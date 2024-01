,,Výkřik… A nic.” Ale v ODS o Fialovi mluví. Potichu

reklama

Členům ODS dlouhodobě vadí nedostatek komunikace ze strany vedení. Skutečnost, že názory členské základny nikoho „nahoře“ nezajímají, se v médiích objevuje opravdu dlouho. Podle našich zjištění se situace nejenže nezlepšuje, ale naopak.

„Když jde o to, vyslechnout si pohled na práci vlády a konstruktivní kritiku, tak se k nám (vedení ODS, pozn. red.) vůbec neznají. Jako když mluvíte do zdi. Dobří jim jsme akorát ve chvíli, kdy potřebují pomoct s přesvědčováním veřejnosti, že vláda dělá všechno správně. Jako s tím slavným dopisem (ODS nedávno zaslala svým členům seznam 100 úspěchů vlády s žádostí, aby ho propagovali a šířili mezi veřejností, pozn. red.). To se o mě pokoušel infarkt. Tam bylo takových hovadin, že jsem si chvíli myslel, že to je nějaký fake a že v hlavní kanceláři jim hacknuli e-maily,“ popisuje své rozčarování jeden ze středočeských občanských demokratů.

ODS skutečně začátkem prosince představila 100 údajných úspěchů svého vládnutí a jejich seznam rozeslala na mailové adresy svých členů s prosbou, aby je šířili dál a propagovali na sociálních sítích. Některá média onen seznam podrobila kritice a zjistila, že v řadě věcí jde bud o zavádějící, či dokonce nepravdivá tvrzení.

Naše redakce měla možnost v uplynulých dnech neoficiálně hovořit s několika členy ODS různého postavení z řady českých regionů a v této věci se všichni shodovali. Vůbec nechápou, jak vedení vůbec takový seznam mohlo vypustit do světa. „Jako by nestačilo, že se donedávna celá země premiérovi smála kvůli kauze Nutella, teď jsme ze svého okolí museli poslouchat, že jsme snad spadli z Marsu,“ komentoval to mimo záznam další z členů ODS.

O jaké úspěchy vlády se mělo jednat? Jedním ze „100 důkazů, že jste volili správně“ bylo například tvrzení, že vláda systematicky tlačí na výrobce i prodejce potravin, aby nenavyšovali svoje marže. „I v důsledku našeho tlaku začaly ceny potravin konečně klesat,“ tvrdí ODS v dopisu. Chlubili se i „rekordním zvýšením starobních důchodů“, jenže navýšení, ke kterému došlo, bylo dané zákonem a vláda ho neovlivnila. Kromě toho seškrtala již předem danou valorizaci.

S podobným despektem, s naštvaností a mnohdy až s rezignací hovoří straníci o nedávném ostře sledovaném Fialově duelu s expremiérem Babišem na TV Nova.

„Nechápu, že vůbec Fiala na ten duel přistoupil, nepřineslo to jediný plusový bod. Totálně se zesměšnil, ale ukázal všem, že už nás nemá smysl volit. Táhne s sebou na dno celou ODS, kterou měl slavně před lety zachraňovat, přitom nedovedl ani jednou vytáhnout výsledky nad 20 procent a bez ušití SPOLU by to dopadlo šíleně i v roce 2021. Nemám sílu to všechno vyjmenovávat, ale vidím velkou podobnost s tím, jak se ke svým členům a k názorové opozici před smrtícím pádem chovala ČSSD. Jsme na stejné cestě, pak bych očekával, že to Fiala sjednotí s lidovci a s TOPkou, kteří jsou samostatně dávno nevolitelní, a že bude vůdcem nové strany SPOLU. Toho se účastnit nebudu, a z dnešních členů ODS nebudu sám,“ sděluje své dojmy z vývoje ODS další člen, tentokrát z Královéhradecka.

Ukázalo se, že zmíněný televizní duel Petra Fialy s Andrejem Babišem na členstvo největší vládní strany zapůsobil silně a nelze říct, že pozitivně. „Třásly se mu ruce, arogantně zíral někam do prázdna, opakovaně lhal – a Babiš se mu mohl jen smát a mnout si ruce. Kdekdo se tomu dávno směje a mezi členy kolují vtipy typu, že si Babiš koupil Fialovy PR poradce a ti pracují pro něho. Nejspíš to tak samozřejmě není, ale bohužel to tak vypadá. Dřív bych tohle o žádném předsedovi neřekl, ale teď už je to jedno, tenhle člověk je ztracený a modlím se, aby strana nešla do prčic také,“ poodhalil dlouholetý občanský demokrat z východu Čech.

O čem hovořil premiér v duelu s Andrejem Babišem na Nově a lidem včetně dlouhé řady členů ODS to vadí?

„Můj tlak na snížení cen potravin funguje. U nás ceny i na základě toho, co dělá vláda, klesají. Tlak na všechny součásti celého řetězce, na zemědělce, potravináře, prodejce, funguje. Zatímco v okolních zemích a vlastně v celé EU ceny potravin rostou, tak u nás klesají. To je výsledek práce naší vlády,“ padlo například z Fialových úst.

V neposlední řadě se uvnitř ODS hojně diskutuje o Fialově vánočním projevu, který pronesl ve stejný den, jako v uplynulých deseti letech prezident Miloš Zeman, na Štěpána.

„Moc rád bych viděl člověka z jeho týmu, který mu poradil, aby vystoupil na Vánoce s projevem. Pro občany to byly ty nejdražší vánoční svátky v historii, nepochybně se tisíce a tisíce rodin musely omezovat, dávat méně dárků, nakupovat horší potraviny, a většina z nich přitom myslela na vládu, která za to podle nich může. Náš drahý předseda místo vánočního mlčení jim tohle všechno svou přítomností na obrazovkách ještě připomněl. Bravo, to zaslouží velký potlesk. Řeči o tom, jak bude letošní rok skvělý a že budeme mít zdravé veřejné finance, tomu snad nevěřil ani Fiala, protože bych ho už musel začít podezřívat, zda je vůbec svéprávný. Jak víte, u nás (v ODS, pozn. red.) není zvykem likvidovat vlastního předsedu, tím méně v době, kdy vládne. Ale když tu praxi nezměníme, bůh s námi,“ referoval ParlamentnímListům člen ODS z hlavního města, který se dříve pohyboval ve Sněmovně, a nejen tam.

Politický komentátor Petr Holec je přesvědčen, že se v ODS žádná vlna odporu z pozic naštvaných spolustraníků nenajde. „Podle mých informací už ODS ovládla Fialova vládní oligarchie, která prodala stranu za funkce, hypotéky a leasingy. Kdyby tam ještě byla relevantní síla, která by se fialovcům chtěla postavit, dávno by to udělala, protože on tu stranu pohřbívá,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Žádná organizovaná skupina tam ale není, občas jen někdo něco vykřikne, a zase je ticho. Nejlíp je to vidět na šéfovi středočeské ODS Janu Skopečkovi, který zkoušel chvíli bojovat, teď ale kvůli funkci místopředsedy Sněmovny hájí nehájitelné. A stejně tak Alexandr Vondra, který tak dlouho bojoval proti společné eurokandidátce SPOLU, až ji začal hrdě hájit. Tomu se za Fialy říká hodnoty,“ konstatuje Petr Holec.

