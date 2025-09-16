Zwyrtek Hamplová: Dochází nám evidentně síly a kapacity

“Tímto dopisem Ministerstvo vnitra… oznamuje Evropské komisi riziko vyčerpání kapacit pro zvládání následků hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny.” Samo ministerstvo vnitra přiznalo, že Česká republika je na pokraji sil. Jde o podporu lidí, přicházejících zejména z Ukrajiny.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Když by to řekl v minulosti kdokoli jiný, byl “neznaboh”. Ale došlo k tomu, co se předvídalo. A za co jsme byli “biti” my, co jsme varovali před následky této místy až bezedné podpory? Dochází nám evidentně síly a kapacity skoro ve všem, stoupla nezaměstnanost, chybí místa ve středních školách, zdravotní pojišťovny mají problémy, schází lékaři… a český občan je velmi často až na druhém místě.
Ta situace není dlouhodobě udržitelná, a hlavně je vůči našim občanům neskutečně nefér. Jinými slovy to nyní celé přiznává samo Ministerstvo vnitra. A kdo Českou republiku do této situace místy až nekontrolovanou podporou příchozích z Ukrajiny dostal?
Situace je zkrátka vážná a dá velkou práci to celé dostat opět do normálních kolejí, kde na prvním místě budou opět čeští, moravští a slezští občané. Zatím to tak bohužel nevypadá a plánuje se totéž, další podpora Ukrajině. Zpráva ministerstva, jak jsme na tom přitom “skvěle”, je ZDE. Čtěte, a bděte… Neměli by tak hazardovat s naší zemí, jako se to děje.
PS: Ano, i zdravě naštvaná jsem, a někdo by se měl za to sakra zodpovídat! Takhle riskovat vlastní zemi, a nemyslet přitom na vlastní občany…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV