejsou za této situace potřeba, ale která jsou agregována, tedy spojena s mozkovými centry pro intuici, vynalézavost, kreativitu a hlavně zdravý selský rozum. Doufejme, že proces je i obousměrný a vratný. Stejně rychle jako došlo k úpadku zmiňovaných vlastností, se objeví jejich rychlá restituce v populaci po vypuknutí krize. Budeme to potřebovat.

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 58% Ne 37% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10155 lidí

Z mého pohledu jsou krize dané předchozím naším způsobem poměrně úspěšného a snadného bytí a jsou příznaky nutné změny, které musí systém postoupit, abychom mohli pokračovat jako rozvinutá lidská společnost dále směrem k našemu předurčení, které jako lidstvo ve vesmíru máme. Přiznejme si, že zatím není jasné, jakým směrem a způsobem a kam se budeme ubírat. Řešení většinou vyvstávají z celého spektra různých názorů. Bylo by proto vhodné zachovat svobodu myšlení a názorovou pluralitu.

Asi by bylo mylné se ubírat směrem, který vedl ke vzniku současných krizí. Tedy z mého pohledu je třeba odmítnout podporu současné formy globalizace, současné iracionální řešení klimatické otázky, omezování svobodného vyjadřování skrze boj proti tzv. dezinformacím, multikulturní a genderové fantazírování a konání, podporu bezbřehé a bezhlavé digitalizace, je nutno řešit světovou populační nerovnováhu a stagnaci vědecko-technického pokroku v mnoha směrech se zaměřením na technologie, které nám zajistí dostatek energie do budoucna.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme řešit krize dalším posilováním současných ničivých progresivistických trendů, čeká nás hluboký kolaps s propadem, kdy bude další pokrok možný až po dlouhé době. Je snaha o vytvoření jednotného a uniformního světa a jednotné celosvětové lidské rasy a nového typu člověka, tak jak si malují progresivisté skutečné řešení všech problémů lidstva, anebo nás zavede v lepším případě do hluboké trvalé stagnace skrze slibované zrušení všech rozdílů, a tím i konfliktů? Musíme si uvědomit, že nového člověka již bude možno v dohledné době vytvořit genetickými manipulacemi a úpravami prostřednictvím biotechnologií, až se podaří identifikovat skupiny genů, které ovládají složité lidské chování. Toto pak časem má umožnit vykovat člověka požadovaných vlastností fyzických, ale hlavně psychických dle věrozvěstů progresivismu.

Já všem doporučuji, aby si přečetli knihu jednoho takového věrozvěsta, jmenuje se Yuval Harari, ta kniha se jmenuje Sapiens, možná jste ji někteří četli a vzpomínáte si, co je napsáno v závěru této knihy. Jinak tento člověk, ta kniha je tedy velmi čtivá, já vám ji všem doporučuji, abyste si ji přečetli. Je to velmi zajímavé. A jinak tento člověk, pan Harari je poradce Klause Schwaba, velkého resetisty. Prostředky na to vědci mají již nyní, nebo budou mít v blízké budoucnosti na tyto genové manipulace. Chceme, aby v takové společnosti žili naši potomci?

Co tedy této vládě, ale řekněme si upřímně, není v tom jenom tato vláda. To musím tedy uznat. Tedy i předchozím vyčítám, je totální nepřipravenost mentální, organizační, materiální na všechny typy krizových situací. Dneska jsem se snažil pozorně poslouchat v rámci možností ministry, a pan ministr Rakušan hovořil něco v tom smyslu, že vláda na tomto pracuje, že úředníci dostanou na stůl jasné pokyny, jak se mají chovat v případě jednotlivých typů krizí. Takže já to, přiznám se, kvituji, to je správný začátek, ale doufám, že to není konec, protože to, že to budou mít úředníci na stole, je pořád málo. To se musí dostat k těm lidem. Ti lidé na to musí být vycvičeni a musí být k tomu i materiální vybavení. Bez toho, kdyby k něčemu došlo, tak nastane katastrofa.

Pokud mluvím o těch krizích, tak já už jsem to tady zmiňoval vlastně minulý týden. Tady jsem mluvil dlouze o blackoutu, ale není to jenom blackout, pokud sledujeme dění na Ukrajině, co se děje kolem Záporožské jaderné elektrárny, tak je jasné, jaké z toho vyvstává riziko. Vzpomeňme si na Černobyl. Taky jsem tady interpeloval pana ministerského předsedu ohledně protiatomových krytů.

