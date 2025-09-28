Zwyrtek Hamplová: Také jsem „v tom“ kdysi byla...

aneb O nových talentech a o co jde
Když víte, co prožívají, protože máte přímé přenosy sami mnohokrát za sebou, jste více empatičtí. Je to už hodně let, ale Václav Moravec je stále. Já jsem pak na dlouhou dobu z politiky odešla, abych se naplno věnovala právu a kopala hlavně za obce a města, často proti státu, přednášela a psala. A nikdy mne nenapadlo, že bych chtěla jakkoli zpět. Spíše jsem někomu ze senátu občas pomohla. Zpět "do toho" mne vtáhla tvrdá realita. Už jsem se na to prostě nemohla dívat. Což trvá. Takže těm, co se teď snaží a sedávají v těch přímých přenosech v kampani, držím palce, jako oni mnozí drželi před časem mně. Vím, co to je.
Dnes to ale bude více než kdy jindy ve volebních místnostech ne ani tak o politice, jako spíš o schopnostech a neschopnosti, vůli a nevůli, slušnosti a neslušnosti, o řinčení zbraní a o míru, a tak dále a tak dále. A jistě jste si taky všimli, že vedle "starých pardálů" (nemluvím o věku) nám tady jistě i proto vyrostlo mnoho nových politických talentů, a to napříč různými opozičními stranami i profesemi, až nestačíme koukat. Nejenže umějí každý to své, a politiku k tomu se uživit rozhodně nepotřebují, ale umí své profese, spatra dobře argumentovat, zajímavě mluvit, jsou odvážní, vtipní, vždy připravení... Volají tvrdě po změně, a já jim fandím.
Skoro ve všech volebních stranách mám přátele tohoto typu, sama jsem nezávislá, a proto jsem zdrženlivá v podpoře ryze stranické. Setkávám se s nimi totiž se všemi, napříč regiony, a snad občas dodávám i sil. A nejraději bych si vybírala napříč stranami i kraji, což ale nejde.
Ale nepochybně před volbami ukážu na některé tváře a jejich myšlenky a budu vám říkat, ať volit v každém případě jdete a ať do sněmovny volíte z opozice, a to i za cenu kompromisu, protože výběr je v opozici napříč široký (ANO, SPD, Motoristé, Stačilo...).
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Teď není čas na gesta, urážení se, je čas hledat, co nás spojuje, ne to, co nám na tom druhém vadí. Doba je skutečně vážná a ti nahoře to opravdu zoufale neumějí. O to více si myslí, že ano, všechny ostatní neuvěřitelně urážejí a jejich pýcha by měla předcházet pád... Jejich projevy jsou totiž tragické.
Zachovejme proto my zkušení a skutečně dospělí svůj KLID, potřebný nadhled, nechme je čím dál více nervózně vyskakovat a vyšleme zavčas do poslaneckých lavic, a tím nové vlády ty, kteří budou schopni naši zemi postavit zase na své nohy. A kdo by jim v tom chtěl bránit, postaví naopak zavčas "do latě", i kdyby to byl samotný Lucifer, pardon, Brusel...
Máme právo na svou zemi. Máme právo na to, aby ji řídili lidé, kteří skutečně něco umějí, kteří mají potřebnou míru odvahy pro dnešní náročnou a měnící se dobu, jsou týmoví hráči, diplomaté.... Zkrátka ti, kteří když někam vejdou, začne okolí raději dávat pozor a vstřícně pozve naše zástupce ke stolu.. Ano, chci mít českou vládu s vlídným respektem.
Tedy vydržme, volby jsou už za rohem. A nové talenty, kteří kandidují, najdete v příštích dnech také ZDE. K volebním stranám si je pak můžete přiřadit sami, ačkoli vy je už jistě znáte. Tedy klid a zhluboka dýchat, to bude teď největší volební silou. Slovo zkušeného člověka...
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV