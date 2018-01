Holoto, držte papuly a krok! Drahoš pohrdá lidmi a udělal z českých občanů hlupáky. Okamura, Keller či Foldyna se vyslovili k zásadnímu sdělení z prezidentské debaty

„Že je prezidentem dolních deseti milionů,“ odpověděl Drahoš mimo jiné, co je podle něj největší chybou prezidenta Zemana.

Zeman se Drahoše zeptal na otázku referenda, proč lidem nevěří. „To není o důvěře lidem. Nejsme Švýcarsko se staletou tradicí referenda. Referendum o takto zásadních otázkách je velmi nebezpečné. Pokud se nenastaví jasná pravidla takové akce. Když rozhodujeme v lokální situaci komunální politiky, víme dobře, o čem rozhodujeme. Já nevím, kdo z občanů České republiky v tuto chvíli je schopen například docenit nebo zhodnotit, jestli vystoupení České republiky z Evropské unie je v pořádku, nebo není,“ podotkl Drahoš.

Volba Jiřího Drahoše je volbou diktátu EU a její imigrační politiky

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o uvedených slovech Jiřího Drahoše myslí. Řada politiků uvedla, že Drahoš pohrdá lidmi a že mu jsou dobří jen na to, aby ho zvolili prezidentem, ale pak už rozhodovat nesmějí.

„Že ‚Zeman dělí společnost, protože je prezidentem dolních deseti milionů‘ řekl Jiří Drahoš v duelu na ČT. Kéž by to byla pravda a dolních deset milionů nedalo hlas elitářskému nadčlověku Jiřímu Drahošovi, který odpírá referendum, tedy právo občanům vládnout své vlastní zemi. K posouzení toho, kdo je přesvědčivější, samozřejmě nemůže sloužit pouze debata na ČT. Sebekrásnější řeči, kterými se pan Drahoš najednou vydával za bojovníka s Bruselem a migranty, těžko překryjí jeho dosavadní nečinnost nebo aktivní vítačství nelegálních migrantů i jeho zkorumpovanost Sorosovými organizacemi, které do něj investovaly miliony. Volba prezidenta musí být podložena především dosavadní prací kandidáta pro občany, pro republiku a sílou osobnosti – a tady je to sto ku nule v neprospěch kandidáta Drahoše,“ uvedl předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Vyzývám k maximální podpoře stávajícího prezidenta Miloše Zemana ve druhém kole prezidentské volby. Volba jeho protikandidáta Jiřího Drahoše je volbou diktátu EU a její imigrační politiky. Proto je v současné situaci nutné volit prezidenta Zemana bez ohledu na výhrady a různá stanoviska mezi ním a SPD. Jedná se o další směřování naší politiky ze strany prezidenta na dalších pět let. V druhém kole prezidentských voleb je třeba opět podpořit kandidáta podporujícího principy přímé demokracie. Především jde o podporu přímé volby politiků a podporu zákona o obecném referendu, které umožní občanům rozhodovat o zásadních otázkách, včetně členství v EU. Prezidentem České republiky musí být vlastenec odmítající další demontáž suverenity země a důsledně odmítající nelegální imigraci a islamizaci společnosti. Prezidentem musí být člověk hájící zájmy naší země a nesmiřitelný bojovník s mezinárodním terorismem. Z obou kandidujících osob ve druhém kole při pohledu na to, který z nich sdílí alespoň částečně stejné programové cíle jako naše hnutí SPD, je takovým kandidátem současný prezident Miloš Zeman,“ dodal Okamura.

„Myslím si, že je zcela reálné nastavit jasná, slušná a vhodná pravidla pro referenda. Ostatně už na tom pracujeme,“ odpověděl ParlamentnímListům.cz místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů.

