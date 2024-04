„Měl byste skončit.“ Landa prolomil mlčení k politice. Kvůli Rakušanovi

Zpěváka Daniela Landu rozhorlily lži, kterých se měl dopustit ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ohledně migračního paktu, a vyzývá jej, aby opustil své místo. „Celkem mě to zneklidňuje, ale to asi nebudu sám,“ poznamenal Landa na sociální síti Facebook.

reklama

„Pane Rakušane, já se do politiky většinou nemíchám, ale jestli jste nám lhal o tom migračním paktu, měl byste určitě s tou veřejnou službou nám občanům co nejdřív skončit. A v případě, že byste lhal, lhal byste jenom o tom paktu, nebo i o jiných věcech, které nám mohou zásadně proměnit životy? Celkem mě to zneklidňuje, ale to asi nebudu sám. Tak uvidíme, no,“ poznamenal zpěvák Daniel Landa.

Reagoval tak zjevně na to, co dnes mimo jiné napsaly Novinky.cz. Že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tvrdil, že Česko nebude muset přinejmenším ze začátku nic přispívat ani nikoho přijímat, protože hostí uprchlíky z Ukrajiny. Žádná taková výjimka ovšem neplatí. Migrační pakt schválený Evropským parlamentem ukládá zemím buď přijmout uprchlíky, nebo zaplatit do společného fondu.

„Jako postižená země neplatíme nic do solidárního rozpočtu. Opravdu nevím, co lepšího šlo vyjednat,“ řekl přitom Rakušan loni, když migrační pakt dojednával na Radě ministrů pro vnitřní bezpečnost.

Migrační pakt nyní musí schválit Rada, v níž budou hlasovat členské státy. Jeho schválení se uskuteční kvalifikovanou většinou. Evropský parlament jej schválil počátkem dubna. Jde o balíček obsahující deset legislativních návrhů.

„Vytvořili jsme pevný legislativní rámec pro řešení migrace a azylu v EU. Tento dokument se připravoval více než deset let. Dodrželi jsme však své slovo. Rovnováha mezi solidaritou a odpovědností. To je evropská cesta,“ informovala po schválení migračního paktu na sociální síti X předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z českých poslanců hlasovali pro schválení migračního paktu pouze Luděk Niedermayer z TOP 09 a europoslankyně Radka Maxová za skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Europoslanec Starostů Stanislav Polčák stejně jako Veronika Vrecionová z ODS nehlasovali. Ostatní europoslanci ODS včetně Alexandra Vondry hlasovali proti. Celkem bylo 322 hlasů, proti 266 a hlasování se zdrželo 31 europoslanců.

Podle ministra Víta Rakušana je schválení migračního paktu obrovským úspěchem. „Evropský parlament dal zelenou společnému celoevropskému řešení nelegální migrace. Je to dobrá zpráva pro všechny, kdo současný stav v oblasti migrace nepovažují za uspokojivý. Migrační pakt umožní účinnější ochranu vnějších hranic EU a rychlejší vyhošťování. Zároveň nebude žádnou členskou zemi zavazovat k přijetí migrantů na jejím území,“ uvedl k tomu v den schvalování na síti X Rakušan.

Schválení paktu je podle ministra vnitra prvním krokem, po kterém však musí následovat další. Zmínil například jednání se zeměmi mimo Evropskou unii a pomoc v místech, odkud nelegální migrace do Evropy proudí.

Psali jsme: Orbán: Ukrajina, protektorát EU. Migranti? Možná konspirace, ale… Ministr Bartoš: Jednou prokázané oprávnění nebude potřeba prokazovat opakovaně Unicorn Systems pomáhá severským zemím s modernizací systému pro zúčtování trhu s elektřinou Utekl z Ruska i z USA. Zakladatel Telegramu promluvil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE