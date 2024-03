„Přednesete projev a jdete pryč. Zbabělci!“ Fiala a ministři nečekali na otázky. Nacher vypěnil

„Tady si řeknete ty své projevy a pak jdete pryč. Protože se bojíte faktických poznámek. Že bychom se vás doptávali na projevy,“ pustil se do vládní koalice během úterní mimořádné schůze poslanec Patrik Nacher (za ANO) poté, co se část poslanců hnutí ANO vrátila do jednacího sálu. „Ukazuje to o vás. Ne o nás. Vy jste zbabělci,“ ohradil se rovněž proti tomu, že poslanci ANO nemohli reagovat na projevy koaličních politiků. Pozastavil se také nad tím, že se ANO dává do spojitosti i s poklesem popularity armády.

„Já si myslím, že tato schůze nejvíc ukazuje o vás – jak jste to svolali, jak vystupujete, jak jste tu debatu neotevřeli…“ podoktl Nacher a pustil se do vládních poslanců s tím, že „chtějí vést jenom monolog“. „Vedete si monolog, proto jsme odešli,“ řekl.



Vládu a koaliční poslance rovněž zkritizoval za to, že po přednesu svých projevů nezůstali v sále, který byl v některých momentech téměř prázdný, a vyhnuli se reakci opozice. „Tady si řeknete ty své projevy a pak jdete pryč. Protože se bojíte těch faktických poznámek. Že bychom se vás doptávali na ty projevy,“ vadilo mu, že poslanci ANO nemohli reagovat na přednesené projevy. „Ukazuje to o vás. Ne o nás. Vy jste zbabělci,“ obořil se na vládu.

Reagoval také na slova místopředsedy poslaneckého klubu STAN Ondřeje Lochmana, jemuž vyčetl, že svaluje vinu za pokles popularity armády na opozici. „To je vaše zodpovědnost. Vy jste vláda, máte tady stoosmičku. Máte většinu tady, v Senátu, máte na své straně prezidenta republiky, a vy i přes toto všechno jste schopni svoji neschopnost svézt, že za pokles preferencí armády může opozice,“ ohradil se.



„Kdyby jí klesaly v předchozím volebním období, tak by za to mohla vláda Andreje Babiše – to jste říkali furt. U všeho. Když jsme v opozici, tak za to můžeme my jako opozice. Takže vy vlastně nemůžete za nic. Vy tady sice všechno řídíte a ovládáte, ale nemůžete za nic… Odpovědnost nulová,“ vyčetl vládě Nacher.

Sněmovna po šesti hodinách jednání přerušila dnes večer schůzi o bezpečnostních hrozbách a výrocích předsedy ANO Andreje Babiše, přestože mohla jednat i přes noc. Schůze bude pokračovat ve středu ráno.

