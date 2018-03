„Já nejsem ´prostřednictvím´, jsem tady!“ Babiš odrážel útoky ve Sněmovně a po napomenutí už se neudržel

Poslanci sice neschválili program mimořádné schůze kvůli údajným „čistkám“ kabinetu Andreje Babiše v nemocnicích, ve státní službě, ale i v bezpečnostních složkách, takže mohli za debatním pultíkem vystupovat jenom ti, kdo mají přednostní právo, ale i tak to stálo za to. Perlil jak premiér Andrej Babiš, tak i šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vy jste takový náš Alois Jirásek. Ten byl také ve dvanácti svazcích!“ sjel ve své řeči Kalousek Babiše a mluvil i o exkrementech. „Já nejsem ´prostřednictvím´, jsem tady!" burácel pro změnu těsně před hlasováním Babiš, když už mu došla slova a chtěl nějak setřást ze sebe povinnost, již má každý poslanec, když hovoří k jinému poslanci přes sněmovní mikrofon, ale nesmí přitom nikoho oslovit přímo. „Asi jsem blbej, jsem asi robot a strčím si tady nějaký čip...“ vtipkoval také Babiš ve své řeči.

Tak to tu dlouho nebylo! Poslanci se dnes sešli na mimořádné schůzi, aby debatovali o tom, zda, proč a jestli vůbec vláda v demisi Andreje Babiše dělá personální čistky ve státní správě a na ministerstvech. Vláda v demisi za necelé tři měsíce od svého jmenování využila k personálním změnám na ministerstvech služební zákon, o místo však také přišli například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček. Proto občanští demokraté přišli s návrhem, aby se Sněmovna usnesením jasně vymezila, jaké kroky by vláda bez důvěry či v demisi neměla podnikat.

Babiš minulý týden řekl, že se na dnešní schůzi těší, protože připomene lidem, jak vládla ODS. To se mu ale povedlo jen zčásti. Poslanci s přednostním právem a ministři si totiž spíše mezi sebou vyměňovali názory na fungování jednotlivých resortů a také na to, co se děje kupříkladu v GIBS a na České poště. Došlo i na debaty o tom, zda je Babiš veden jako agent StB.

„Nechápu, proč byla svolána tahle schůze. Pochopil bych, kdyby ji svolali Piráti, hnutí STAN, KSČM nebo SPD, které nebyly ve vládě. Že ji svolávají tradiční strany, nechápu,“ prohlásil Babiš ve svém úvodní řeči. Vláda v demisi je podle něj legitimní a legální a dokonce jí ani nejsou dány mantinely v rámci Ústavy. „Nechceme vládnout v demisi. Ale když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně, jako pracujeme dnes,” poznamenal Babiš a připomněl personální změny za ministerského předsedy Mirka Topolánka z ODS, kterým se říkalo „noc dlouhých nožů“.

„My nic neprivatizujeme jako vláda Topolánka, která prodala Aero Vodochody v demisi! Za tři miliardy! Plzeňský Prazdroj byl také prodán za hubičku, a to se také stalo v demisi!“ hájil dnes ve Sněmovně premiér Andrej Babiš svůj kabinet kvůli „čistkám“ v nemocnicích, ve státní službě, ale i v bezpečnostních složkách.

Předseda vlády odmítl, že by jeho kabinet dělal politické personální změny. Jeho kabinet nedělá dokonce ani žádné politické čistky. „Jen jsme v rámci systemizace služebních a pracovních míst zrušili takzvané politické náměstky. My jsme jejich počet snížili z původních 31 na dvacet a zrušili jsme 14 náměstků pro řízení,“ poznamenal Babiš. „Nemluvte o čistkách. Dělali jsme to na základě našich zkušeností,” řekl a vystřihl poznámku o někdejším ministrovi vnitra Langerovi, jenž v GIBS dokonce odvolal celé vedení. „Za zhruba dva a půl měsíce ve funkci stihl Langer změnit vedení ministerstva. A víte, jak zatočil s inspekcí ministra vnitra? Takzvaným teď GIBS, který je produktem ODS? No, přišel - myslím v pátek - a odvolal celé vedení, okamžitě. Zapečetili trezory, kanceláře, počítače a odchod! To je politická čistka. To my neděláme!“ zdůraznil.

