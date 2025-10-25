Zwyrtek Hamplová: Petr Fiala se zbláznil?

Petr Fiala prahne viditelně až paranoicky po třetí světové válce v Evropě a jeho výroky, jejichž důsledky patrně nezvládá domyslet (pokud nad nimi vůbec kdy přemýšlel), jsou na hraně, ne-li za hranou, naplnění skutkové podstaty trestného činu. O zdravém rozumu nemluvě. Je přece ještě český premiér, proboha…
Je neuvěřitelné, co s člověkem udělají nastřelené vlasy, brýle nasazené hlavně pro image a k tomu přesvědčování okolí o tom, že je snad nejlepším premiérem všech dob. Tyto poslední výkřiky před odchodem z Úřadu vlády vůči Rusku jsou tragickou tečkou za čtyřletou érou něčeho, co lze nazvat vším, jen ne dobrým vládnutím ve prospěch nás, občanů České republiky. Ani při těchto výzvách totiž v žádném případě nemyslel na ně… Jen na to své ego ve stylu “po mně potopa”. Nebo dokonce ta třetí světová…?
Pohrdám jím a za jeho vystavování naší země nebezpečí přímého válečného konfliktu danými provokacemi vůči světové velmoci ho jednoznačně odsuzuji. Tento člověk, tak přeceňující své osobní schopnosti i evropský význam a vliv, se neměl nikdy stát tak významným představitelem naší země. Nikdy.
