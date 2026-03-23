Zwyrtek Hamplová: Uposlechnu výzvy Zdeňka Svěráka

23.03.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obavám Zdeňka Svěráka o Českou televizi

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Veřejnoprávní média skutečně nelze nechat “osudu”. Neměla jsem to až tak v úmyslu, ale když obavy o Českou televizi vyslovil sám Zdeněk Svěrák, řekla jsem si, že ho nemohu zklamat. Ano, mám zcela stejný názor, jako on - veřejnoprávní média je třeba chránit.

Zejména onu veřejnoprávnost, nestrannost, vyváženost zpravodajství... Tedy onu veřejnou službu, ke které byla zřízena. A protože my právníci začínáme vždy od zjištění informací a dat, úvodem položím vedení České televize několik otázek na rozsah zpravodajství o různých demonstracích.

Nelze totiž některou politickou platformu roky krýt, protesty proti ní bagatelizovat a nepřinášet o nich informace, a druhou naopak viditelně preferovat a pomáhat jí v politickém boji. To je u veřejnoprávního média absolutně nepřijatelné.

Tedy zformuluji pro vedení ČT příslušné otázky, ráda si přečtu následující odpovědi, položím vedle nich příslušnou právní úpravu a vyhodnotím kvalitu poskytování veřejné služby, kterou má ČT podle zákona plnit, a to právě v oblasti informování o demonstracích obdobného typu v Praze. Nic víc, nic míň, v klidu a věcně.

Děkuji Zdeňku Svěrákovi za inspiraci k tomuto kroku. Sama jsem se řady demonstrací účastnila a vystupovala na nich, měla v tu chvíli pod sebou téměř plný Václavák nebo plné Staroměstské náměstí, ale v ČT byly přesto bezvýznamné střípky ve zpravodajství. Je tedy jen dobře, že na nutnost chránit veřejnoprávní média a vyváženost zpravodajství Zdeněk Svěrák poukázal. Také si těch diametrálních rozdílů ve zpravodajstvích ČT o protivládních demonstracích v minulých letech asi všiml.

Nastala možná ta správná chvíle zeptat se ČT na důvody těch abnormálních rozdílů v rozsahu a formě informování veřejnosti o pražských protivládních demonstracích. A je dobře, že důležitost veřejnoprávních médií zdůraznil přímo z pódia jedné z nich Zdeněk Svěrák.

Tedy se zeptám.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Život píše příběhy a občas jen zákon nestačí na vše
Zwyrtek Hamplová: Lidé mají opět věřit, protože si to někdo přeje?
Zwyrtek Hamplová: Opět srážka ve veřejném prostoru
Zwyrtek Hamplová: Den má 24 hodin - tak jak by ne…

Další články z rubriky

Je za 5 dvanáct. Piráti varují před ohrožením demokracie

13:09 Je za 5 dvanáct. Piráti varují před ohrožením demokracie

Piráti reagují na aktuální politickou situaci a snahu o okleštění demokracie v naší zemi spuštěním k…