"Nemůžeme do Česka pustit migranty." Babiš po slovech z Německa a Rakouska svolává Bezpečnostní radu státu

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na pátek zasedání Bezpečnostní rady státu, chce mluvit o ochraně hranic ČR, pokud by Německo začalo odmítat migranty přímo na své hranici. Babiš to řekl ve čtvrtek v televizi Barrandov. Podle něj je připraven krizový plán, který počítá s účastí policie a celníků, případně armády.

Spor o migrační plán mezi německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) vyvolal v Německu vládní krizi. Merkelová chce najít evropské řešení migračního problému, Seehofer a další politici z CSU nechtějí čekat a některé migranty chtějí odmítat přímo na hranici. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.

Babiš řekl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz na čtvrteční schůzce v Budapešti se svými protějšky z visegrádské čtyřky avizoval, že pokud by Německo začalo vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko by postupovalo stejně. Česko by na to muselo podle Babiše reagovat a bránit svou hranici. "Nemůžeme do Česka pustit migranty," řekl.

Summit některých zemí EU o migraci a azylové politice, který je na neděli svolaný do Bruselu, Babiš označil za neregulérní a svolaný nestandardně. "Návrh toho summitu dopředu je pro nás nepřijatelný, na to máme Evropskou radu a ta je příští týden," řekl. Po dnešním setkání s premiéry Maďarska, Polska a Slovenska uvedl, že žádný ze šéfů vlád visegrádské čtyřky (V4) do Bruselu nepojede. Babiš tuto dohodu odůvodnil tím, že premiéři V4 by s předpokládanými závěry schůzky nesouhlasili.

Premiér se v televizi Barrandov také ohradil proti informacím, které se objevily v některých médiích, že na nedělní summit nedostal pozvánku. Tyto informace označil za lži.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nechutná píp. Děsivá výhrůžka Merkelové. Hrozí, že uprchlická vlna přejde přes Českou republiku. 70 milionů migrantů. Babiš, kníže, Doubrava, Keller či Okamura tohle vzkázali kancléřce Pan Havel nedovedl většinový systém jako v Americe. Tam to pan Trump řídí všechno, zasnil se Andrej Babiš před lidmi Tereza Spencerová: Stop Soros? Uvidíme, kolik zavřou „sluníčkářů“. Ale Sorosovy penězovody jedou dál. Situace s migrací je následovná Historický moment v boji proti migraci? Salvini se setkal s Rakušany, včetně spojence Okamury. A dohodli se

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas, čtk