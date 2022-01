„Piráti jen plácají. Ale ten STAN...“ Strach o Fialu. Babiš se prý může smát

reklama

STAN vyšel z voleb jako druhá nejsilnější vládní strana, kdy i díky kroužkování masivně porazil partnerskou Pirátskou stranu, která byla původně o poznání silnější než Starostové. Kauza Farský, problémy s financováním hnutí a další kritizované kroky vedou STAN ke dnu.

Piráti na tom ale nejsou lépe. Jejich fiasko ve sněmovních volbách loni na podzim, kdy získali pouhé čtyři poslance, nemusí být posledním. Riziková bude pro stranu i Praha, kde se čerstvě na společné kandidatuře domluvily strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Šly tak cestou celostátní koalice SPOLU.

Před týdnem jsme na základě spolehlivých zákulisních informací psali o tom, že se nad pirátským vedením Prahy stahují mraky. To se nyní de facto potvrdilo, když zástupci pražské ODS, TOP 09 a KDU-ČSL oznámili, že o pražský magistrát zabojují společně s tím, že lídrem kandidátky, a tedy i kandidátem na primátora metropole bude člen ODS.

Povolební jednání bývají vždy tvrdá, a jak říká zkušenost, při dohadování vládnoucí koalice nad Prahou to platí dvojnásob. Nic to však nemění na tom, že aby se Pirátům povedlo post primátora udržet, museli by volby vyhrát o několik „parníků“. Je totiž prakticky vyloučené, aby budoucí pražská koalice SPOLU v čele s ODS nechala primátorské křeslo v pirátských rukou. Jsou to právě občanští demokraté, kteří dlouhodobě Zdeňka Hřiba a jeho stranické kolegy na pražském magistrátu kritizují. Zmiňují aroganci, laciné PR vyjádření, mizivou komunikaci s městskými částmi a chaos.

Podzimní komunální volby mohou zahájit pád nejen Pirátů, kteří bez obsazení postu pražského primátora zůstanou stranou čtyř poslanců, ale i hnutí STAN. To je krátce po nástupu nové vlády významně poškozeno několika aférami, počínaje odjezdem Jana Farského do USA a lhaním o tom, že ho premiér Fiala, šéf Havlovy knihovny Žantovský a expremiér Pithart podpořili v tom, aby si ponechal poslanecký mandát i za oceánem, přes kauzu s podivným financováním STAN a některé další věci.

ParlamentnímListům.cz se v uplynulém týdnu ozvalo několik pražských politiků z ODS a Pirátské strany, kteří nám pod podmínkou zachování anonymity v článku svěřili mínění nejen svoje, ale prý i řady svých kolegů o aktuálním vývoji buď ve svých stranách, nebo v koaličních partajích.

Nejprve dopřejme sluchu ostřílenému občanskému demokratovi, který osobně dlouhá léta zná některé čelné představitele Starostů a nezávislých. „Mluvím nejen za sebe, když řeknu, že jsme byli nadšení z toho, že STAN nechce jít s námi, ale udělá předvolební koalici s Piráty. Nikdo to sice zatím neřekne nahlas veřejně, ale právě díky tomu, že ty naše drahé kolegy známe ze Sněmovny, víme, jací podrazáci to dovedou být, když jde o jejich vlastní zájmy. Potvrdilo se to tím tolik popíraným kroužkováním a likvidací Pirátů ze strany STAN,“ sděluje člen ODS.

„Sebekriticky musím uznat určitou chybu, kterou významná část nás, odéesáků, udělala, když jsme téměř veškeré obavy směrem k vládní spolupráci spojovali s Piráty. Aniž bych chtěl říct, že jsou mi sympatičtí, to bůh chraň, ale jakkoli se s nimi neshodneme, co se týče politické praxe a držení dohod, jsou evidentně spolehlivější a také na tu určitou naivitu dojeli, když věřili STAN. Všichni dobře vědí, že tam byl jasný příkaz ke kroužkování a může si Rakušan říkat do aleluja, že to není pravda. Držím pěsti našemu předsedovi a premiérovi, aby to udržel pohromadě. Piráti asi nadělají paseku v tom, že jednou týdně od nich někdo plácne nějakou šílenou kravinu, ale STAN, ti jdou po moci, to bude oříšek. Jestli tu vládu neudržíme celé čtyři roky, Babiš se nám oprávněně vysměje. A bohužel v takovém případě bude tím, kdo se bude smát naposledy,“ dodává zdroj ParlamentníchListů.cz blízký širšímu vedení ODS.

Co se týče Pirátů, tam prý nálady nejsou bůhvíjaké. Podle našich informací je třeba oddělit jejich vrchní velení, které buď sedí ve vládě, nebo ve vedoucích pozicích Sněmovny, a členskou základnu, která dokáže být velmi činná.

„Jsem Pirát tělem i duší, de facto jsem tu stranu spoluzakládal. Nebo abych byl skromnější, členem Pirátské strany jsem od samého počátku. Dlouhé roky jsme čelili všeobecnému posměchu, že jsme parta bláznů, ajťáků a vyhulenců, která na vysokou politiku nemá. No, teď v ní jsme. A víte co? Nemáme na ni. Jednotlivci od nás ano, ti mají na to, být ve vedení státu, ale jako strana ne. Nechci teď řešit naše vládní angažmá, proti kterému jsem po dlouhém zvažování hlasoval, ale třeba to, co vyvádí náš Hřib v čele Prahy, je taková tragédie, že se skoro stydím říkat, že jsem pirát. Nechci jmenovat nikoho z Prahy ani ze Sněmovny, ale takhle se to dělat sakra nedá. Pirátům jsem věnoval významnou část svého života, že své členství nikdy neukončím a budu doufat, že přijdeme k rozumu. Třeba s tím prokletým pirátským fórem. My nepotřebujeme kritiky zvenku, když se hádáme jako psi mezi sebou. Prosím Ivana (Bartoše, šéfa strany, pozn. red.), aby se nenechal unést a dělal na ministerstvu poctivou práci, kterou bychom mohli prezentovat. Lipavským se chlubit nejde, o tom blbečkovi jsem s vámi mluvil už před časem. Bojím se spíš toho, že přerostlé sebevědomí toho našeho šéfa diplomacie, který diplomacii neviděl ani z místní lokálky, přebije všechno a bude to náš konec. Možná si to ale zasloužíme,“ konstatuje dosti rezignovaně ve vyjádření pro naši redakci zakládající člen Pirátské strany.

