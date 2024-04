Soupeř Dominika Haška o něm i vládní straně

To jsou samozřejmě nesmysly, které dokazují, jak moc k progresivismu se STAN posunul, řekl ParlamentnímListům.cz senátor Zdeněk Hraba k proběhlé kampani za „manželství pro všechny“, čili za formu sňatku stejnopohlavních párů, jehož úprava právě přichází do Senátu. Senátor Hraba, který odešel od Starostů a nezávislých, má ke sněmovní verzi zákona vážné výhrady. Při letošní obhajobě mandátu narazí ve volebním obvodu Benešov na někdejšího hokejového brankáře Dominika Haška. I k němu se vyjádřil.

Pane senátore, o víkendu jsme viděli v Praze Pochod pro život. Konzervativní aktivisté ovšem čelili blokádě ze strany občanů, kteří je považují za „klerofašisty“. Jak to vnímat z hlediska zákonnosti, ale i z pohledu politické kultury?

Z hlediska zákona jde minimálně o přestupek proti občanskému soužití.

Co se týče společenského a lidského hlediska, tak je to nechutné. Obzvlášť když na mostě prý blokovali průjezd hasičskému autu.

To je další důkaz radikalizace progresivistů, kteří na sílu tlačí svoji agendu. Proti většině společnosti. Je v pořádku si něco myslet a pak to prosazovat. Ale v demokratické zemi se mají myšlenky prosazovat volbami, ne blokádami a takovým nechutným chováním.

Progresivisté potřebují věčný boj, a proto se radikalizují. Jen škoda, že jim při té jejich radikalizaci svítí mnozí politici, kteří se rádi označují za „demokraty“. A to je mnohem nebezpečnější než samotní křiklouni.

Mnozí politici se jich bohužel bojí, já si ale myslím, že těmto lidem je třeba se ostře postavit, ne jim naslouchat a omlouvat je.

Vláda po ulicích se valících křiklounů a bláznů totiž není demokracie, to je diktatura.

Urážek typu „fašista“ běhá v našem veřejném prostoru mnoho. Už od doby migrační krize v roce 2015. Vědí podle vás vůbec dotyční, s jakým termínem šermují?

Samozřejmě, pro některé je extrém a fašista každý, kdo se politicky nachází vpravo od Pol Pota. Na takové nálepkování jsem si za ty roky už ale zvykl, takže mě to z míry opravdu nevyvede.

Navíc ti, kteří těmito pojmy častují druhé, nevědí o jejich významu vůbec nic. A o reálném světě také. Protože pro tyto lidi je „fašismus“ cokoliv, co se odlišuje od jejich aktivistického pohledu na svět.

A proto bych každému, kdo s těmi pojmy operuje, doporučil navštívit třeba obyčejnou hospodu v nějaké obci. To by byli překvapeni, že ten jejich domnělý „fašismus“, který s fašismem nemá nic společného, jsou vlastně úplně normální názory, které zastává každý druhý.

Senát se chystá k projednávání tzv. manželství pro všechny. Jak vnímat kompromis, který se ve Sněmovně zrodil? Nejmenuje se to „manželství“ a LGBT aktivisté jsou zklamáni. Konzervativci jsou ovšem rozčarováni z tzv. institutu přiosvojení. Jak to běžnému čtenáři vysvětlit? Lze tam vidět skrytá úskalí?

Kompromis v obecné rovině vítám. Jsem zastáncem zachování manželství jako svazku ženy a muže, ale zároveň uznávám, že by i homosexuální páry měly mít společná práva. Samozřejmě aktivisté opět nejsou spokojeni, protože jim ve skutečnosti nejde o práva, ale o dobytí pojmu. A to jsou dvě rozdílné věci.

Problém je, že výsledný návrh není úplně právně přesný a dost by záleželo na každém soudci, jak si zákon vyloží. To je nebezpečné. Zákony mají být přesné. To se snažím jako právník v Senátu hlídat. A proto přicházím na ústavněprávní výbor, kde jsem zpravodajem návrhu, s pozměňovacím návrhem, který má za cíl tento návrh zákona zpřesnit v legislativně-technické stránce. Lidsky řečeno: Zkrátka aby zákon fungoval tak, jak poslanci chtěli, aby fungoval. Ne tak, aby dával prostor k volnému výkladu.

