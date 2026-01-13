Zwyrtek Hamplová: Lhali nám

13.01.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k muniční iniciativě

Zwyrtek Hamplová: Lhali nám
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Neuvěřitelně nám lhali. Už se nedivím, proč se tak děsili prohry ve volbách. Protože se báli, že se jim na to celé přijde. A stalo se.

Když jsem kdysi psala premiéru Fialovi, ať mi vysvětlí svá šílená slova, že “jsme ve válce”, uhýbal neuhýbatelnému. Teď je to jasné. On si na tu válku opravdu hrál, ty jeho neomluvitelné úsměvy nad municí byly skutečně upřímné, a naši zemi svým jednáním prostě ohrožoval.

A my všichni jsme ty šílené útraty platili a byli nechtěnými rukojmími toho všeho. Ti lidé, kteří to celé tzv. podepisovali, včetně expremiéra, by opravdu měli stát jeden vedle druhého před soudem…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Neselhává stát, ale lidé, kteří jej řídí
Zwyrtek Hamplová: Odmítám být nucena k samoobslužným pokladnám
Zwyrtek Hamplová: Zpráva o zrušení „strategické komunikace státu“ je skvělá
Zwyrtek Hamplová: Ministr stanovil velvyslanci cizího státu jasné hranice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Senát , Zwyrtek Hamplová , muniční iniciativa

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrála si bývalá vláda Petra Fialy na válku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Domyslel jste to?

Už jednou soud řekl, že se prezident za své výroky související s výkonem funkce neomlouvá - viz kauza Peroutka. V čem myslíte, že je situace nyní jiná, že by se vám omluvy dostalo? Nebo jste to prostě nedomyslel a hrozí fraška jak vyšitá, kdy by se vám případně omlouvala Schillerová, tedy vaše koali...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Každodenní špetka kurkumy postaví vaše tělo do latěKaždodenní špetka kurkumy postaví vaše tělo do latě Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

10:09 Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Nová vláda tento týden požádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru v situaci, kdy přebírá stát zatížený řad…