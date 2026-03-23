Zwyrtek Hamplová: Uposlechnu výzvy Zdeňka Svěráka

Veřejnoprávní média skutečně nelze nechat “osudu”. Neměla jsem to až tak v úmyslu, ale když obavy o Českou televizi vyslovil sám Zdeněk Svěrák, řekla jsem si, že ho nemohu zklamat. Ano, mám zcela stejný názor, jako on - veřejnoprávní média je třeba chránit.
Zejména onu veřejnoprávnost, nestrannost, vyváženost zpravodajství... Tedy onu veřejnou službu, ke které byla zřízena. A protože my právníci začínáme vždy od zjištění informací a dat, úvodem položím vedení České televize několik otázek na rozsah zpravodajství o různých demonstracích.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Nelze totiž některou politickou platformu roky krýt, protesty proti ní bagatelizovat a nepřinášet o nich informace, a druhou naopak viditelně preferovat a pomáhat jí v politickém boji. To je u veřejnoprávního média absolutně nepřijatelné.
Tedy zformuluji pro vedení ČT příslušné otázky, ráda si přečtu následující odpovědi, položím vedle nich příslušnou právní úpravu a vyhodnotím kvalitu poskytování veřejné služby, kterou má ČT podle zákona plnit, a to právě v oblasti informování o demonstracích obdobného typu v Praze. Nic víc, nic míň, v klidu a věcně.
Děkuji Zdeňku Svěrákovi za inspiraci k tomuto kroku. Sama jsem se řady demonstrací účastnila a vystupovala na nich, měla v tu chvíli pod sebou téměř plný Václavák nebo plné Staroměstské náměstí, ale v ČT byly přesto bezvýznamné střípky ve zpravodajství. Je tedy jen dobře, že na nutnost chránit veřejnoprávní média a vyváženost zpravodajství Zdeněk Svěrák poukázal. Také si těch diametrálních rozdílů ve zpravodajstvích ČT o protivládních demonstracích v minulých letech asi všiml.
Nastala možná ta správná chvíle zeptat se ČT na důvody těch abnormálních rozdílů v rozsahu a formě informování veřejnosti o pražských protivládních demonstracích. A je dobře, že důležitost veřejnoprávních médií zdůraznil přímo z pódia jedné z nich Zdeněk Svěrák.
Tedy se zeptám.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.