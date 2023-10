Izrael, Den hněvu muslimů... Výbuch v řadách českých politiků: Zavřít evropské hranice, deportace...

Bude Evropa reagovat na vlnu podpory palestinským teroristům a oslavám zabíjení Izraelců? Tyto otázky začínají padat zároveň s tím, do jaké míry přehodnotit evropskou migrační politiku. Jak to vidí čeští politici jsme se zeptali v rámci ankety.

Po útoku na Stát Izrael se rozproudila debata, zda není na místě revidovat evropskou migrační politiku. Důvodem jsou především demonstrace muslimských migrantů v evropských metropolích, na kterých zaznívalo vyvolávání slávy Hamásu a oslavování zabitých Izraelců. V pátek v rámci Dne hněvu vyšly do ulic po světě desítky tisíc muslimů, aby podpořili Palestince. Ve Francii ale veřejné akce tohoto

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7693 lidí

Nyní se zdá, že demonstrace Palestinců by dokonce mohla být i v České republice a podle ministra vnitra Víta Rakušana ji prý nelze zakázat.

„Pravděpodobně nebude svolavatelem Hamás, pravděpodobně to bude nějaká organizace, která působí v České republice a jistě doposavad působila legálně, nicméně Policie České republiky samozřejmě jako všechny potenciálně rizikové akce bude sledovat, zda nedochází k výzvám ke genocidě, k výzvám k násilí, k výzvám k podněcování násilí, rasové nenávisti, etnické nenávisti, a pokud ano, tak jako ve všech ostatních případech bude konat podle platného českého práva,“ uvedl Rakušan.

Protest Palestinců podle jeho slov nelze jen tak zakázat: „Máme tady nějaké právo shromažďovací, které ani ministerstvo, ani policie nemohou dopředu nějakým způsobem omezovat, pokud budou splněny zákonné náležitosti,“ doplnil ministr vnitra.

Kromě toho se hojně mluví o tom, zda bychom měli být jako EU více obezřetní v tom, koho na své území pouštíme, když se nyní ukazuje, že sem přicházeli lidé vyzývající ke zničení Izraele.

ParlamentníListy.cz se českých politiků napříč politickým spektrem dotázaly, co podle nich vývoj v Izraeli znamená, nebo by měl znamenat, pro evropskou imigrační politiku.

Podle místopředsedy Sněmovny a šéfa stínové vlády hnutí ANO Karla Havlíčka je to velké varování. „Věřím, že všichni 'vítači' vystřízlivěli. Doufám, že poslední výzva teroristů z Hamásu k mobilizaci arabského světa v pátek třináctého je dostatečným varováním pro všechny progresivisty, aktivisty a Piráty,“ konstatoval Havlíček pro PL.

„Rozhodně to znamená její zpřísnění a poslání domů všech, kteří nedodržují a nevyznávají demokratické hodnoty,“ je přesvědčen europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Šéf SPD Tomio Okamura varuje, že si máme dát pozor na utíkající Palestince. „Izraelci nejsou Ukrajinci, Izrael není rozvojová země, čili Izraelci do České republiky masově prchat nebudou - naopak budou za svou zemi bojovat a také ji budou dále budovat. To je rozdíl mezi Izraelci a Ukrajinci. Nastane ovšem zřejmě úprk části Palestinců, protože Izrael nenechá teroristické činy Hamásu bez odpovědi. Doufejme, že budou prchat do Turecka, případně Íránu, kde jsou hlavní podporovatelé Hamásu, a nikoli do Evropy, přestože EU dlouhodobě Palestinu financuje obrovskými částkami. A bylo by dobré zjistit odkud teroristé získali stovky amerických zbraní. Pokud jsou z Ukrajiny, jak už v červnu tvrdil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, pak by západ měl opravdu ukončit nekontrolovanou podporu Ukrajině, která v takovém případě pomoc evidentně rozkrádá a přeprodává zločincům,“ sdělil Okamura.

