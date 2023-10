Radost z kandidátky SPOLU. Ale tam, kde to Fiala nechce

reklama

Strany vládní koalice, které do Poslanecké sněmovny kandidovaly v jednom celku pod názvem SPOLU, půjdou nakonec v tomto formátu i do eurovoleb. Voliči budou vybírat nové poslance Evropského parlamentu na začátku června příštího roku.

Dlouho to přitom vypadalo, že i když koncept SPOLU zafungoval v národních volbách, do těch evropských půjde každá ze stran za sebe. Hlavně kvůli místy až diametrálně odlišným názorům na fungování a roli Evropské unie, na euro, migraci, Green Deal a další zásadní otázky.

Tyto rozpory nakonec nestály v cestě rozhodnutí, aby SPOLU drželo spolu i nadále. Do jaké míry to voliči ocení, anebo naopak, se ukáže. Názory se různí, ale mnozí komentátoři se obávají, že liberální voliči budou mít problém s konzervativnějšími politiky z ODS, například s Alexandrem Vondrou a naopak konzervativní a euroskeptičtější voliči zase s lidmi typu Luďka Niedermeyera.

Těžit by z toho nakonec mohly jiné strany a není jich málo. STAN a Pirátům by se mohlo podařit ulovit voliče z tábora TOP 09, z druhé strany například ANO, SPD nebo Svobodní by mohli přetáhnout euroskeptiky, kteří by byli ochotni volit ODS v případě, že by šla samostatně.

Jak se na to dívají politici právě těchto stran? Kromě slov o podvodu na voliče ze stran koalice SPOLU prý jde o jasný vzkaz lidem, aby tuto kandidátku nevolili.

„Je to typické pro pětikoalici. Úplně rezignují na svůj program. To je nový politický trend, kdy se účelové slepence upřednostňují před sliby voličům, programem a hodnotami, které tak rádi všichni hlásají. A ještě mají tu drzost kritizovat nás, že my jsme ideově neukotvení. Větší absurditu než toto spojení do EU v současné Evropě nenajdete,“ uvádí místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek je smířlivý a vůči svým vládním partnerům se nevymezoval. „Přeji našim stranám a koalicím, aby fungovaly a dokázaly se domluvit, aby stát i Evropa fungovaly. Věřím, že budou mít silnou oporu v zahraniční a evropské politice vlády, takže se nakonec podaří najít shodu,“ řekl Michálek.

„Programové spojení ODS s paní Pekarovou Adamovou je smrtící úder, který ODS zasadila sama sobě. TOP 09 je spolu s Piráty největším podporovatelem zlotřilostí jako je Green Deal, migrace, cenzura či genderový fanatismus. Naštěstí ale mají konzervativně smýšlející voliči ODS variantu – mohou volit SPD, která říká a prosazuje přesně to, co chtějí i oni, tedy zdravý rozum bez ideologického bruselského fanatismu,“ konstatuje předseda SPD Tomio Okamura.

Podle poslankyně ANO a pravděpodobné jedničky kandidátky tohoto hnutí do Evropského parlamentu Kláry Dostálové se ukazuje, že stranám SPOLU nejde o skutečné hodnoty. „Podvádění voličů pokračuje. Každému je přece jasné, že nejde o hodnoty, ale pouhý kalkul,“ řekla naší redakci Dostálová.

„Liberální volič neměl k Pirátům nikdy žádnou skutečnou alternativu, ale jsem rád, že vedení SPOLU se to rozhodlo takto jednoznačně a veřejně potvrdit. Vlastně se docela těším, až budou dinosauři z ODS opakovat své konzervativní vize zastydlého národovectví ve stylu 19. století, protože s takovou skoro ani nepotřebujeme volební kampaň. Stačí ukázat na ně a realisticky uvažující volič má jasno,“ raduje se europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa.

Poslanec SPD Radovan Vích má za to, že jde o jasný vzkaz případným voličům SPOLU tuto kandidátku nevolit. „Nelze volit strany, kde jsou spolu dohromady kandidáti sdružení ve zcela programově odlišných frakcích EP. Konzervativní voliči přece nemohou hlasovat pro tzv. ‚sluníčkáře‘, eurohujery a podporovatele globalizace, Green Dealu a migrace, a naopak. Proto vidím v kandidátech hnutí SPD, které půjde do voleb nejspíše společně s Trikolorou, velký potenciál i s ohledem na skutečnost, že SOCDEM a KSČM jsou již mimoparlamentní strany, a tudíž ten přesah na EU již z jejich strany ze Sněmovny není. V úvahu je potřeba také vzít skutečnost na velmi nízkou volební účast, což také výsledky voleb do EP ovlivní,“ napsal poslanec.

„Kdo chce kam, pomozte mu tam. ODS už je tak rozkročená, že přišla o rozkrok, rozuměj o identitu. Už je to jen mocenský nástroj k udržení koryt a korýtek, včetně těch unijních, pro pár splachovacích vyvolených. Doufám, že aspoň ti chytřejší voliči jí za to vystaví účet. A Topce a lidovcům jakbysmet,“ řekl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

