„Nemáme tu válku, tak máme držet h*bu a krok?!“ Prezident si liboval. Zásah „zdola“

Prezident Petr Pavel v těchto dnech poskytl obsáhlý rozhovor Seznam zprávám. Vedle celé řady jiných témat se prezident vyjádřil k očekáváním občanů do nového roku. Projevil se jako optimista.

Podle Pavla patří Česká republika do malé skupinky šťastných zemí a máme se dobře. Nemusíme totiž prý čelit pohromám jako jsou zemětřesení, válce u nás doma či masivním uprchlickým vlnám.

„I přes všechny problémy, které máme tady doma a které nás dnes tak pálí, pořád patříme do malé skupiny zemí, které mohou být považovány za šťastné,“ řekl prezident v rozhovoru.

U nás se podle něho žije dobře. „V globálním kontextu je na tom naprostá většina zemí světa mnohem hůř a my bychom si měli vždycky říct: My se máme pořád ještě dobře, my tady nemáme válku, nemáme tady žádné masivní uprchlické vlny, nemáme tady žádná zemětřesení, obrovské povodně, záplavy jako jinde, nemáme tady různou jedovatou havěť… Máme opravdu zemi, ve které se pořád ještě dobře žije,“ konstatoval Petr Pavel.

Na české politické scéně vyvolaly prezidentovy výroky rozporuplné reakce. ParlamentníListy.cz se ptaly v anketě.

„Hmm. Má nepochybně pravdu, že naše geografická poloha je naštěstí taková, že jsme ušetřeni mnoha přírodních pohrom. Ale to je většina evropských zemí a všechny středoevropské státy. A z nich máme nejhorší výsledky ať už co se týká růstu cen energií, inflace nebo poklesu reálných mezd. Odmítám se srovnávat s Panamou či Srí Lankou. A pokud se porovnáme s Rakouskem nebo Švýcarskem, je to debakl. A co se týká migrace z Afriky nebo Blízkého východu, tam jsme na tom skutečně zatím poměrně dobře. I proto musíme odmítnout migrační pakt, který tak urputně prosazuje ministr Rakušan,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Proti prezidentově hodnocení naopak vůbec nic nemá poslanec ODS Karel Krejza. „Před supermarketem nezaparkujete a košíky jsou plné. Cesta autem do Prahy je stání v koloně nových aut. Minulý víkend si jeli do Rakouska odpočinout od bídy tisíce českých lyžařů a balíky se do menších výdejních míst nevejdou. Tak vám nevím,“ sdělil redakci.

„Vyjádření prezidenta republiky k celospolečenským tématům jsou zcela mimo realitu. Nevím, kdo mu je připravuje, ale jsou čím dále horší. Máme se radovat, že nám byt současná vláda jenom vykradla a můžeme být rádi, že ho nevypálila? Tato prezidentova vyjádření občanům peníze do peněženek nepřidají. Současná vláda Petra Fialy vede republiku nikoliv od desíti k pěti, ale od desíti k nule a má na tom svůj podíl i prezident republiky, který si měl již před drahnou dobou pozvat premiéra a řešit s ním obměnu minimálně poloviny vlády. V současné době již by byla na pořadu dne demise. Československo bylo mezi válkami sedmou nejprůmyslovější zemí na světě a k tomu bychom se měli upínat a nikoliv brečet nad rozlitým mlékem a radovat se, že vůbec svítí slunce. Tato vyjádření opět pouze utvrdí lidi v blbé náladě,“ je přesvědčen poslanec SPD Radovan Vích.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský souhlasí s prezidentem, že se máme dobře. „Jednoznačně ano. Ještě máme výborné pivo, krásné a šikovné ženy a hodné děti. Tak na co si stěžujeme?“ ptá se.

„Pan prezident s panem premiérem už jsou evidentně zoufalí. Jejich tragická politika nás dovedla k absolutně nejhorším výsledkům v celé řadě ukazatelů - od poklesu reálných mezd, růstu HDP, přes odliv zisků do zahraničí až po předražené bydlení. Holedbat se tím, že tady nemáme zemětřesení a “jedovatou havěť”, je ukázka toho, že nemají jediný argument, kterým by mohli prokázat, že udělali něco pro lidi. Tyto skutečnosti totiž vychází z toho, že žijeme - jak ví i žák 1. stupně ZŠ - v mírném podnebném pásmu a premiér s prezidentem na to nemají - bohudík - žádný vliv,“ soudí předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Opačného názoru je senátor Raduan Nwelati z ODS. „Ano a ještě bych k tomuto výčtu dodal: rekordně nízkou nezaměstnanost, kdo chce pracovat, tak práci najde, bezplatné školství na relativně dobré úrovni, bezplatné zdravotnictví na úrovni výrazně vyšší než v mnoha západních zemích, velmi štědrý sociální systém, svobodně můžeme volit, svobodně opouštět hranice kamkoliv se nám zachce, vyšší životní úroveň než v mnoha státech… a to vše i přes tu blbou náladu, která je ve společnosti a v mediálním světě,“ konstatuje.

Michal Šmarda souhlasí s prezidentem pouze v tom, že patříme mezi ty šťastnější země. „Ale na druhé straně je fakt i to, že poslední dva roky se situace zhoršuje. Propadá se životní úroveň lidí, snižuje se reálná výše mezd a rychle se zdražují základní životní potřeby. To je velká chyba politiků. A to se nedá okecat," nešetří kritikou Šmarda.

„Nechci přistupovat na hru, že pokud tady není válka, tak máme držet hubu a krok. Situaci i náladu ve společnosti vidím jako velmi špatnou. Naše blbá vláda je absolutní katastrofa, má nejnižší důvěru od Nečase a prezident jí bohužel jde na ruku, místo toho, aby tvořil alespoň slabou opozici a vetoval ty nejhorší zákony,“ řekl nám šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Podrobný výčet důvodů, proč se prezident Pavel mýlí, nabídl šéf strany PRO Jindřich Rajchl. „Dobře bychom se měli, pokud by nám nevládli lidé jako Petr Pavel a Petr Fiala. Mnoho lidí žije na pokraji existenčního minima a řada z nich už je ze své situace zcela zoufalá. A vláda i pan prezident se bijí v prsa a snaží se jim namluvit, jak jsou na tom báječně. Ve výčtu úžasných hodnot, jimiž podle Petra Pavla disponujeme, už mi chybí jen to, že bychom měli být vděční za to, že každé ráno vyjde slunce. Dobře se budeme mít, až ve Strakově akademii bude sedět vláda, která bude hájit zájmy České republiky a svých občanů. A o to se musíme přičinit my všichni. P.S. Prezident Pavel se má a měl jistě velmi dobře za každého režimu. Nicméně ne každý má žaludek na to, aby se coby bezpáteřní kariérista uchytil v každé době ve stylu “kam vítr, tam plášť.” My v PRO jsme tady pro všechny ty ostatní, kteří se často i díky svým pevným postojům naopak dobře v dnešní době nemají,“ uvedl Rajchl.

