Zakázat „špatný“ názor? Kolář z TOP 09 narazil i u kolegů z koalice

Zakázat názory, které „podkopávají státní zřízení“. S takovým postojem přišel politik TOP 09 a nový europoslanec Ondřej Kolář, bývalý starosta Prahy 6, známý svou protiruskou bojovností. Co znamená „podkopávání státního zřízení“? Které názory a narativy ho podle něho podkopávají? To již nesdělil.

„Toho, kdo propaguje narativy, které podkopávají státní zřízení České republiky, je správné na svobodě projevu omezit,“ řekl Ondřej Kolář během debaty v rámci pořadu Události komentáře na České televizi.

ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky napříč parlamentními i mimoparlamentními stranami s anketní otázkou, jak se k tomuto názoru staví.

„Je to dobrý důkaz toho, že mladá generace rychle zapomíná a že se dějiny opakují, jen se mění herci. Vůbec nechápu, jak někdo může podobný výrok myslet vážně. Podobné výroky a výzvy tu byly již v době socialismu a upřímně jsem nečekal, že se dožiju toho, že podobné výzvy od politiků ještě uslyším,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Slova koaličního kolegy Ondřeje Koláře se nelíbí poslanci ODS Karlu Krejzovi" „Nemám rád obecná nebo gumová tvrzení typu ‚narativ podkopávající…‘ třeba bezpečnost. Umím si představit omezení při podpoře fašismu, terorismu, rasismu, dobyvačné války. Stejně je problém, kdo to bude rozhodovat,“ řekl Krejza.

„Trestné činy proti základům České republiky trestní zákoník zná. Je tam upraveno vše potřebné. Včetně trestných činů rozvracení republiky nebo propagace terorismu. O propagování jakýchkoli narativů tam nic není, a je to tak správně. Možná by se pan europoslanec měl raději soustředit na dobrou reprezentaci Česka v Bruselu. I když vzhledem k tomu, že je za TOP 09, tak tam spíš reprezentuje od reality odtržené euroúředníky,“ reagoval senátor Zdeněk Hraba.

Jiný pohled nabídl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Za nás se říkalo, že lhát se nemá. Za lhaní se dávala facka. Asi kolega Kolář nechce nikoho bít,“ zmínil.

„Už se musím jen smát. Ti, kteří se oháněli svobodou projevu, nakonec chtějí tuto svobodu lidem upírat. Cenzuře, protilidové politice i korupci, což jsou skutečné hodnoty a cíle stávajících pětikoaličních stran, je třeba co nejdříve říct STAČILO!“ sdělila šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Z druhé strany politického spektra padla vůči Ondřeji Kolářovi slova o Stalinovi. „Tato věta soudruha Koláře z komunistické TOP 09 je de facto naplněním osvědčeného stalinského přístupu ‚když je člověk, je tu problém; když není člověk, není problém‘. Domnívám se, že by mu za tato příkladně uvědomělá slova měl jeho otec u soudruha generálprezidenta zajistit udělení nejméně Řádu Klementa Gottwalda, např. až budou společně v listopadu na Hradě oslavovat 107. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Ostatní pionýři z TOP 09 (a dalších stran fialové Národní fronty) by na Kolářovu počest všichni měli vyrazit do lampionového průvodu, prostě tak jako za starých časů,“ řekl redakci PL šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka.

„Bez svobody projevu je jakékoli státní zřízení jen hrou na demokracii, a ne skutečná demokracie. Nedokázal bych si před pár lety představit, že se něčeho takového dočkám,“ napsal redakci předseda sněmovního ústavněprávního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Podle poslance Radovana Vícha z SPD, svoboda projevu je základním lidským právem a jedním z klíčových prvků demokratické společnosti. „Její omezení vede k potlačování diskuse, k omezování pluralismu a k tomu, že lidé nemají možnost kritizovat vládu nebo jiné mocenské struktury, což může vést k autoritářství nebo k diktatuře. Názory europoslance TOP 09 Ondřeje Koláře o omezování svobody slova jsou proto nebezpečné a hlavně hloupé. Připomíná těmito výroky totalitu,“ řekl Vích.