„Pan Drahoš prokázal, že je zástupce elit a že podceňuje občany naší vlasti. Zásadně s ním nesouhlasím. To, že někdo nemá tituly před nebo za jménem neznamená, že by neměl mít stejná práva,“ řekl ParlamentnímListům.cz předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

„Stojím pevně za tradicí naší zastupitelské demokracie. Prvky přímé demokracie se u nás spíše nedaří, než daří. Pokud bychom měli někdy EU opouštět, muselo by o tom stejně jako o vstupu rozhodovat referendum. Hovořit ale o něm v tomto čase je hloupá zbraň populistů a ukázka neschopnosti ovlivnit dění v EU lepším směrem. Já jsem pro změny v EU tak, aby toho Brusel dělal méně, ale dělal to lépe. Více kompetencí nechal v rukou národních států a nasadil tvrdou dietu své vlastní byrokracii,“ uvedl místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.

„Především si myslím, že pan Drahoš je manipulátor a že pozice pana prezidenta není o vystoupení z EU, ale o tom, zda jsme pro setrvání, což není jedno a totéž. A pokud se týká referenda občanů k této záležitosti, tak pan Drahoš se mýlí, když předjímá, že lidé nejsou schopni zodpovědně posoudit a hlasovat. Je to důkaz o jeho akademickém odtržení od lidí a jeden stažený králík to opravdu nezachrání,“ říká předseda SPO a senátor Jan Veleba.

Lidé o EU hlasovali. To byli nekompetentní? Drahoš dělá z občanů České republiky hlupáky

„Pokud je pan Drahoš přesvědčen, že občané nejsou kompetentní vyjádřit se k výhodám a nevýhodám členství v EU, pak tím zpochybňuje i výsledek referenda o našem vstupu do EU. Tehdy lidé rozhodovali bez jakýchkoli zkušeností s Evropskou unií, a přesto měli možnost se vyjádřit. Dnes zkušenost s EU mají a pan Drahoš jim upírá svobodu vyjádřit se. Není on náhodou autoritář a elitář?“ ptá se europoslanec Jan Keller.

„To, že je Miloš Zeman prezidentem dolních deseti milionů, je jedna z mála věcí, v čem má pan Drahoš pravdu. Ale že svými prohlášeními dělá z občanů České republiky hlupáky, kteří podle něj nevědí, co je pro ně důležité, je něco neodpustitelného, a já jen doufam, že mu to voliči při své volbě dají na vědomí. Občané jsou vlastníky státu, kterému odvádí nemalé daně a jen oni musí rozhodovat o všech zásadních otazkach, což obecné referendum umožňuje,“ říká poslanec SPD Radek Rozvoral.

„Pan kandidát na prezidenta Drahoš příliš často říká ‚já nevím‘. Příliš často také tvrdí něco,co není schopen dokázat – tomu se říká lež. To za prvé. Za druhé, svými postoji i tím, kdo jej podporuje, dává jasně najevo, že my jsme ti, co tvoří dolních dest milionů, a on spolu s hrstkou vyvolených jsou ta ‚elita‘. Ostatně o tom svědčí i jeho postoj k referendu. Pan Drahoš jasně říká, že občané jsou mu užitecní pouze k tomu, aby ho dostali na Hrad, ale do dalších věcí by jemu a jeho ‚elitám‘ už neměli mluvit. Stačí, když budou mlčet, pracovat, nechat se poučovat a dělat servis jemu a jeho ‚vyvolenym‘,“ upozorňuje poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Zastávám filozofii liberálního paternalismu. Volba je rozumná, pokud je opravdu rozumná,“ odpověděl poslanec ANO Rostislav Vyzula.

„Pan Drahoš svým přístupem k občanům jasně ukazuje, že pohrdá vůlí lidu! Myslí si asi, že jen lidé jeho úrovně mají schopnost posuzovat složitější věci a má hrůzu z názoru prostých občanů. Stále se zaklíná, jak mezi občany jezdí a jak s nimi diskutuje a poslouchá jejich názory, a přitom jejich myšlenkami veřejně pohrdá,“ říká poslanec KSČM Leo Luzar.

