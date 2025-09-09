Zwyrtek Hamplová: Lidé jsou těžce unaveni dobou a opozice je skutečně silná

V opozici si najde každý. Zleva doprava. Volby tak mohou překvapit více než velmi.
Podívala jsem se na předvolební debatu zástupců Moravskoslezského kraje a na následné hodnocení voličů... V součtu 90,4% přízně získali opoziční zástupci ANO, SPD, Motoristů a Stačilo, v součtu 8,4% získali vládní zástupci SPOLU a STAN a 1,2 % sólo oslovil Pirát. Je to jen následná anketa, ale… Toto už není jen tak trochu odchylka osobitého kraje…. Toto není už jen domluvená přízeň “straníků”. Na to jsou ta procenta opravdu velmi výrazná…
Opozice má tentokrát skutečně velmi mnoho silných osobnosti a jasných témat… Je tam také nebývale mnoho nových talentů… A vrátili se někteří staří pardálové… zkrátka opozice voliče oslovuje tak nějak napříč … Zleva doprava… Mladé i zralé… Vzdělané i praktiky…. A je nebývale konsolidovaná… Zavčas jí došlo, že se nemá hádat, ale spíše doplňovat na prostorné politické mapě…
Volby tak mohou být opravdu velkým překvapením.
Lidi jsou totiž skutečně ve svých životech velmi nešťastni, hodně se dnes a denně trápí tak nějak vším, mnoho věcí normálně lidsky nechápou, k tomu mají mnoho každodenních starostí a cítí se už řadu let vládním politikům spíše lhostejní, protože ti věnovali svou pozornost úplně jinam… O viditelné neschopnosti a bezradnosti některých z nich nemluvě… I lidé z průměrnou inteligencí nad nimi kroutili a kroutí hlavou….
Přihlíží doma od viditelně chudších ledniček a citelně dražších energií, jak ti tam nahoře “vidlemi” přehazují bez uzardění miliardy, a sami často doma řeší své základní životní potřeby - co si dopřát a co si už dopřát nelze. Snížení své životní úrovně pociťuje už i střední třída, pracovitost už nestačí většině lidí k slušnému životu… Stres se stal naopak jeho součástí, protože účty vysychají, a třeba bydlení se pro mladé stává luxusem…
Vláda sahá dokonce už i na peníze samospráv, kterým neprochází ani setina porušování pravidel zadávání veřejných zakázek, co dnes běžně ministerstvům… Obce musí vracet dotace často za absurdity… Zato nahoře se škrtnou miliony bez trestu… Tedy ani mnoho radnic už nechápe dění... A zleva doprava doufají, že se “něco stane”… Toto je toho všeho důsledek… I ti loajální přestávají loajální být, protože platí ty účty. Podnikatelé, radnice, rodiny, důchodci i zaměstnanci …. Nechápou.
A tak to slyším kolem - řada lidí má sice na mnoho věcí různé názory, dokonce i na opoziční lídry, ale na čem se překvapivě a smířlivě shodují, je toto - ještěže je z čeho jakž takž v té opozici vybrat. Najde si “levičák, pravičák i střed”. A pak se holt budou muset po volbách domluvit na kompromisu. Tato debata to v podstatě ukázala…
Lidé jsou těžce unaveni dobou. A budou to “házet” těm, u koho budou vidět možnou úlevu, jakoukoli naději, optimismus, sebevědomí a v něm svou oporu. A hlavně - pozornost zaměřenou jejich směrem, k těm každodenním starostem. Je nezajímají teoretická čísla, jak jsme na tom skvěle. Nevěří jim. Protože dávno zažívají něco úplně jiného. A už to zažívat nechtějí.
A to bude rozhodovat o jejich hlasech…
autor: PV