Samozřejmě to nejsou jediná rizika, která nám hrozí. Ono je jich hodně. Já je tady nebudu vyjmenovávat. Já tady vzpomenu válečný konflikt na našem území, který tedy, jak zjišťujeme, taky může nastat, anebo skutečně smrtící pandemii s úmrtností v desítkách procent, a to buď přirozeného, nebo umělého původu.

Elity podlehly dojmu, že pro nás neplatí přírodní a společenské zákony, které byly v platnosti během celé předchozí historie lidstva, a to z důvodu vyspělosti naší globální civilizace, která si se vším poradí. Osoby, které na tento rozpor upozorňovaly, byly nálepkovány pojmy jako katastrofista či dokonce šiřitel poplašných zpráv. A nyní se zjišťuje s velkým překvapením, že se mýlili podporovatelé hedonismu a růžové budoucnosti na věčné časy.

Vládám vyčítám ohlupováním naší společnosti slibováním jenom zářných zítřků, kdy je třeba investovat zejména do tohoto směřování bez připuštění, že jsoucno má zuby a drápy, které občas ukáže a použije, jak nás učí lidské i přírodní dějiny. Je třeba si přiznat, že slibovaný liberální konec dějin nenastal a nikdy nenastane. A rozpory a s nimi spojené existenční nebezpečí nadále zůstane hlavním motorem lidských dějin.

Naše armáda, která by měla být určena k obraně svého území, je koncipována jako expediční zahraniční sbor a malá součást velkého celku sil NATO a v podstatě bez samostatné schopnosti ubránit byť by menší část našeho území. Připravenost mladé generace k obraně vlasti a výchova k vlastenectví je téměř nulová. Obrovské prostředky se mají investovat, jedná se o stovky miliard korun, do nákupu předražené obrněné letecké techniky zahraniční výroby, čímž pádem nezbudou výdaje na nutné materiální a personální výcvikové kapacity našeho obyvatelstva. Ani několik desítek kusů špičkové vojenské techniky nás nezachrání, pokud nebude vycvičeno dostatečné množství našich obyvatel, odhodlaných za svůj způsob života a místo, kde žijí, položit i svůj život. Nakonec podle posledních zpráv, které jsem zachytil, tímto směrem se chce ubírat Polsko. Mluvím o sto tisících dostatečně vycvičených osob, které budou umět obsluhovat aspoň přenosné ruční zbraně a případně i sofistikovanější zbraňové systémy, a budou schopny způsobit útočníkovi masivní ztráty.

Spoléhání na pomoc od našich spojenců se nám už několikrát v dějinách stalo osudným. Každý v případě krize bude hájit spíše svoje zájmy a mnohdy se spojenec může ze dne na den stát zavilým nepřítelem. Hlavně pokud ucítí naši slabost a malou ochotu se bránit. Cesta, kterou jsme se vydali, kdy se spoléháme na věrné spojence, s velkou pravděpodobností povede k dalšímu Mnichovu, který může mít na nás daleko drtivější dopad, než předchozí událost v roce 1938. Je třeba navrátit špičkovou zbrojní výrobu do našich rukou. Závislost v tomto směru na zahraničí nemůže v blízké budoucnosti dlouhodobě obstát. Zapomeňme na to, že globalizace je ideálním řešením této problematiky.

Stejně lze očekávat rozpad globálních trhů se zhoršováním bezpečnostní situace ve světě, ke které musí zákonitě dojít vyostřováním všech nahromaděných sporů, které jsem již zmínil v předchozím textu. Místo masivní podpory výzkumu, dokončení vývoje a zavedení nových technologií výroby energie, např. fúzních reaktorů a modulárních jaderných reaktorů a modulárních jaderných reaktorů, jsou zavírány stabilní zdroje energie, aniž by je bylo čím nahradit. Boj proti emisím CO2 v Evropě a jejich snižování hraje do not jiným zemím s rozvíjející se ekonomikou, které mohou vesele emise zvyšovat, aniž by to mělo zatím dramatický vliv na zvyšování jejich celkové koncentrace v ovzduší. Ztrátou ekonomické výkonnosti nebudeme schopni realizovat obrovské výzkumné projekty, které budou třeba k řešení energetické krize. Budeme odkázáni na pomoc výkonnějších a úspěšnějších ekonomik států, které nám mohou vnucovat své ideje a způsob řízení společnosti, které mohou být od původních evropských demokratických principů hodně vzdáleny.