A k tomu přiosvojení. Je to institut, který umožní osvojit si dítě jednoho z partnerů i druhému partnerovi ve stejnopohlavním svazku, a to za předpokladu, že první partner je rodičem onoho dítěte. Navíc by to šlo pouze tehdy, kdy druhý rodič nejeví o ono dítě zájem. To mi přijde fér. Ale v té novele je to napsáno tak špatně a volně, že se to budu snažit dopřesnit svým pozměňovákem.

Jak se tedy zachováte a jaká výsledná podoba zákona ze Senátu „vyleze“?

Budu se snažit, aby se tento návrh dostal do podrobné rozpravy a byl přijat pozměňovák, který navrhuji.

Vaši bývalí kolegové a kolegyně ze STAN vnucovali znění zákona v „plné palbě“ s tím, že západní státy „manželství pro všechny“ mají, tudíž my „směřujeme na východ“, nebudeme-li ho mít. Vyplatila se jim vlastně nakonec taková rétorika?

To jsou samozřejmě nesmysly, které dokazují, jak moc k progresivismu se STAN posunul. Čest výjimkám, čest všem slušným, kteří v tom hnutí ještě jsou a nepodlehli progresivní masírce. Znám takové lidi a dost často mi píšou, že se mnou souhlasí.

Nemám samozřejmě nic proti lidem, kteří chtějí tzv. manželství pro všechny. V pořádku, mají takový názor, já mám jiný. Nevadí. Ale pokud k prosazování svého názoru používají vyloženě hloupé argumenty o posouvání na východ, tak to už potom není normální diskuse.

Stejnou logikou bych mohl po jejich vzoru argumentovat, že když chtějí rozvolnit pravidla pro změnu pohlaví a zavést výrobu dětí na zakázku, tak nás právě oni posouvají směrem na východ, protože tam je to běžné. Ale já nejsem jako oni, abych veřejný prostor zapleveloval těmito nesmyslnými řečmi.

A jestli se taková jejich rétorika vyplácí? Tak to vidíme v přímém přenosu: Kdo tlačí na pilu, nezíská vůbec nic.

Pokud hovoříme o tomto nátlaku, desítky zástupců korporátního byznysu se za zákon přimlouvaly. Čekáte od svého mobilního operátora či od své banky podobné ingerence do politiky?

Já si myslím, že by mobilní operátor měl řešit, proč u nás nabízí dražší volání a data než v sousedních zemích, proč jsou i kousek od Prahy místa, kde je naprosto mizerný telefonní signál, ne se motat do politiky.

Ale tyto firmy logicky dělají byznys. Chtějí vydělat. A pokud si myslí, že jim tržby zvýší podpora manželství pro všechny, tak podporují manželství pro všechny. Pokud by si spočítali, že jim tržby zvýší hlásání opaku, budou hlásat opak.

To je normální tržní chování, oni to nedělají proto, že mají dobré srdce, ale protože chtějí vydělat. A jen naivní aktivisté jim sedají na lep.

Vy budete na podzim obhajovat senátorský mandát. Kandidovat proti vám bude Dominik Hašek. Čím oslovíte voliče na Benešovsku, aby vám dali přednost před slavným gólmanem, který si umí najít cestu do médií?

Ano, budu senátorský mandát obhajovat, jak jsem už potvrdil. A to proto, že nerad utíkám od rozdělané práce. A také proto, že díky tomu, že jsem v každodenním kontaktu s lidmi, obcemi a spolky našeho regionu – z našeho společného domova, jak říkám – a cítím od nich podporu.

Občany chci opět oslovit konkrétními návrhy, jak pomoci naší zemi, našemu regionu a jim samotným, ale i svými konkrétními činy a pracovními úspěchy za posledních pět let, co jsem v Senátu. Myslím, že se mi povedlo prosadit dost důležitých věcí.

Na začátku mandátu jsem si řekl, že si nechci senátorování jen tak odsedět, ale že chci být aktivní. A tím se řídím a řídit se budu.

Je samozřejmě na lidech, aby vybrali, koho chtějí, aby je reprezentoval. Nicméně já svého zatím jediného protikandidáta znám jen z přenosů hokejových zápasů v televizi. O jeho názorech na konkrétní témata se toho moc neví. Ale vzhledem k tomu, že ohlásil kandidaturu za TOP 09, a pokud vím, tak žádá i o podporu Pirátské strany, tak je jasné, že se v názorech na fungování státu a společnosti budeme dost lišit.

Myslím, že voliči tak budou mít celkem jednoduchý výběr mezi konzervativní jistotou a progresivistickým experimentem. To nemyslím nijak špatně, to je prostě realita. A těším se samozřejmě na férový předvolební souboj.