Odmítl informace, že by měl mít seznam vedoucích úředníků, kteří jsou členy ČSSD, a poukázal na to, že si ponechal státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře (ČSSD).

Změny v České poště se prý dějí proto, že tato instituce je „ve strašném stavu“. „Když za mnou chodí pošťačky, které berou 14 tisíc a lidi jim oprávněně nadávají, že balíky a zásilky chodí se zpožděním a řidiči berou 19 tisíc, tak skutečně je to skandál!“ uvedl. „Dostali jsme petici od zaměstnanců a my tam neděláme čistky a staráme se s péčí řádného hospodáře,“ dodal s tím, že v České poště bude výběrové řízení (na post ředitele) a on doufá, že se tam přihlásí alespoň 50 lidí.

Proč nám vyčítáte naše exkrementy?

Krátce po Babišovi vstoupil za sněmovní mikrofon ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). Zdůraznil, že na Ministerstvu zahraničních věcí neobsadil dvě místa náměstků, což bylo – jak doufá – přijato „bez ztráty květinky“. „Aparát se nesmí zastavit a je třeba ho držet v provozní teplotě,“ hájil kabinet v demisi.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek přečetl ve Sněmovně citát jistého filozofa. „Pan premiér nám tady v podstatě říkal: ‚Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakadíno před námi?‘ Děláme to proto, že musíme! Sněmovna má totiž také významnou kontrolní roli a má kontrolovat kroky exekutivy a kroky vlády ve všem, co pokládá za nesprávné a je na hranici zákona a na hranici Ústavy. Zejména, pokud se týká GIBS, což je nestranná instituce!“ zdůraznil Kalousek. Narážel tím na kroky Babiše, který podle některých politiků dělá tlak na šéfa inspekce Michala Murína, aby rezignoval. Proto je podle Kalouska nutné, aby se Sněmovna zabývala metodami, jakými hnutí ANO provádí personální změny.

Po něm si vzal slovo předseda Pirátů Ivan Bartoš. Uvedl, že pirátští poslanci by především chtěli, aby Babiš vysvětlil situaci ohledně ředitele GIBS Murína.

„Vláda bez důvěry, která důvěru ani nedostala, odvolává pro ztrátu důvěry? Vždyť je to protimluv!“ zdůraznil později šéf poslanců STAN Jan Farský. A připomněl kromě jiného telefonáty Andreje Babiše do Mafry.

Zbyněk Stanjura coby předseda klubu poslanců ODS zdůraznil, že on nechápe, že „ministři nechápou, o čem že tato debata ve Sněmovně je“. Slova směřoval hlavně vůči Babišovi, jenž stále tvrdil, že mimořádná schůze k takovému bodu je bezpředmětná. „Já vím, že vás to rozčiluje, ale ta rozprava je o nepochopení věci. A bohužel já jsem nabyl z vystoupení jak pana premiéra, tak například paní ministryně, že opravdu nechápou, k čemu ta schůze je. Pan premiér v demisi říká, že nechápe, proč je ta schůze svolaná. Místo aby si nás vyslechl, tak už se přihlásí písemně dva dny dopředu, aby promluvil jako první třicetiminutovým projevem, jak to nechápe. Já tomu úplně logicky nerozumím, ale v tom je zakopaný pes,“ sdělil.

GIBS? Bylo tam hodně podnětů!

Později vystoupili také někteří ministři. Kupříkladu ministr průmyslu Tomáš Hüner, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO).

„Ministerstvo financí zahájilo kontrolu v Generální inspekci bezpečnostních sborů na základě řady podnětů, nejen na základě podnětu od premiéra Babiše,“ poznamenala ministryně Schillerová. Podněty, které má k dispozici příslušný ministerský odbor, podle svých slov neviděla.

Němcová zdůraznila ve své řeči, že ke konci prosince provedla systémové změny, důsledkem kterých byla redukce z původních devíti odborných náměstků na sedm. „Změny se týkaly zejména tří sekcí, a to sekce ekonomické, sekce IT a sekce evropských fondů,“ zdůraznila.

