„Vlasatá šedesátikilová mánička. Volte zrzku! Mánička vadí? Tak nám zase vadí mlátička!“ Sněmovna ve varu. Volil se šéf kontrolní komise nad GIBS

Není to tak dávno, co se poslanci hádali o to, kdo povede sněmovní orgán pro kontrolu GIBS. Bitvu o tento post sváděli poslanci už od prosince. A dnes proběhlo další dvoukolo, ve kterém nakonec zvítězil komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který budil ve spojitosti s volbou do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů největší emoce.

A co jeho volbě předcházelo od samého počátku jednání Sněmovny?

Poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník kolegům připomněl, že tentokrát na post předsedy kandidují tři lidé – Mikuláš Ferjenčík za Piráty, Zuzana Majerová Zahradníková (ODS) a Zdeněk Ondráček za KSČM.

Následně si vzal slovo Vít Rakušan (STAN) a připomněl minulost Zdeňka Ondráčka. Připomněl, že Ondráček stál v roce 1989 jako příslušník komunistických bezpečnostních sborů s obuškem v ruce proti lidem toužícím tehdy po svobodě. Rakušan Ondráčka požádal, aby se k tomu, co dělal před pádem komunistického režimu, vyjádřil. Místo přiznání, že se tehdy Ondráček mohl chovat jinak a lépe, slyšíme od komunistů Ondráčkovu obhajobu, že jen vykonával rozkazy. A nějaká sebereflexe nikde. Rakušan by prý rád věděl, jestli to tentokrát bude jiné.

S faktickou poznámkou se okamžitě přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a pravil, že komunisté drží slovo. Hodlají to učinit i tentokrát, a když už jednou nominovali Zdeňka Ondráčka, tak si budou za svou nominací stát.

„Pane předsedající, paní a pánové, víte, když se tak po té Sněmovně rozhlédnu a vidím tváře, které oběhly několik politických stran, a nebudu jmenovat, co to je? No to je politická účelovost, nebo možná jenom ekonomická nebo jaká, a přesto ti lidé jsou voleni do nejrůznějších funkcí bez sebemenšího zaváhání vámi, kolegyně a kolegové. Komunistický klub je celá léta znám tím, že drží slovo, že nemluví do větru. Dovolte nám, abychom to učinili i teď. Tak jako vy si nenecháte mluvit do svých nominací, promiňte, ale mandát pana kolegy Ondráčka je úplně stejný jako mandát každého ostatního z nás, jako každého poslance a poslankyně každé politické strany,“ reagoval na Rakušana Kováčik.

Slovo dostal také Mikuláš Ferjenčík, Ondráčkův protikandidát. Dovolil si podotknout, že vítězné hnutí ANO se po volbách zaklínalo poměrným zastoupením v orgánech Sněmovny. Jenže počet postů, které získali komunisté, neodpovídá jejich volebnímu výsledku z roku 2017. ODS prý už také obsadila dost postů. „Já si vážím kolegyně Zahradníkové Majerové, ale upozornil bych na to, že ODS už má tři předsedy výborů, dva předsedy stálých komisí, a myslím, že z hlediska poměrného zastoupení je namístě, aby tento post měli Piráti. Ale to se bavíme jenom o rozdělení pozic ve Sněmovně a nějaké kultuře tady,“ uvedl Ferjenčík.

Vedle toho připomněl, že kontrolní orgány by podle samotného hnutí ANO měla mít opozice a z postupu hnutí ANO a KSČM ve Sněmovně v posledních týdnech je zřejmé, že jednají spíše jako koaliční strany, byť jde o koalici neformální. Proti této myšlence se však Kováčik o pár minut později prudce ohradil. Zdůraznil, že komunisté nejsou v koalici s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, ani v ní nebudou. Přestřelka na toto téma pokračovala. Zapojil se do ní například pan poslanec Karel Krejza, který podotkl, že komunisté sice nejsou v koalici s hnutím ANO, ale fakticky už několik týdnů ve Sněmovně spolupracují.

Ferjenčík však ještě neskončil. Nakonec dodal, že by považoval za lepší, kdyby GIBS kontroloval z pozice předsedy civilista, a nikoli člověk, který v policii působil celé roky.

O slovo se přihlásil také Václav Klaus mladší z ODS a chtěl debatu o kandidátech na post šéfa komise GIBS rychle ukončit. Sáhl přitom do normalizačního slovníku komunistů vládnoucích v této zemi před rokem 1989 a kvůli dlouhým vlasům poslance Ferjenčíka označil za „máničku“.

„Dobré ráno všem. Už je pátek. Já chci poprosit, ukončeme ty kandidátské projevy a tady ty různé útoky a pojďme volit. Všichni víme, o co se jedná, všichni známe kandidáty – komunistu Ondráčka, vlasatou šedesátikilovou máničku a naši zrzavou paní poslankyni Majerovou, takže všichni víme, oč jde, všichni známe kandidáty a pojďme volit a volte zrzku,“ požádal své kolegy.

