„Lepšo-terorista“. Dostane Hřebejk také pět let natvrdo? Řev z opozice. Ani vládní politik se ho nezastal

Svérázně se k oslavě 80. narozenin prezidenta Miloše Zemana v luxusním hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou vyjádřil režisér Jan Hřebejk. Na svém účtu sociální sítě X konstatoval, že jsme „propásli možnost vybombardovat hotel Štekl, a proto se netvařme překvapeně, až to vezmou (v Evropě) do ruky“.

Mezi hosty nechyběli významní středoevropští politici, například slovenský premiér Robert Fico, slovenský prezident Peter Pellegrini, polský prezident Andrzej Duda a maďarský premiér Viktor Orbán nebo srbský prezident Aleksandar Vučić. Oslavy se zúčastnili také expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, bývalý prezident Václav Klaus s manželkou Livií, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, guvernér ČNB Aleš Michl, bývalá ministryně financí Alena Schillerová a další.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků v anketě, co si o Hřebejkově výroku myslí a zda ještě taková prohlášení spadají do ústavně garantované svobody slova. Někteří z nich uvedli, že se tím, co Hřebejk prohlásil, nehodlají zaobírat, protože si to nezaslouží komentář.

V tomto duchu se vyjádřil například i místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček. „Omlouvám se, že jeho názory mi nestojí za komentář,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Absolutně nepřijatelné. Je pro mě zarážející, že v dnešní vypjaté době je veřejně známý a oblíbený režisér schopný napsat něco takového. Je ale zjevné, že i pan Hřebejk si uvědomil, že to hodně přehnal, protože svůj příspěvek pak smazal,“ sdělil senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Jiné stanovisko zaujal poslanec ODS Karel Krejza. „To je jistě originální názor. Ovšem soudím, že by volič nalezl náhradu podobnými typy,“ vzkázal.

„Pokud by například pan Tušl za podobná slova neseděl na 5,5 roku v kriminálu, tak bych řekl, že se o svobodu slova jedná. Protože ale pan Tušl v kriminálu za podobná slova sedí, tak musím říci, že jde o trestný čin a pan Hřebejk jistě také dostane pět let basy,“ řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Vyjádřit se nechtěl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Pana Hřebejka opravdu komentovat nechci a nebudu,“ napsal redakci.

„Pan Hřebejk pokračuje v pravdoláskařské tradici bombardování. Ještě zapomněl dodat, že by to bylo humanitární... Nedovedu si představit, kdyby podobný výrok použil kdokoli z nás – onálepkovaných ‚chcimírů‘ – to už by státní orgány byly na nohou. Tady je ale asi vše v pořádku. Jako vždy spravedlivá mainstreamová média tento výrok rovněž vyignorovala. Dvojímu metru i hulvátům STAČILO!“ reagovala šéfka koalice STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Radovan Vích rovněž Hřebejka odmítá s tím, že vyzývá k násilí. „Vyjádření pana Hřebejka vyzývající k násilí jsou zcela mimo realitu a možná by se jimi měly zabývat orgány činné v trestním řízení. Miloš Zeman byl v první přímé volbě opakovaně dvakrát zvolen prezidentem a pozval si své přátele na oslavu svých 80. narozenin. Mezi nimi byli mj. prezidenti a premiéři z okolních států. Pan Hřebejk se těmito výroky zařadil po bok plukovníka Foltýna,“ řekl.

„K výroku režiséra Jana Hřebejka ‚propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl‘, což je hotel, kde se konala narozeninová oslava prezidenta Miloše Zemana, uvádím: Jsem zastánce svobody slova a nejsem pro postih Hřebejka a podobných za slovní lítost nad tím, že nebyla spáchána masová vražda, byť jsem na oslavě Miloše Zemana také byl, a tedy Hřebejk lituje i toho, že žijí a nejsem mrtvý. Hodnotím to tak, že je to špatný člověk, nenávistný a netolerantní k jiným názorům. Lidi, kteří mají jiný názor, asi chce usmrtit. Do stejné nenávistné a netolerantní skupiny řadím i Fialova propagandistu Otakara Foltýna. Bohužel státní aparát tolerantní v jiných případech není. To dokazuje existence politických vězňů u nás. Ve vězení je Slávek Popelka, který k vraždám nevyzýval, jen projevil svůj protivládní postoj. Byl zavřen za Husáka a nyní je zavřen za Fialy. To, že za vlády Petra Fialy jsou zavíráni lidé za protivládní činnost, obdobně jako za Husáka a Jakeše, je morální bankrot Fialy. K tomu mu asistuje nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který byl vojenským prokurátorem, a tedy přisluhovačem předlistopadového režimu porušujícího lidská práva, a na Hradě máme komunistického rozvědčíka. A ti, kteří bojovali proti totalitní vládě před rokem 1989, proti vládě bojují i nyní,“ sdělil ústavní právník a nový jihomoravský zastupitel Zdeněk Koudelka zvolený za koalici SPD, Trikolory, PRO a Svobodné.

Podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka Jan Hřebejk dokazuje, že „když jeho a jemu podobné nazýváme zelenými lepšo-teroristy, nejsme daleko od pravdy. Pokud by soudci měli na Hřebejky a jeho názorové souputníky stejný metr jako na Ladislava Vrabela a spol., jistě by měl být za podobný výrok souzen. Já bych ovšem raději žil ve společnosti, kde pan Hřebejk ani pan Vrabel nebudou kriminalizováni za obecné verbální projevy, ale pouze tehdy, pokud budou někomu konkrétně vyhrožovat. Obecně verbální trestné činy by měly zmizet z trestního práva ČR.“

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Má to dva rozměry. Prvním je ten neuvěřitelný morální úpadek, do kterého se natlačily mnohé naše kulturní celebrity, ta jejich doslova zhomotnělá nenávist. Zůstává nad tím rozum stát, odkud se v těch lidech, kteří jsou ve svých oborech často úspěšnými profesionály a jsou za nimi zajímavé tvůrčí počiny, taková šílená politická a ideologická zloba a zášť vzala. Nejstrašnější na tom je, že nad určitými lidmi na jedné straně ohrnují nos, ale coby příjemcům nejrůznějších grantů a dotací jim peníze od lidí, kterými pohrdají, nesmrdí. Druhý rozměr je právní. Nejsem příznivcem stíhání verbálních trestných činů, ale pokud už jsme takovou cestu, bohužel, nastoupili, bylo by správné měřit všem stejným metrem. Namísto toho vidíme pravý opak. Zatímco někteří lidé v chapadlech orgánů činných v trestním řízení za své neomalené výroky končí a často od soudů odcházejí dokonce i s dlouhými nepodmíněnými tresty, nemluvě o bagatelních případech typu stíhání za nějakou nášivku či písmeno Z, téhle skupině říkejme třeba podlidé, evidentně tu existuje jiná sorta spoluobčanů, říkejme jim třeba nadlidé, pro které stejná pravidla neplatí. Jsou prostě beztrestní, a to přesto, že intenzita jejich hnusných vyjádření je minimálně stejná, ne-li vyšší, jako u skupiny první. Česká republika se za vlády politického zločince Petra Fialy už dávno měla přejmenovat na Zemi dvojího metru,“ řekl redakci Štěpánek.