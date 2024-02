Zuna (TOP 09): Poslední příležitost jak Rusko zastavit před dalším vpádem do Evropy

reklama

“Chceme mír, nechme Němcům Sudety, vždyť tam stejně žijí Němci.” Znělo v roce 1938. Evropa nás v tom nechala a byla z toho strašná válka.

“Chceme mír, nechme Rusku Krym, vždyť tam stejně žijí Rusové.” Znělo v roce 2014. Ukrajinu jsme v tom nechali a je z toho strašná válka.

“Chceme mír, nechme Rusko pozřít kus Ukrajiny, vždyť tam už stejně žijí Rusové.” Zní v roce 2024. Co uděláme?

Jsou to téměř DVA ROKY, co Rusko bezdůvodně zahájilo válku proti Ukrajině. Stojím za Ukrajinou teď stejně jako tehdy. S obdivem k obrovské odvaze a odhodlání. Ukrajina chce mír. A bojuje za mír u sebe i v Evropě. A my je v tom nesmíme nechat. Je to možná poslední příležitost jak Rusko zastavit před dalším vpádem do Evropy.

