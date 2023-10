Tento útok na premiéra Fialu z řad vládní koalice rozproudí ODS

Petr Fiala jako nejméně populární světový lídr? Ano, skutečně jde o oficiální výsledek průzkumu americké agentury Morning Consult. Český předseda vlády tam skončil na posledním 22. místě. Co na to jeho političtí kolegové a soupeři? Podle některých je naměřená důvěra ve Fialu ještě příliš vysoká, jiní se tomu smějí. V době jednání o nedůvěře vládě padl i názor, který leckdo může vnímat jako útok z vlastních řad koalice směrem k ODS. Takové vyjádření poskytl pirátský politik Mikuláš Peksa.

reklama

Poslanecká sněmovna desítky hodin jedná o vyslovení nedůvěry vládě, na sociálních sítích stále rezonují výsledky nedávného průzkumu popularity politiků ve světě z dílny agentury Morning Consult, do kterého byl zahrnut i český premiér.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5262 lidí

Petra Fialu dozajista výsledky tohoto šetření nepotěšily. Průzkum do svého šetření zahrnul celkem 22 prezidentů a premiérů napříč světem. Součástí byl kupříkladu americký prezident Biden, indický premiér Naréndra Módí, britský ministerský předseda Rishi Sunak, francouzský prezident Macron nebo německý kancléř Olaf Scholz.

První z celé dvaadvacítky se umístil už zmiňovaný premiér Indie, americký prezident obsadil osmé místo, britský premiér skončil na 15. místě. A český premiér? Poslední. Petr Fiala se skutečně ve výzkumu důvěry umístil na posledním 22. místě.

Průzkum agentury Morning Consult přenesla některá česká média včetně našeho serveru ParlamentníListy.cz a stále je předmětem diskusí na sítích. Redakce ParlamentníchListů.cz se proto během projednávání nedůvěry vládě dotázala politiků všech stran, většinou právě poslanců, o čem výsledky tohoto průzkumu podle nich vypovídají.

„Klika, že to je mezinárodní výzkum. Jít to přes Český statistický úřad, máme za chvíli novou metodiku... Ale vážně. Kdyby šlo o jeden výzkum, který by indikoval malou důvěru premiérovi a vládě, tak by to bylo možné brát na lehkou váhu. Ale těch výzkumů, které potvrzují mizivou důvěru této formě vládnutí, přibývá. Ukazují to i ekonomické údaje, jako je souhrnný indikátor důvěry. To, že to pan premiér nevnímá, je jen další důkaz jeho odtrženosti od reality,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se tentokrát omezil na velmi stručnou odpověď. „Vůbec o ničem,“ reagoval na dotaz, zda výsledky průzkumu o něčem vypovídají.

„Dvaadvacáté místo je krásné a já ho panu premiérovi ze srdce přeji,“ reagoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Výsledek průzkumu ovšem nepřekvapil ani politika koaličních Pirátů, europoslance Mikuláše Peksu. „Já si obecně myslím, že ODS je tvořena nekompetentními a ideologicky zaslepenými lidmi, takže mne asi vůbec nepřekvapuje, že zrovna jejich premiér není populární. Škoda že s sebou stahuje i ostatní politiky, kteří se z vlády a Parlamentu snaží udělat něco pozitivního pro lidi,“ sdělil redakci.

Fotogalerie: - Projednávání důvěry

„Průzkumy obvykle beru s velkou rezervou, ovšem nepřekvapuje mě, že je P. Fiala poslední. To, co dělá jeho vláda, je esence arogance, amatérismu a servility dohromady. Když k tomu připočtu naprosto bezprecedentní vytahování peněz z kapes občanů, aby si zbrojaři, banky a nadnárodní korporace nemusely ukrojit ani ždibec svých zisků, pak to logicky musí skončit tímto výsledkem,“ myslí si šéfka KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná.

Osmnáctiprocentní podpora občanů je podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové pro premiéra Fialu ještě příliš vysoká. „S ohledem na to, že tato vláda právě v čele s Petrem Fialou má protekci v řadě médií včetně veřejnoprávních, že sebechválu si platí z veřejných peněz a že řada médií se snaží znevažovat a dehonestovat její kritiky, jsou ta procenta ještě vysoká. Má-li vláda v rukou řadu médií, peníze na reklamní sebechválu a cenzuruje a dehonestuje kritiky, a přesto je s podporou na absolutním minimu, za demokratického prostředí by byla ještě nižší. Průzkum potvrzuje, že Petr Fiala už nemá morální právo být premiérem a měl by podat demisi. Průzkum dává plně za pravdu občanům i opozici. To je celé. Pokud to Petr Fiala nevidí, je slepý. Vede naši zemi i sám sebe ke dnu,“ má jasno senátorka.

„Je to přesný odraz situace vyjadřující náladu v naší společnosti. Je to nejhorší premiér v novodobé historii ČR. Nekompetentnost, arogance moci, ceny energií, inflace, nejsou léky, plošné zvyšování daní pro všechny. Pevně doufám, že voliči vyšlou v tomto duchu ‚jasný signál‘ účastí ve volbách do EU a vyjádří se podle toho. Tato vláda a strany pětikoalice celkově mají tyto zoufalé preference jen díky podpoře triumvirátu vláda, média a Hrad. Jinak by je měla ještě mnohem nižší. Demise je namístě,“ uvedl poslanec SPD Radovan Vích.

Na anketní dotaz reagoval i první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „K tomu nezbývá než panu premiéru Fialovi pogratulovat a českým občanům kondolovat,“ vzkázal.

Psali jsme: Nemůžeme být bez Evropské unie. Naše alma mater. Nerudová s Farským se dojali před lidmi V Izraeli zemřel i Čech. Zpráva mě hluboce zasáhla, vzkazuje Fiala Za co berou naše peníze? Asi mají zajištěnu kvalitní zdravotní péči a prostý lid je nezajímá, zlobí se lékař Zkušený advokát: Vláda otevírá cestu k novodobé cenzuře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama