Zwyrtek Hamplová: Lhali nám

Neuvěřitelně nám lhali. Už se nedivím, proč se tak děsili prohry ve volbách. Protože se báli, že se jim na to celé přijde. A stalo se.
Když jsem kdysi psala premiéru Fialovi, ať mi vysvětlí svá šílená slova, že “jsme ve válce”, uhýbal neuhýbatelnému. Teď je to jasné. On si na tu válku opravdu hrál, ty jeho neomluvitelné úsměvy nad municí byly skutečně upřímné, a naši zemi svým jednáním prostě ohrožoval.
A my všichni jsme ty šílené útraty platili a byli nechtěnými rukojmími toho všeho. Ti lidé, kteří to celé tzv. podepisovali, včetně expremiéra, by opravdu měli stát jeden vedle druhého před soudem…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.