A neuspěl. Helena Langšádlová z TOP 09 oznámila, že bude volit Ferjenčíka, přičemž ji k tomu prý přivedla právě slova Václava Klause. Lidovec Bartošek poté Klause požádal, aby si zachoval určitou kulturu projevu a neoznačoval své kolegy poslance za máničky. Tím přilil oleje do ohně svárů. K řečnickému pultíku znovu nakráčel Kováčik a postěžoval si kolegům, že někomu možná vadí označení mánička a komunistům zase vadí, když je jejich kolega Zdeněk Ondráček označován za mlátičku.

Slovo dostala i Klausem zmiňovaná „zrzka“ Zuzana Majerová Zahradníková, které to nedalo a poznamenala pár slov na adresu Pirátů.

„To se těžko navazuje na kolegu. Já jsem chtěla jenom reagovat ve faktické rovině na kolegu Ferjenčíka, když mluvil o té vyváženosti komisí. Tam jsem chtěla zmínit, když tedy by to mělo být vyvážené, že si myslím, že není v souladu, když máte už jednoho šéfa komise pro kontrolu použití odposlechů, abyste měli i dalšího šéfa komise, který vlastně řeší velice podobnou agendu. Myslím si, že není v pořádku, když jedna strana se zabývá v rámci odposlechů tímtéž. To je vše, co jsem k tomu chtěla říci,“ uvedla.

Stranou slovní přestřelky nestál ani předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podotkl, že už je starší ročník, takže si pamatuje, jak se lidé báli komunistických strážců zákona a jak od nich nechtěli dostat nakládačku jen za to, že si třeba dovolili projevit svůj názor a říct, že s tehdy vládnoucími komunisty nesouhlasí. Lidé raději mlčeli. Mlčel tehdy i Kalousek a za své mlčení se dodnes stydí. Dnes už však nemlčel a vedle Ondráčka zasadil slovní úder i premiérovi Babišovi.

„Za své nestatečné mlčení se dodnes stydím, ale báli jsme se těch represivních složek, které dokázaly zničit člověku život. To byl prostě rozdíl, jestli někdo pracoval, nebo jestli se aktivně účastnil v těch represivních složkách. V Německu po válce byl také rozdíl, jestli někdo chodil do práce a bál se promluvit, nebo jestli byl někdo aktivní esesák. Je prostě rozdíl mezi těmi, kdo se báli, a je rozdíl mezi těmi, kteří ten strach vzbuzovali. A to bohužel byl pan kolega Ondráček v instituci, která byla od toho, aby mlátila lidi, a byl to i předseda vlády České republiky, který byl komunistický udavač Státní bezpečnosti. Mezi těmito typy lidí a těmi, kdo nestatečně mlčeli, je poměrně výrazný rozdíl,“ podotkl Kalousek.

Čas plynul dál a u řečnického pultíku se střídali další poslanci, kteří buď komunisty hájili, nebo jim spílali, nebo žádali své kolegy, aby nechali minulost minulostí a raději se věnovali budoucnosti. Slovo si vzali Martin Kupka z ODS, Miroslava Němcová z téže strany, poslanec za hnutí ANO Jiří Bláha, Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí a jiní.

V jednu chvíli se k pultíku postavil mnohokrát zmiňovaný poslanec „mlátička“ Zdeněk Ondráček. Vyčetl kolegům, že se od věcné debaty poměrně rychle dostali k ideologickým útokům. „Chtěl bych připomenout, že není to tak dávno, co zde za mnou seděl v premiérském křesle premiér, který v období tzv. totality vystudoval vojenské gymnázium. Už od 15 nebo od 14 let se připravoval na službu v Československé lidové armádě,“ poznamenal Ondráček v narážce na premiéra za ODS Mirka Topolánka.

„Všichni tito lidé se připravovali na své budoucí povolání tak, jako jste se připravovali vy na lékařských fakultách. Tak mně odpusťte, že mého otce v roce 1968 nepověsili, že jsem se v roce 1969 narodil, že jsem úspěšně na první pokus udělal maturitu a v 18 letech jsem šel splnit svoji vojenskou povinnost v rámci náhradní vojenské služby, protože jsem v 18 letech, kdy jsem já na to vojenské gymnázium z ideologických důvodů neprověřenosti mé rodiny přijat nebyl, vystudoval civilní gymnázium a pak už jsem k vojákům jít nechtěl. Bohužel, každý máme svoje. Mně se líbily uniformy, líbí se mi dodnes, možná i disciplína s tím spojená, kterou také dodnes mám v sobě zakódovanou, a i tak dodnes pracuji a budu tak pracovat i nadále. Takže místo nabídky od armády jsem se rozhodl přijmout nabídku být policistou, tenkrát esenbákem. Chtěl jsem dělat psovoda, jsem kousek od státních hranic s Polskou republikou, a přišlo mně to tím, že jsem se o kynologii zajímal, jako spojení mého koníčka a práce pro moji vlast,“ doplnil.

Jeho projev byl nakonec jeden z těch delších. Ondráček v něm tvrdil, že i on se nechce ohlížet do minulosti, že chce dbát o to, aby excesy dnešní policie nebyly zametány pod koberec, a chce hledět do budoucnosti. A ukázalo se, že své kolegy přesvědčil.

Odpoledne poslanci zvolili Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS.