„Nevím, koho tím pan Kolář myslí a jaké narativy by to měly podle něj být. Určitě nechci, aby byli lidé umlčováni jen za jiný než vládní názor na určitá témata. Jinak samozřejmě pokud by se skutečně dělo něco, co by ohrožovalo naše státní zřízení, existují právní nástroje, jak může stát zasáhnout,“ vzkázal šéf Přísahy a kandidát na senátora za Břeclavsko Robert Šlachta.

Realizace Kolářova názoru by podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové popřela základní občanská práva. „To je poměrně jednoduché. Pan europoslanec Ondřej Kolář se jasně vyslovil pro názorovou cenzuru, tedy výslovně pro omezení svobody projevu. To znamená, že klidně pošlape Listinu základních práv a svobod, jen aby umlčel jemu nepohodlné názory. Podobně ‚ušlechtile‘ mluvili komunisté a nacisté, a taky vždy tvrdili, že chrání státní zřízeni. Ovšem státní zřízení podle jejich diktátorských představ. Bylo by proto dobré pana europoslance zavčas upozornit na § 356 trestního zákoníku, který mimo jiné jasně říká, že trestného činu se dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k omezování práv a svobod některých názorových skupin. Evidentně totiž nezná nejen náš ústavní pořádek, což je hlavně ostuda, ale ani to, že se svými výroky může dopustit závažného trestného činu. V každém případě jsou podobné názory a jejich nositelé velmi nebezpeční pro každou demokratickou zemi,“ sdělila senátorka.

„Ondřej Kolář je typickým představitelem nové generace neomarxistů v naší politice. Nemá žádné znalosti, disponuje žalostně podprůměrným intelektem, ale o to víc je agresivní v prosazování oficiální propagandy. Tento ‚hrdina‘ se po jedné sms od svého odpůrce několik týdnů ukrýval pod policejní ochranou. Ale nikdy neopomene demonstrovat svoji rádoby bojovnou povahu. Ve skutečnosti je ale zbabělec a morální dno naší společnosti. Ostatně ne nadarmo se říká, že není nic horšího, než když je muž povoláním syn. O panu Kolářovi to platí doslova a do písmene,“ odpověděl předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Předseda Svobodných Libor Vondráček zdůrazňuje, že omezovat někoho na svobodě projevu není správné nikdy. „Ve svobodné zemi je možné pouze potrestat za výroky ty, kteří přímo navádějí k páchání závažných trestných činů nebo se dopustí nebezpečného vyhrožování dle trestního zákona. Všechny obecné verbální trestné činy by měly být zrušeny a hlavně by neměly být zaváděny nové trestné činy, které se inspirují v ‚hatespeech crimes‘ v cizině,“ řekl.

„Vrátili jsme se do totality. Totalita, kterou tu nastolila současná mocenská garnitura, je samozřejmě trochu jiná, než byla ta husákovská či jakešovská, ale její základní definiční znaky jsou stejné. Za ‚nesprávné‘ názory se už opět vyhazuje z práce, roztrhl se pytel s verbálními trestními činy, bují cenzura, pardon omezování dosahu, vesele se dehonestuje, ostrakizuje a kriminalizuje, ty nejpokleslejší charaktery mají opět pré, tupé zelené lampasácké debily jako by přímo z nebe shazovali, tu na Hrad, tu do Strakovky, tu i jinam; propagandisté, o které byste si ani kolo neopřeli, jsou nejžádanějšími komentátory tzv. médií veřejné služby, která ovšem nijak neslouží veřejnosti, nýbrž téhle gaunerské totalitní věrchušce. Mladý Kolář je přední postavou tohoto společenského odpadu. Lidová tvořivost je geniální. Tyhle týpky si postupně pojmenovala jako libtardy, lepšolidi či chciválky. Teď naposledy se objevil geniální novotvar lepševici. Ano, tihle lidé jsou bolševici ducha, možná přesněji neobolševici či eurobolševici. Žijí v přesvědčení, že když mají většinu – byť pomyslnou a dočasnou, neboť nic netrvá věčně a boží mlýny sice pomalu, ale melou – musí být za všech okolností po jejich. A žijí v klamavé iluzi, že jejich momentální funkce je opravňují k tomu, aby se ke svým spoluobčanům, kteří se dopustili jediného, totiž že svět vidí trochu jinak, chovali jako prasata. Nic takového ale neplatí. Všeho do času,“ reagoval první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.