Dopis Trumpovi od Pitharta s Hutkou: „Pamflet“. Jestli někdo zradil svobodu, byla to Evropa

Bývalí disidenti a aktivisté jako exšéf Senátu Petr Pithart, písničkář Jaroslav Hutka, sociolog Fedor Gál nebo režisér Břetislav Rychlík a další napsali otevřený dopis prezidentu USA Donaldu Trumpovi.

V psaní autoři vyzývají nejmocnějšího muže světa, aby neopouštěl společné hodnoty Západu, který v minulosti byl ochoten bojovat proti totalitním a autoritářským režimům ve světě.

Pisatelé vyjadřují znepokojení, že se Spojené státy americké zříkají tohoto odkazu minulosti, a tvrdí, že pokud společné hodnoty opustíme, posílí to napříč světem autoritativní vládce.

USA s Evropou prý musejí postupovat společně, což se podle autorů dopisu týká i Ukrajiny a jejího tři roky trvajícího boje proti Rusku, které v únoru 2022 na zemi zaútočilo.

Má takový dopis bývalých politiků, chartistů a aktivistů z České republiky do Spojených států nějakou váhu? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků v rámci ankety.

„Po pravdě nad touto jejich aktivitou kroutím hlavou. Asi čtu jiné noviny a jiné zdroje než tito pánové. Já mám zcela jiný názor. Spojené státy jsou nyní baštou ‚konzervativní kontrarevoluce‘ a doufejme, že dlouho budou, protože právě bez návratu ke konzervativismu ten svobodomyslný Západ skočí,“ vzkázal přes ParlamentníListy.cz senátor Zdeněk Hraba.

Poslanec ODS Karel Krejza míní, že takto laděný dopis není ničím špatným. „Dopis určitě neškodí. Nevím sice, zda prezident USA se nad ním zamýšlí nebo ho vůbec bude číst, ale je dobře, že se občané ozvali. V každém případě je nutné, abychom jako ČR i Evropa přijali za svou bezpečnost mnohem větší díl odpovědnosti. Pak pro nás nebude každá změna americké administrativy tak traumatická,“ konstatoval.

„Každý si může psát, komu chce. Překvapuje mě, že tito pánové nepsali rozhořčené dopisy, když USA vedly války v Iráku, Afghánistánu, když podporovaly státní převraty, zkrátka všechno, co odporuje lidskoprávním hodnotám,“ uvedla lídryně STAČILO! Kateřina Konečná.

Do ankety se zapojil i šéf Přísahy a senátor Robert Šlachta. „Myslím, že tato aktivita nebude mít na prezidenta Trumpa žádný vliv. Prezident Trump rozumí síle a jasným nabídkám dohody. To bohužel Evropa zatím nepředvedla. Jednání o Ukrajině ale nejsou u konce a já věřím, že dohoda o míru, která bude akceptovatelná pro všechny čtyři strany, Ukrajinu, Rusko, USA a Evropu, je možná a že k ní nakonec dojde,“ uvedl.

„Každá iniciativa, která připomíná důležitost boje za svobodu a demokracii, je cenná a vítám ji. USA dlouhodobě hrají klíčovou roli v podpoře demokracie a právního státu po celém světě a je důležité, aby tomu tak bylo i nadále. Jsem přesvědčen, že ve vztahu k Ukrajině musejí Evropa i Spojené státy postupovat jednotně. Podpora Ukrajiny není jen otázkou pomoci napadené zemi, ale také otázkou obrany našich vlastních hodnot a bezpečnosti. Pokud by se Západ začal zříkat této odpovědnosti, vyslal by tím nebezpečný signál autoritářským režimům, že se mohou chovat agresivně bez následků. Zda tento dopis ovlivní postoj Donalda Trumpa, je otázka, na kterou neznám odpověď. Klíčové však bude, aby si USA i po volbách udržely pevné partnerství s Evropou a nadále podporovaly demokracii a svobodu ve světě,“ odpověděl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ze SOCDEM není dopis českých aktivistů tématem k debatě. „Nezlobte se, ale tohle snad ani nestojí ani za vážnou reakci. Spíše bychom se měli zaměřit na projekt F-35, o čemž píše už i světový tisk. Vede se debata o nevhodnosti těchto strojů a rostou obavy, že by mohli Američané v kritické chvíli deaktivovat svou podporu pro tyto letouny, které jsou bez ní naprosto k ničemu. Měli bychom usilovat o zrušení smlouvy,“ uvedl Zaorálek (jeho podrobný příspěvek k otázce F-35 ZDE).

