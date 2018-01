A touto větou se Babiš sám usvědčil! Kalousek sledoval ranní tiskovku premiéra a pak se rozjel ve Sněmovně

Začala schůze Poslanecké sněmovny, která má rozhodnout o vyjádření důvěry či nedůvěry menšinové jednobarevné vládě Andreje Babiše (ANO). A hned mezi prvními vystoupil šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek (KDU-ČSL) a navrhl přerušit schůzi do doby, dokud nebude rozhodnuto o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Návrh však nebyl přijat, hlasovalo pro něj pouze 58 poslanců, 116 jich bylo proti.

Hned po něm ale nastoupil za pultík šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Ráno před osmou hodinou pan premiér na brífinku osočoval všechny a všechno ze spiknutí a z účelových lží a z komplotu, aby byl prý znevěrohodněn jako předseda vlády. Samozřejmě jsem byl tradičně mezi osočovanými,“ začal Kalousek napínat své kolegy. A pak se rozjel vysvětlovat, co všechno prý ráno Babiš v rámci brífinku uvedl.

„Chtěl bych jen zvýraznit větu, kterou předseda vlády řekl. A to, že v roce 2012 po jeho nástupu do politiky zadal ministr financí Kalousek speciální audit s cílem: Najděte něco na Babiše, za každou cenu najděte něco na farmě!“ sděloval dle Kalouska ráno Babiš.

Podle šéfa klubu topky byl rok 2012 rozhodné období, kdy Babiš farmu Čapí hnízdo vlastnit nesměl, protože jinak by neměl nárok na dotaci a dopustil by se daňového podvodu.

„Také nám pan Babiš poměrně dlouhou dobu tvrdil, že vůbec netuší, komu farma v roce 2012 patřila, a až při mimořádné schůzi přiznal, že v rozhodném období ty anonymní akcie vlastnily – tedy i v roce 2012 – jeho dvě děti a partnerka. Dnes ráno však přiznal, že v roce 2012 mu ta farma patřila. Jak jinak mohl Kalousek poslat ten audit na Babiše? On se asi domníval, že já jsem se dozvěděl tuto informaci, kterou měl jenom on. Já jsem ale opravdu v té době nevěděl! On však ano a touto větou se sám Babiš před veřejností usvědčil. Chtěl bych vám poděkovat. Otevřenost nade vše!“ dodal Kalousek na vrub premiéra.

Nutno dodat, že premiér Babiš v tu chvíli seděl za Kalouskem a bylo vidět na něm a také na ministrovi zahraničí Martinu Stropnickém (ANO) a vicepremiérovi Richardu Brabcovi (ANO), že si z jeho slov příliš mnoho nedělají.

Poté si vzal slovo Václav Klaus mladší. Bagatelizoval dopad a význam kauzy Čapí hnízdo a zaútočil na princip evropských dotací jako celku. „Tři čtvrtiny evropských dotací jsou zlodějna! Dotace určená pro malé podniky skončila v Agrofertu. Buď se jedná o podvod, nebo byly splněny podmínky a budou to řešit kohorty právníků. Mě ani nezajímá, k čemu dojdou,“ prohlásil také. V sále se na to rozezněl potlesk z řad hnutí ANO. Klaus nadto zmínil, že bereme peníze daňovým poplatníkům, českým učitelkám a českým sestřičkám a pak je posíláme do Bruselu a „velcí zloději jdou nastavovat operační programy“. „Už není normální pracovat, normální je čerpat,“ zahřměl.

Po něm vystoupil Pirát Petr Třešňák, předseda KSČM Vojtěch Filip, anebo poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský. Lidovec se otázal ohledně možného připojení Prahy k varšavské žalobě na přísné limity znečišťování ovzduší, které mají vejít v platnost v roce 2021. „Myslel jsem, že interpelace jsou ve čtvrtek,“ opáčil na to Babiš.

Třešňák se jal „interpelovat“ ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dotazem na to, zda na pozici náměstka zachová bývalého šéfa královéhradecké nemocnice Romana Prymulu. „Pan náměstek Prymula je náměstkem podle zákona o státní službě, vyhrál výběrové řízení a nemám žádné konkrétní informace pro to, abych tuto změnu činil,“ reagoval ale na to poslušně ministr Vojtěch.

Komunista Filip krátce poté zahlaholil, že „nevychází z šoku“. „Chápu, že někteří nově zvolení poslanci nemusí akceptovat celý právní řád, ale dotaz na to, jak to, že vláda koná? Samozřejmě, že konat musí!“ reagoval Filip a odvolával se při tom na Ústavu, která zaručuje státu, že nezůstane byť jen jednu minutu bez vlády. „Byť by to byla vláda v demisi a bez důvěry!“ dodal.

Diskusi o menšinovém kabinetu Sněmovna přerušila minulou středu. Vládu tehdy podpořit prezident Miloš Zeman. Ani jeho přímluva nezměnila nic na tom, že s výjimkou poslanců ANO žádná ze sněmovních stran pro důvěru hlasovat nebude. Babišův kabinet tedy bude muset podat demisi.

autor: Olga Böhmová