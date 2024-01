Paroubek vstupuje do ČSSD. Do té, již vede Volfová

11.01.2024 16:10

Bývalý premiér Jiří Paroubek vstoupí do ČSSD. Nikoli do své původní strany, kterou vedl a která se dnes jmenuje Sociální demokracie, ale do politického subjektu někdejší poslankyně Jany Volfové. Podle Paroubka má šanci v příštích volbách vstoupit do Poslanecké sněmovny.