„Myslím, že pan Drahoš špatně pochopil pokyn ze sluchátka, a proto plácl takovou nehoráznost, protože tak hloupý, aby vyčítal prezidentovi, že je tady pro celý národ, i když s ním ten národ třeba úplně ve všem nesouhlasí, tak to prostě byla dokonale sebevražedná odpověď, o které již dnes vím, že vyrobila panu prezidentovi mnoho hlasů navíc. Ne, opravdu ne, takhle hloupý není ani Drahoš, prostě špatně pochopil pokyn ze sluchátka. Pan Drahoš nemohl lépe vyjádřit pohrdání vlastními voliči, ‚dej hlas a zpátky do kouta‘, takto vnímají řadové občany i vlastní voliče všichni ‚lepšolidé‘, jsou jim dost dobří jen na to aby je dosadili ke korytům, ale pak už jim dovolí pouze to koryto plnit a držet u toho tempo a ústa,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

„Referendum v otázce geopolitických témat mi opravdu přijde jako hazard. Velká část voličů nemá dost informací anebo jim jsou záměrně médii zkreslena. Nechme referenda na lokální úrovni – o výstavbě parkovacích domů, o použití zábavní pyrotechniky na silvestra a tak podobně. Z pozice člena výboru pro obranu si třeba nedokážu představit, že vyzbrojíme podle potřeb NATO a pak někdo navrhne referendum o setrvání v něm. Problémem je také nastavení správných parametrů konkrétního referenda. Například v lokálních referendech stačí k platnosti volební účast i jen 35 procent lidí. O dané otázce tak může fakticky rozhodnout pouhých 18 procent oprávněných voličů. A to by pro mě na celostátní úrovni, v jakékoliv otázce, byl zcela nepřijatelný diktát menšiny,“ uvedl poslanec ODS Karel Krejza.

„Výtkou Miloši Zemanovi, že je prezidentem dolních deseti milionů, Drahoš jen dokázal, jak námi pohrdá! Ne, nemyslím si ani, že to myslel jako dobrý vtip. Stačilo se dívat na jeho pohrdavé úsměvy. Stačilo si všimnout, že se nedokázal podívat zpříma do kamery, asi abychom neviděli jeho falešné oči! To samé ostatně potvrdil i tím, jak se o nás vyjádřil v případě referenda. Pokud řekl, že referendum nebrat, protože nejsme Švýcarsko se staletou tradicí referenda, znamená to, že být v době, kdy bylo vyhlášeno první referendum ve Švýcarsku, řekl by Švýcarům: ‚Nemáte s referendem zkušenost, tak co chcete za novoty, sprostá holoto! Nemáte takové znalosti jako vaši páni a hejtmani, tak držte papuly a krok. Vždyť ničemu nerozumíte.‘ A být Drahoš v té době ve Švýcarech šéfem, tak by jim referendum zatrhnul,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„On totiž Drahoš ve své genialitě zapomíná, že jednou je referendum poprvé a až potom vzniká dlouhodobější tradice. Opravdu si myslí, že jsme tak negramotní, abychom si nedokázali udělat vlastní úsudek a správně se rozhodnout? Zřejmě je přesvědčen, že tato výsada je pouze pro těch asi dvě stě tisíc horních vyvolených, pro které chce být prezidentem? Já si to nemyslím. Důležitější ale je, že si to nemyslí ani Miloš Zeman. A ještě malá poznámka. Jakpak se pan Drahoš stavěl při referendu o našem vstupu do EU? Tak, že se ho tedy nezúčastnil? Také jsme pro něho nebyli kompetentní se vyjadřovat? Pak by ale toto referendum nemělo být platné a naše členství v EU také ne. Věřím, že mu dnes a zítra dáme jasnou odpověď,“ dodal Doubrava.