„Aktivita těchto lidí je vyústěním na důvěru ve spoléhání na transatlantické vazby, které měly podle nich být nekonečné. Svět se s nástupem Donalda Trumpa mění a my s ním. Dochází k velkým geopolitickým změnám, které tito aktivisté nechtějí. To je ale demokracie a tito tzv. demokraté ji nechtějí, což je zarážející,“ míní poslanec SPD Radovan Vích.

„Tak v první řadě je třeba si na rovinu říct, že Trump jejich dopis vůbec číst nebude. Určitě má na práci spoustu důležitějších věcí než si číst pamflety od Pitharta a Hutky. A za druhé, pokud se někdo zřekl odkazu svobodomyslných hodnot, tak je to Evropa, nikoliv Amerika. Nevím, že by se někdo v USA momentálně kriminalizoval za svůj názor na ukrajinský konflikt, jako tomu je u nás. Po nástupu Trumpa došlo k odbourání cenzury na sociálních sítích, zatímco EU chce omezovat svobodu slova, kdekoliv to bude možné, prostřednictvím kladiva na čarodějnice známém pod názvem Digital Services Act. A zcela jistě se v Americe neruší volby jen proto, že tam vyhrál nepohodlný kandidát, jako je tomu nyní v Rumunsku. USA se vrátily z liberálnědemokratického žaláře ke svobodě. A my bychom měli co nejdřív přestat poslouchat všemožné Halíky, Pitharty a jiné havloidy a co nejdřív následovat Spojené státy,“ reagoval předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Podle senátora ODS Tomáše Jirsy není pravda, že by USA pod Trumpovým vedením rezignovaly na boj proti totalitám. „Jsem zrovna s delegací Senátu v centrále NATO v Bruselu. Jakkoli si Petra Pitharta nebo Břetislava Rychlíka vážím, z rozhovorů s Američany nemám pocit, že by se USA nebo Donald Trump zříkali boje proti totalitám. Naopak. Co Trump dělá, dobře dělá. Takže věřím, že to i na Ukrajině dobře dopadne, i když co je ‚dobře‘, to ví jenom Pán Bůh,“ uvedl senátor Jirsa.

„Musím přiznat, že obdivuji sebevědomí autorů tohoto dopisu, se kterou se pasovali do pozice soudců dnešních USA. Zvláště ve dnech, kdy se v údajně demokratické zemi EU zakazuje kandidovat. Hovořím samozřejmě o Rumunsku. Tedy je to pouhé gesto, které dělají hlavně pro sebe sama. A Donald Trump, pokud jde o svobodomyslný Západ, je z pohledu milionů lidí jeho novodobým symbolem, protože navrací lidem, a nejen žijícím v USA, názorovou svobodu. Kéž bychom podobného hrdinu našli i pro byrokratický a válkychtivý Brusel. Nebo alespoň do naší Prahy. Bude jich třeba, aby Donaldovi vůbec stačili v tempu, protože ten se s nimi evidentně mazlit nebude… A bude vždy hájit hlavně zájmy USA… A autorům dopisu bych popřála potkat na hodinu Václava Havla... Možná by se divili, co by jim řekl… A zda mohou přesvědčit Trumpa? Ne. Nejsou 70. léta. Svobodu si ukrajujeme pouze sami,“ varuje senátorky Jana Zwyrtek Hamplová.

Předseda Svobodných Libor Vondráček lituje, že autoři dopisu veřejně nevystupovali v situaci, kdy vládní politici zaváděli kritizovaný paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc. „Škoda že tito pánové posílají dopisy, když se děje něco v Americe nebo na Ukrajině, a nepsali otevřeně dopisy, když naše vláda zaváděla gumový paragraf do trestního zákona nebo když tu byli segregováni neočkovaní občané. Nemám žádné pochopení, když někdo prožívá osudy cizinců víc než osudy vlastních spoluobčanů, a tuším, že podobně to bude vidět i Donald Trump. On nyní rozhodně nepřestane plnit svůj volební program, který sliboval stamilionům Američanů, kvůli několika občanům ČR,“ má jasno Vondráček.

