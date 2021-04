Vyžer si to, Babiši. Z opozice přišlo, co normálně vlády neslyší. A strach

ANKETA Předčasné volby nebudou. Aspoň to napovídají výsledky anketního dotazu mezi politiky. Pád vlády nepřipadá v úvahu nejen podle vládních poslanců, ale netváří se na to ani opozice. „Babiš by vyklouzl a házel vinu na komunisty, opozici, EU a Marťany,“ zaznělo. Varování, že by vyslovení nedůvěry pomohlo premiérovi zbavit se zodpovědnosti za překotné řešení krize, zaznělo víckrát. Podobně jako obavy o „kreativitu“ prezidenta Zemana, který by si mohl prosadit svou úřednickou vládu.

Vedení komunistů v korespondenční volbě většinově rozhodlo o vypovězení toleranční dohody s hnutím ANO. Kabinetu Andreje Babiše hrozí, že přijde o sněmovní většinu a šest měsíců před volbami nebude mít s kým schvalovat své zákony. Podporu pro každou jednotlivou normu ve Sněmovně by musela vláda sjednávat zvlášť.

Finálně ještě není nic jisté, probíhá dohadovací řízení mezi úzkým vedením KSČM a premiérem Babišem, kde zřejmě padají konkrétní silné podmínky k tomu, aby komunisté vládu zcela nepotopili.

Mediálním prostorem a částí politického spektra začal rezonovat i termín předčasné volby ještě před letními prázdninami. Nakolik je tato varianta pravděpodobná? Je namístě hlasování o nedůvěře vládě? A co role prezidenta republiky? Redakce se zeptala parlamentních politiků v anketě.

„V normálních demokratických státech vláda, která ztratí většinu v parlamentu, musí odstoupit. U nás ji ovšem mermomocí podrží a pak pokud možno nahradí vlastní ‚úřednickou‘ vládou prezident,“ uvedl doyen Sněmovny a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Podle poslance vládního hnutí ANO Patrika Nachera nejsou dřívější volby v současné krizi dobrý nápad. „Před vypuknutím covidu jsem se předčasným volbám nebránil. Nicméně v době řešení pandemie mi to přijde jako vlastní gól. Lidé chtějí co nejrychlejší návrat k normálnímu životu. To poslední, co potřebují, jsou volby a před tím volební kampaň místo řešení současné covidové krize... ale proti gustu žádný dišputát,“ konstatuje Nacher.

„Tato vláda je jednou z nejhorších vlád naší novodobé historie a selhávala v řadě oblastí ještě před pandemickou krizí. Jen rozhazovala peníze, zemi nikam neposunula, neinvestovala, nemodernizovala stát, projídala naši budoucnost, trestuhodně promrhala dobu hojnosti a pouze nás zadlužuje a způsobuje rozklad a chaos. Její postup v době pandemie, to je kapitola sama pro sebe. Vláda neměla a nemá naši důvěru a její založení na komunistických hlasech byla strategická, ale hlavně principiální chyba. To se mimo jiné jasně ukázalo na komunistickém vydírání ve vztahu k rozpočtu Ministerstva obrany,“ popisuje poslankyně ODS Jana Černochová.

Aby vláda skončila, muselo by podle jejích slov proběhnout hlasování o nedůvěře, které zatím nikdo nevyvolal. „Další vývoj by pak záležel na tom, jak by se reálně komunisté zachovali a jak by se k situaci postavil prezident. „Nepředpokládám, že by premiéra Babiše nepodržel, zvlášť když ten projevil poslušnost i nyní ve věci odvolání ministra Blatného. Odhaduji, že by prezident nechal vládu vládnout v demisi nebo znovu jmenoval premiérem Andreje Babiše nejméně do chvíle, odkdy již není možné rozpustit Poslaneckou sněmovnu, což je tři měsíce před koncem volebního období,“ doplňuje poslankyně a starostka Prahy 2.

„Hnutí SPD nikdy podporu této vládě nevyslovilo. Tato vláda už dávno nemá důvěru veřejnosti a ani většinu ve Sněmovně. A nic na tom nemění ani výměna ministra zdravotnictví Blatného. Máme zásadní výhrady zejména k ministru vnitra Hamáčkovi a ministru zahraničí Petříčkovi. Jsme zastánci vlády odborníků a premiér by měl sám požádat Sněmovnu o důvěru. V tom případě bychom potom hlasovali pro nedůvěru, protože na předčasné volby je již pozdě, ale na obměnu vlády nikoliv,“ sdělil redakci poslanec SPD Radovan Vích.

Stanoviskem vedení komunistů si není jistý šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Přijde mi to, že KSČM teď bude požadovat další posty v mediálních radách a pak se dohodnou. Nevím, nakolik to brát vážně jako všechny jejich předchozí výstupy, kdy vládě hrozili,“ zamýšlí se.

„Myslím, že je vhodné vyčkat na jednání Filipa a Babiše, jejich závěry a také na sjezd ČSSD. Další vývoj je naprosto nejasný. Menšinová vláda je zde od začátku a musí hledat podporu napříč Sněmovnou,“ sděluje poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

Místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský má na věc jasný pohled. „Vláda by měla požádat o důvěru,“ řekl nám.

„Především je to prázdné, nevěrohodné předvolební gesto. Tři a půl roku roku se komunisté nechávají korumpovat a půl roku před volbami se chtějí umýt a shodit vinu na opozici. To je absurdní. Za mě mají volby proběhnout v řádném termínu. Dříve nelze z technických, pandemických a ústavních důvodů. Odstavit mocenské duo premiéra a prezidenta prakticky nelze, a to ani vyslovením nedůvěry,“ má obavy poslanec ODS Karel Krejza.

Pokud někdo vyvolá hlasování o důvěře vládě, bude Trikolóra podle úřadující šéfky hnutí a poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové hlasovat pro nedůvěru. „Je to docela jednoduché. Nejde o žádný antibabišismus, ten rádi ponecháme jiným. Ale výkony vlády v době koronakrize jsou tristní, takže nic jiného než ránu z milosti si nezaslouží. Pak by bylo na prezidentovi Miloši Zemanovi, aby rozhodl, koho pověří vedením vlády, jež bude zemi spravovat do voleb. Toho se Trikolóra na rozdíl od stran z bruselské pětky neobává. Pro rozpuštění Sněmovny, respektive pro předčasné volby, hlasovat nebudeme. Za situace, kdy ani ještě neexistuje platný volební zákon, by to byla nezodpovědnost. Navíc termín řádných voleb už je na dohled,“ uvedla.

„Pád vlády otevírá prostor nežádoucí kreativitě pana prezidenta. Spíše bych byl pro předčasné volby tím, že by se Sněmovna sama rozpustila hlasy 120 poslanců. To by mi dávalo větší smysl než měnit ministry na pár měsíců do voleb, když každý potřebuje minimálně měsíc nebo dva, aby se seznámil s resortem. Za mě: nechť tato vláda, která nikdy naši důvěru nedostala a neměla, zůstane, nebo předčasné volby. Jakékoliv jiné řešení nedává smysl,“ je si jistý poslanec a místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík.

Lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek konstatoval, že vláda nemá jejich důvěru od počátku. „Je ostuda KSČM, že ji tak dlouho podporovala. Nyní by neschopnému premiérovi jen pomohlo, kdyby musel odejít z té hrůzy, za kterou nese plnou odpovědnost, mohl vyklouznout a hodit to na komunisty, opozici, EU a Marťany,“ uvedl Bělobrádek.