Hüner obhajoval před poslanci své personální kroky v rámci ministerstva a agentury Czechinvest. „Já osobně jsem často na paškále,” poznamenal ironicky ministr Vojtěch Adam. Prý odvolal dva ředitele a neví, zda se to dá označit „za personální čistky“. Důvody odvolání byly podle něj ale jednoznačné – měl informace o tom, že se v nemocnicích děje něco, co není v pořádku. Ministr kultury Ilja Šmíd připomněl, že má za jim podřízená odvětví odpovědnost on, ne opozice. A když má odpovědnost, tak „musí činit”.

A vyjevil se tweet Alexandra Mitrofanova...

Později před poslance předstoupil šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a mj. odcitoval tweet komentátora deníku Právo Alexandra Mitrofanova, který posloužil k charakteristice vlády bez důvěry. Mitrofanov totiž podle Bartoška napsal: „Pozvete maníka na pohovor, zda ho přijmete jako sluhu. Nedáte mu důvěru. Vyloví vám rybku z akvárka, usmaží a sežere. Potom vyžene z baráku vašeho psa, nakonec vám vleze do postele, že tam bude makat a pak se podrážděně zeptá, co tam vůbec děláte." Tato Bartoškova poznámka ovšem o něco později zažehla novou šarvátku.

Krátce před polednem opětovně vystoupil premiér Andrej Babiš. „Za mého nástupu se kontroluje nestranně!“ zaburácel a poslancům ukázal manuál kontroly hospodaření. „Ten jsem zavedl já, ale za Kalouska tam nebyl žádný plán! Jen tam byl jakýsi pan Kuchyňa, jemuž Kalousek řekl: Jděte zkontrolovat tohle! Čapí hnízdo? Tam Kalousek jen náhodou poslal taky Kuchyňu!“ burácel premiér.

Dle něj bývalý ředitel České pošty Martin Elkán byl totálně neschopný. Podobně mluvil i o šéfovi agentury CzechInvest Karlu Kučerovi. Proto na obou úřadech musela přijít změna.

Pak se premiér pustil opět do GIBSu. „Tam se ztratil referátník! GIBS je pode mnou, já jsem za něj zodpovědný! GIBS nikdo nekontroloval a to přitom vznikl už 1. ledna 2012... a možná tam došlo k porušení zákona u zakázek. Když tam jsou kontroverze s hospodařením, tak je moje povinnost, že tam pošlu kontrolu. Tak si to nastudujte!“ zdůrazňoval Babiš s tím, že šéfovi GIBS Michalu Murínovi řekl, že nemá jeho důvěru, neboť se tam ztratily důležité dokumenty a ty pak našla sekretářka.

A potom se premiér nebývale rozjel. Kritizoval totiž své předřečníky. „Bartoš tady řekl, že bouráme byt, nebo co, ale my jen měníme špatné hospodyně, které se starají o byt!“ zaútočil na šéfa Pirátů Ivana Bartoše.

„Vy říkáte, nejednáme. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat. Asi jsem úplně blbej, neumím to, tak mi to napište, tu kuchařku, jo? Představte si, že jsem robot a tady si strčím něco, nějaký čip a budu s vámi jednat. Já už nevím co,“ vysmíval se tvrzení opozice. „Kroky, které děláme, jsou vratné, neděláme žádné nevratné kroky, jak tvrdíte!“ navážel se do opozice.

Už si zapište, že jsem nebyl agent!

„Kde mám toho Farského? Aha, tady!“ listoval Babiš ve svých poznámkách a pak šéfovi klubu STAN vyčetl jeho tvrzení v debatě před ním. „Ten váš Mitrofanov, kterého jste dvakrát citovali. Ten je úplně vyřízený, že se Babiš narodil!“ poznamenal a už se svým slovům dokonce neznatelně smál i on. (Poslanci z hnutí ANO mu k tomu zatleskali). Pak se Babiš dostal k rozdělení Československa. Nebýt prý toho, tak by v ČR ani nebyl. „Klaus a Mečiar způsobili, že jsem tady,” rozlítil se.

