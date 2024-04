„On to nečetl?!“ Migranti do ČR. Eurokomisařka „pomohla“ Rakušanovi. V ČR je zle

reklama

Vyostřená debata nad obsahem migračního paktu EU pokračuje. Do české sněmovní debaty zasáhla dokonce i eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson. Ta se "zastala" ministra vnitra Víta Rakušana, který čelí kritice, že veřejnosti lhal, když tvrdil, že pro Českou republiku dojednal v migračním paktu výjimku za to, že jsme již přijali statisíce ukrajinských uprchlíků.

Opozice i někteří politici vládní koalice se do Rakušana pustili s tím, že o výjimce lže, protože pakt nic takového neobsahuje. Nejostřeji takto vystoupil bývalý šéf TOP 09 a exministr Miroslav Kalousek, který rovnou ministra vnitra obvinil ze lži.

Kalousek se poté za své výroky omluvil, ovšem trvá na tom, že stávající podoba migračního paktu EU žádnou výjimku pro Českou republiku neobsahuje a mluvit o ní je zavádějící. Tématu se věnovala čtvrteční mimořádná schůze sněmovny. Tam šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš hovořil o tom, že migrační pakt je největší zradou v novodobých dějinách země.

Na obranu českého ministra Víta Rakušana vystoupila eurokomisařka Johansson, která ovšem dle některých kritiků šéfovi resortu vnitra úplně nepomohla. Řekla totiž, že si Česko o výjimku může požádat, nikoli že jí už má nebo že ji dostane.

Zeptali jsme se v anketě českých politků, jak tuto debatu vnímají. A také, zda lze říci, kdo s migračním paktem mluví a nemluví pravdu.

„Žádnou výjimku tam nemáme. Jedná se o obecná pravidla, která tam mají všechny státy zasažené migrační krizí. Opravdu je potřeba si migrační pakt přečíst,“ upozorňuje europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Jednoznačné stanovisko poskytl poslanec SPD Radovan Vích. „Vláda Petra Fialy a ministr Rakušan s Migračním paktu EU lhali, lžou a lhát budou. Protlačili jej v rámci Českého předsednictví EU a aktivně pro jeho schválení jejich europoslanci hlasovali. Až v současnosti před blížícími se eurovolbami se k paktu zdržují a říkají, že je špatný. Skutečnost je však taková, že Migrační pakt EU vláda Petra Fialy a pětikoalice prosazovala, prosadila a neodmítla, na rozdíl od vlád Slovenska, Maďarska a Polska. V Migračním paktu EU zároveň není žádná explicitní výjimka pro Českou republiku ohledně Ukrajinců na našem území. Takže další migranty z Afriky a Blízkého východu buďto přijmeme, anebo za každého odmítnutého zaplatíme 20 000 euro výpalné. Takže pravdu tvrdí ve Sněmovně pouze SPD,“ sděluje.

„Migrační pakt obsahuje spoustu šíleností, nejen nesmyslný princip povinné solidarity, což je jak reálný, tak i logický nesmysl, ale i třeba požadavek na právní pomoc migrantům poskytovanou zdarma. To je naprosto špatně. Paní eurokomisařka Johansson je ztělesněním toho, co je v Evropě komisi špatné: je totiž známa svými výroky o tom, že Evropa potřebuje více migrantů. Tato paní by v Komisi sedět neměla, natož aby měla zasahovat do našich záležitostí. A jaké je optimální řešení migrace? Postavit plot na hranicích Schengenu, masivně posílit Frontex a ochranu vnější hranice, pašerákům zabavovat nekompromisně lodě a azylové řízení vést mimo Evropu - třeba ve Rwandě, jak to plánuje Spojené království,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy není eurokomisařka Johansson důvěryhodná. „Já mám obecně problém paní Johansson důvěřovat, vzhledem ke skutečnosti, že tlačila nesmyslný návrh, aby Evropská unie špehovala soukromou komunikaci občanů na chatovacích platformách jako je Whatsapp. Tento nesmysl se nám podařilo z návrhu legislativy dostat, ale jistá nedůvěra vůči paní komisařce u nás stále panuje,“ řekl Peksa.

„Pravdu s „migračním paktem“ bude mít příští Evropská komise. Potvrzení počtu přijatých uprchlíků musí vláda a každá budoucí vláda důrazně prosadit. Žádné explicitní ujištění speciálně pro ČR v evropské legislativě nenajdeme,“ potvrzuje poslanec ODS Karel Krejza.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová zdůrazňuje, že podstatné a platné je to, co je napsáno, a ne řečeno. „Pro právničku je pro mne podstatná psaná dohoda. Nerozumím podobným ústním prohlášením k již sjednanému a podepsanému paktu. Podle mého názoru tím hasí požár, protože se ukázalo, že ministr Rakušan buď pakt nečetl, nebo o jeho obsahu lhal. Nevím, kdo by obsah paktu mohl dodatečně a jen vůči jedné zemi změnit. Podle mne je to právně nemožné, nebo kvůli nám, nebo spíše Rakušanovi, budou muset něco nového a nestandardního vymyslet. V tuto chvíli výjimka neexistuje. Prohlášení na tom nemění vůbec nic,“ řekla.

„Stále se mluví o výjimkách, ale to není nejdůležitější. EU musí řešit především režim na společné hranici a její ochranu. Pokud má trvat volný pohyb uvnitř Schengenského prostoru, musíme mít jistotu, že máme pod kontrolu vnější hranici,“ reagoval šéf SOCDEM Michal Šmarda.

Absenci výjimky pro Česko potvrzuje předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Nevěřím tomu a právě kvůli lidem jako je eurokomisařka Johansson jdeme do voleb a doufám, že právě po volbách Evropu překreslíme. U migračního paktu záleží na interpretaci, co jsem četl, tak ministr Rakušan u migrace skutečně vyjednal, že můžeme poprosit Komisi o odpustek. Žádná jasná výjimka. Pokud splníme celou řadu podmínek, můžeme si požádat. Nic víc. Je to za mě zrada a Rakušan lhal,“ míní Šlachta.