Pan Drahoš je elitář opovrhující obyčejnými lidmi

„Pan Drahoš je elitář opovrhující obyčejnými lidmi. Vůbec nechápe, že absenci osobního charismatu neodžene zvýšenou mírou arogance. Podle jeho logiky bychom měli zrušit i volby, aby se občané náhodou nerozhodli špatně. Asi by mu vyhovovalo, kdyby místo lidu rozhodovala ‚pražská kavárna‘,“ uvedl poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Pan kandidát Drahoš během té předvolební debaty na ČT mnohokrát prokázal, jak je namyšlený, nabubřelý a bohužel i hloupý. Tím nemyslím inteligenční hloupost, ale hloupost emociální a obyčejně lidskou. Stále dokola opakoval, že působil na Akademii věd a další sebevychvalovací fráze. Jeho neustále útoky na protikandidáta byly až trapné. Z jeho odpovědí jsme se v podstatě nedozvěděli vůbec nic o tom, co si myslí o té které věc. Jeho odpověď byla vždy tak široká a nekonkrétní, že řekl ano i ne zároveň. Vámi zmiňované dva výroky, v podstatě perly jeho vystoupení, jen dokazují, že ani mediální příprava posledních dní mu nebyla nic platná. To se jeho loutkovodičům prostě nepovedlo. Tím, jak okomentoval možné konání referend o důležitých otázkách budoucnosti naši vlasti dokázal to, co uvádím v úvodu. Že je to nabubřelý trouba, který pohrdá ‚obyčejnými‘ lidmi, těmi dolními 10 miliony občanů České republiky,“ říká poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Že ‚Zeman dělí společnost, protože je prezidentem dolních deseti milionů‘, řekl mimo jiné Jiří Drahoš. Kéž by to byla pravda a dolních deset milionů nedalo hlas tomuto elitářskému kandidátovi a typickému představiteli pražské kavárny, který se pasuje do pozice spasitele našeho státu, Jiřímu Drahošovi, který odpírá referendum, tedy jedno ze základních práv občanů vládnout své vlastní zemi,“ reagoval poslnaec SPD Radovan Vích.

„Ten, kdo se bojí vlastního národa a jeho svobodného většinového rozhodnutí, nepatří nejen na Hrad, ale ani do politiky. Když pochopí složitost otázky položené v referendu on a ti, co s ním manipulují a hloupě mu radí, zcela jistě to pochopí i těch vysmívaných dolních deset milionů obyvatel. Neměl by se sám tolik přeceňovat a ostatní tolik podceňovat,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Poznámka pana Drahoše o tom, že pan Zeman je prezidentem dolních 10 milionů, je podle mého názoru naprosto pravdivá, a proto bych ji panu Drahošovi nevytýkal. Navíc to potvrzuje můj dojem z jeho předchozích vyjádření, že podle všeho se opravdu chce stát prezidentem zbývající části národa, těch horních pár set tisíc. K jeho poznámce o Švýcarsku mohu jen povzdechnout, že Švýcarsko, s jeho demokratickou a vlasteneckou tradicí, opravdu nejsme a tradici referenda , po staletích útlaku ze strany Rakouska, Německa a Sovětského svazu, opravdu nemáme. Nicméně jsem přesvědčen, že právě toto je důvod začít tradici přímé demokracie budovat. Podmínky referend na různých úrovních musí být specifikovány zákonem a sladěny (například v otázce kvóra) s celým systémem voleb. To znamená například, kolik voličů se musí zúčastnit, aby referendum nebo volby byly platné. Myslím, že otázka pana Drahoše, kolik občanů docení, zda vystoupit z EU je v pořádku či nikoliv, je až urážlivá vůči občanům, protože pokud občané měli právo referendem rozhodnout o vstupu do EU, musí být zachováno jejich právo i stejným způsobem rozhodnout, zda v EU chtějí zůstat,“ říká poslanec SPD Jiří Kobza.

„Co si myslím, vyjádřím dnes v přímé tajné volbě hlavy státu,“ reagoval poslanec ANO Milan Brázdil.

„Nejsem zastáncem referend. Nejsem zastáncem přímé volby prezidenta. Ani případně dalších přímých voleb – starostů, primátorů, hejtmanů. Obrací to zavedený systém naruby,“ říká senátor ODS Jaroslav Zeman.

autor: Lukáš Petřík