„A už si to zapiště, že jsem nebyl agent! Nebyl! Vyhrál jsem ten soud!... Kolik let vám trvalo, než jste odkryli svazky StB? Čtrnáct let! A kolik svazků jste zničili? Dvacet pět tisíc! Tak si to nastudujte, vážení!...Já jsem měl v rodině tři emigračky a můj táta neměl kariérní postup, tak už mě přestaňte urážet a lhát. A já jsem podal dovolání a ten soud znovu vyhraji!“ dodal Babiš a lidovcovi Bělobrádkovi řekl, ať nelže, že lidovci chtěli jít s ANO do koalice. Podle něj to není pravda. „Chcete předčasné volby? Tak to navrhněte. Já s tím problém nemám, rád chodím mezi lidi,” prohlásil Babiš rezolutně.

Příležitost zareagovat si ale v tu chvíli nenechal ujít Miroslav Kalousek.

„Ono se na to nedá nereagovat! Chci popřít dvě lži. Tou první lží je, že před rokem 2014 se neprováděly plány kontrol a analýzy rizik na Ministerstvu financí. Prováděly! Prováděly se za mě, prováděly se předtím za pana ministra Janoty, prováděly se za pana ministra Sobotky. Jestli vy, anebo před vámi pan ministr Fischer vymazali nebo nechali vymazat elektronické stopy, není to můj problém! Není tedy pravda, že je zavedl až pan ministr financí Babiš,“ snažil se Kalousek snížit tvrzení premiéra.

Kalousek také řekl, že kontrolu na Čapí hnízdo neposlal on kvůli Babišovi, jelikož prý v té době vůbec nevěděl, že Čapí hnízdo patří Babišovi. „To jste věděl jen vy! Doporučil bych, abyste v tom lhaní byl konzistentní!“ dodal Kalousek a na závěr vyzdvihl, že je Babiš agent a tvrdí to Ústav paměti národa, který jej jako agenta Bureše vede. „Vy jste takový náš Alois Jirásek, pane premiére. Ten byl také ve 12 svazcích, minimálně,“ doplnil nakonec Kalousek.

Zbyněk Stanjura (ODS) sepsul později Babiše za to, že vyslovil v negativní konotaci jméno Mitrofanov.

„Nepřipojujte se k těm, co to dělají. Také nemusím mít všechny komentátory v lásce, ale je to nebezpečné o nich takto mluvit,“ vysvětlil Stanjura.

Do Babiše se ale v tu chvíli opřel i šéf lidovců Pavel Bělobrádek a to když odmítl kritiku, že nic neudělal jako vicepremiér pro vědu a výzkum. „Chápu, že vaše ego je vysoké, že se těšíte, až budete v čítankách. Ale říci, že jste za tři měsíce udělal víc než já za čtyři roky, to je výraz nekompetence,” uvedl a vyzval Babiše, aby na sebe neútočili.

Pak k pultíku znovu nakročil Babiš. Čertil se kvůli tomu, že by kritizoval Českou televizi. „Já mám rád novináře, už jsem nad věcí,” konstatoval s tím, že dokonce v neděli jde do Otázek Václava Moravce. „No, pane Bělobrádek, vy říkáte osobní útoky do politiky nepatří. A kdo to dneska začal? Kdo řekl, že jsem nekompetentní? Vy jste to řekl, jako první. Tak se toho držte! Já nejsem prostřednictvím, jsem tady!" burácel Babiš o chvíli později, když už mu došla slova a chtěl nějak setřást ze sebe povinnost, již má každý poslanec, když hovoří ke druhému přes sněmovní mikrofon, ale nesmí nikoho oslovit přímo. Tomu se ale zejména poslanci z ANO smáli a Babišovi dokonce tleskali.

Pak už Sněmovna konečně hlasovala o programu mimořádné schůze. Pro schválení programu zvedlo ruce 59 ze 154 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Většina poslanců se hlasování zdržela. Uskutečnění schůze nepodpořili členové dolní komory ANO, SPD a KSČM. Navzdory tomu, že se schůze neuskutečnila, poslanci a ministři o krocích kabinetu debatovali téměř čtyři hodiny!