„Je třeba jasně odlišit teroristy z Hamásu, kterým půjde celý vyspělý stát stůj co stůj po krku, dokud je nezneškodníme nebo nepostavíme před soud. Projevy podpory k teroristům bych v cele Evropě zakázal a postihoval. Na druhé straně musíme odlišit nové zahraniční pracovnice a pracovníky a jejich rodiny, kteří na našem území vytváří hodnotu a přispívají ekonomice. Faktem je, že kvůli demografii Česko potřebuje dostat nové lidi na trh práce, ať už to jsou právníci a zdravotníci ze Slovenska, prodavačky z Ukrajiny či pečovatelé z Filipín a jejich integrace a klidné soužití musí být priorita. Piráti jsou pro jasné podmínky pro pracovníky z okolních zemí a další lidi přicházející s žádostí o azyl, třeba protože v jejich zemi zuří válka. Chceme, aby podmínky pro pracovníky z jiných zemí a azyl byly rozumné a lidské. A aby nemuseli nesmyslně obcházet mnoho úřadů kvůli vízům. Chceme, aby tu tito lidé pracovali a když už tady jsou, aby obohacovali naši společnost. V podmínkách české otevřené ekonomiky je to nutnost, pokud chceme mít bohatou a inovativní ekonomiku. Proto jsme také jednoznačně podpořili lidi prchající před válkou z Ukrajiny, většinou maminky s dětmi. Platí pro ně stejná pravidla jako pro všechny. Současně potřebujeme mít nad všemi procesy kontrolu. Vnímáme rizika migrace a chceme přijmout jen takové nové lidi, abychom se zde stále cítili bezpečně. Domnívám se, že potřebujeme přitvrdit v postupu proti těm osobam, které dostaly azyl nezákonně, je u nich velké bezpečnostní riziko, dneska nejsme schopni je efektivně vyhostit. Čili toto by měl být nadále rozumný a pro Ćesko výhodný přístup k migraci,“ konstatuje šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se obává, že v řadě států už je na rozumnou migrační politiku trochu pozdě. „Pustili na svá území etnika, která se nikdy nepřizpůsobí naší evropské civilizaci. A my v České republice jsme na rozcestí, zda budeme opakovat jejich chyby, nebo si uchráníme své bezpečí. Hovořím o neomluvitelném podpisu ministra Rakušana o povinných kvótách. Nikdy, opravdu nikdy !!!nesmíme nic podobného připustit. Evropské země musí své problémy zvládnout samy, když si je vyrobily. A k vašemu dotazu - budu tvrdá. Je nutné otevřít otázku velmi přísného uzavření evropských hranic, ale nejen to. Bude nutná deportaci etnik, která neumí respektovat evropskou kulturu včetně mírové politiky a jsou agresivní. A v evropských ulicích to drze předvádějí. Nemůžeme být ohleduplní k jiným, a občany našich měst, a hlavně naše děti, vystavit každodennímu ohrožení. Evropa je naše - a ti, co ji ohrožují, musí pryč. Mělo by nám to konečně dojít. Padni komu padni. Chráníme si domov,“ uvádí senátorka.

„Útok by měl pro evropskou migrační politiku znamenat její kompletní přehodnocení, a to ve smyslu, že ten imigrant, který není schopen prokázat, že bude pro původní Evropany přínosem, nemá šanci evropské území ani zahlédnout z dálky, natožpak na něj vkročit. Protože ale v Evropě vládne to, co jí vládne, tak útok pro evropskou imigrační politiku nebude znamenat vůbec nic,“ sdělil redakci poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Jiný pohled nabízí pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. „Izraelská reakce v Pásmu Gazy nebo jinde v okolí může snadno proměnit několik milionů civilistů ve válečné uprchlíky. S ohledem na to je třeba postupovat citlivě a snažit se konflikt deeskalovat, abychom předešli zahlcení Evropského azylového úřadu a dalších institucí, které zodpovídají za vyhodnocování žádostí o azyl,“ uvedl Peksa.

„Samozřejmě, tento útok na Izrael spustí také boj mezi Hamásem, Fatahem, Hizballáhem a dalšími islámskými hnutími o to, kdo má hlavní sílu v rámci bojů proti Izraeli a to mezi šíity a sunnity. To bude mít velký vliv nejen na situaci v regionu, ale i v oblastech afrického Sahelu. V rámci nelegální migrace, ale také v rámci aktivace radikálních islamistů, kteří páchají teror. To pro EU znamená bezpečnostní riziko. Cílem opatření vlády Petra Fialy (ODS) by měla být trvalá ochrana našich hranic a to včetně tzv. zelené hranice, protože Schengen je děravý jako cedník dlouhodobě, a EU chce navíc schválit Migrační pakt EU,“ odpověděl poslanec SPD Radovan Vích.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek varuje před přijetím byť jediného nelegálního migranta. „Pokud nám v Evropě zbývají aspoň poslední zbytky rozumu, měli bychom každého nelegálního migranta okamžitě poslat na loď či do letadla a odeslat ho, odkud přišel,“ uvedl Štěpánek.