A teď si posvítím na digitalizaci. Přiznám se, že nejsem primárně odpůrcem digitalizace, kdysi jsem byl velkým příznivcem digitalizace, teď už k tomu mám trošku rezervovanější přístup. Já budu teď hovořit o tom, co je negativního. Takže říkám dopředu, že nevidím tam jenom negativní prvky, ale teď o nich budu mluvit.

Digitalizace společnosti nám má údajně usnadnit život a řízení společnosti. Ale bohužel spíše se v poslední době stává prostředkem pro špehování a masivního ovlivňování smýšlení obyvatel směrem, který je žádoucí, dovolím si, říct, pro progresivistické síly, a je to pojmenováno zvyšováním mediální gramotnosti. Do budoucna směřujeme k digitální tyranii, která umožní totální kontrolu na digitálních technologiích závislých obyvatel prostřednictvím nástrojů umělé inteligence, nad jejichž fungováním můžeme v blízké budoucnosti ztratit kontrolu. Dále tyto technologie vedou s velkou pravděpodobností k přestavbě mozku zejména mladých lidí s postižením hlavně jejich sociálních schopností, ke změně jejich chování, nálad i ke snížení povšechné inteligence, a hlavně k posunu jejich vnímání reality. Toto považuji za mimořádně nebezpečné.

Z progresivistických luhů a hájů Evropské unie k nám dorazily požadavky na boj proti tzv. dezinformacím a hates pages, tedy nenávistným projevům, které je třeba eliminovat, jelikož poškozují ty správné myšlenky a matou lidi. Za tím se neskrývá nic jiného, než boj proti svobodě slova, která se stává nebezpečnou šiřitelům současných iracionálních progresivistických idejí, které nemohou obstát proti zdravému úsudku, i když jsou tlačeni zástupy pseudo odborníků a masmédií hlavního proudu. Naše vláda na tuto rétoriku naskočila a dočasný zákaz tzv. ruských dezinformačních webů, na kterém se podílela, aniž by byl předložen jediný důkaz v tomto směru, to potvrzuje.

Opět tady vzpomenu vystoupení pana ministra vnitra, který na toto téma hovořil, a tady zmínil, já už přímo pojmenuji neologismus strategická lež, kterou nezávislí odborníci budou stanovovat nějakým způsobem. Já se obávám, že jsem ve svém projevu doposud mohl říct mnoho strategických lží, které by tak jako nezávislí odborníci mohli vyhodnotit. Já bych byl rád, kdyby se udělal nějaký seznam strategických lží, abych se tedy vystříhal toho, abych to neříkal, protože předpokládám, že jsou to lži, které produkuje ruská nebo čínská propaganda, tak aby nám to někde sepsali, které ty lži to přesně jsou, ti odborníci.

Tato vláda namísto toho, aby dělala pronárodní politiku, tak se lísá ke svým mocnějším spojencům hájícím globalizaci, rozšíření a federalizaci Evropské unie pod vedením Německa, což akceleruje likvidaci naší státnosti, a Zelenou dohodu a jiné pochybné pojmy a ideje, a doufá, že bude odměněna tím, že jim pomohou ve vážných krizových okamžicích, které se rychle blíží. Blízká budoucnost prověří, jestli měla pravdu vláda, uznávám, že může mít pravdu, že se můžu mýlit, nebo kritici včetně mne, kteří tvrdí, je to cesta do progresivistického pekla iracionality, které není dlouhodobě životaschopné, protože nereflektuje objektivní realitu.

Tím pádem i všechna opatření naší vlády nemohou vést k dlouhodobému řešení současných krizí, a tím k správnému nasměrování pokračování vývoje naší společnosti. A proto by měla tato vláda odstoupit. Bez krize není změny. Přijměme ji jako výzvu, jakým způsobem korigovat naši cestu do budoucnosti. A nakonec budoucnost nám budiž soudcem.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Zlínský (SPD): Chtěl bych plédovat za zlepšení podmínek doktorandů Zlínský (SPD): Pomyslete na Calhouna aneb Degenerujeme, či progredujeme? Zlínský (SPD): Desinformace včera, dnes a zítra Zlínský (SPD): Dle mého názoru pro nouzový stav neexistuje žádný zákonný důvod

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama