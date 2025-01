Fialu nezvou, tak sedí doma. „Tohle se bude ještě dlouho napravovat.“

„Vrátili jsme Česku respekt v zahraničí“. Billboardy a další reklamní plochy s tímto sloganem koalice SPOLU zahltily před koncem loňského roku zemi. Tento slogan patří spolu s pár dalšími do častého Fialova arzenálu, když v médiích či na veřejnosti hodnotí práci své vlády.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19100 lidí

Jde v podstatě o předvolební heslo, které má nepochybně navodit dojem, že po konci Babišovy vlády na konci roku 2021 naše země žádný respekt mezi zahraničními partnery neměla, ale vládě Petra Fialy se to podařilo otočit a udělat z České republiky partnera, který na mezinárodní scéně požívá úcty. Jak se ovšem tento slogan slučuje s reálným stavem?

Na základě názoru důvěryhodných zdrojů z české diplomacie dva aktuální případy ukazují, že je to spíše naopak. Podle zkušených diplomatů, se kterými ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit, je naopak Česká republika fakticky v izolaci, protože vedení státu nepochopitelně ignorovalo účast na nedávné zásadní mezinárodní akci a bude ignorovat účast i na další.

O jaké události se jedná? Zhruba před měsícem se v Paříži konalo velkolepé znovuotevření katedrály Notre-Dame, jednoho z nejvýznamnějších symbolů křesťanské Evropy. Francouzi akci pojali skutečně velkoryse a prezident Emmanuel Macron využil příležitosti, když z události fakticky stvořil neformální summit s účastí největších světových lídrů.

Hlavní hvězdou nového otevření pařížského svatostánku byl zvolený prezident Spojených států Donald Trump, na něhož ostatní státníci a političtí představitelé desítek zemí v podstatě stáli frontu, aby s ním mohli prohodit pár slov nebo se aspoň pozdravit a vyfotit. Někteří komentátoři kvůli tomu slavnost nazvali Trumpovou korunovací. Osobní účast nejen Trumpa, ale i dalších světových lídrů byla pro Macrona o to důležitější, že na domácí půdě čelil krizové situaci po zhroucení vlády, a francouzská média dokonce začala nahlas uvažovat o tom, zda by prezident neměl abdikovat.

Čeští političtí představitelé na základě dostupných mediálních zpráv pozváni byli. Nikdo se ovšem nezúčastnil. Ani prezident, ani premiér, ani nikdo jiný. Jedinou českou osobností, která si znovuotevření chrámu Matky Boží v Paříži nenechala ujít, byl emeritní pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Ten však logicky nemohl zastupovat stát.

Psali jsme: „Nechtěl se ukazovat, byl tam Trump.“ Zbořil tvrdě, proč chyběl Pavel v Paříži

Zatímco mluvčí vlády mediální dotazy ohledně Fialovy neúčasti tehdy odbyl s tím, že pozvánku na událost obdržel prezident, tak Petr Pavel místo toho vyrazil do New Yorku na koncert. Na oficiálních kanálech Pražského hradu o této cestě žádné informace nejsou, zřejmě se tak jednalo o soukromou aktivitu prezidenta. Otázkou je, zda by se Petr Pavel vůbec chtěl s Trumpem setkat, když ho před lety označil za „odpudivou bytost“.

Mohl do Paříže vyrazit premiér Fiala, přestože byl nejprve oficiálně pozván údajně jen prezident? Podle našich informací nepochybně ano. „Není to nic než ignorantství. Jestliže Úřad vlády tvrdí, že nedostali pozvánku, a to byl důvod premiérovy neúčasti, tak to je laciná výmluva. Pakliže by pan premiér Fiala projevil zájem na znovuotevření Notre-Dame vyrazit, nebyl by to žádný problém. Zvláště když se i veřejně chlubí tím, jak má dobré vztahy s prezidentem Macronem. Evidentně to podcenili a Česko zůstalo osamoceno jako kůl v plotě a okatě tuto zásadní událost ignorovalo. Je to naprosto nepochopitelné a neodpustitelné. Mohu mít soukromé mínění o bývalém premiéru Babišovi jakékoli, ale nedovedu si představit, že pakliže by nyní byl ve funkci on, že by do Paříže nejel. Byl by tam jako jeden z prvních a bylo by to tak správně pro naši zemi. Bohužel ale naši představitelé trestuhodně promrhali jedinečnou příležitost být u toho,“ řekl naší redakci důvěryhodný zdroj blízký vládě.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18428 lidí

Čeští politici tam budou, avšak nikoli ti vládní. Do Washingtonu dorazí několik opozičních představilů včetně šéfa Motoristů Petra Macinky, europoslanců Filipa Turka, Kláry Dostálové (ANO) a dalších nebo předseda Přísahy Robert Šlachta. Tito všichni jsou pozváni, stejně jako další jejich kolegové z evropské frakce Patrioti pro Evropu.

Jak mluvčí ministerstva zahraničí, tak prezidentské kanceláře ve svých vyjádřeních, proč na Trumpovu inauguraci političtí činitelé státu nejedou, se ve svých prohlášeních snaží vše zdůvodnit tak, že není obvyklé, aby na inaugurace amerických prezidentů jezdili politici jiných států. V tom jistě mohou mít pravdu, ale tentokrát je tomu jinak a zdá se, že ti Trumpovi příznivci z řad světových politiků, kteří mají skutečný zájem, v Americe chybět nebudou.

„Předem bychom chtěli vyvrátit dezinformace o tom, že česká diplomacie se inaugurace odmítla zúčastnit. Není obvyklé, že by americká administrativa na inauguraci zvala všechny hlavy států či diplomacií,“ uvedla mluvčí Černínského paláce Mariana Wernerová pro Echo24.cz.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2024

Tomu se diví druhý ze zdrojů naší redakce, dlouholetý český diplomat. „Nevím, jaké zkušenosti v mezinárodní politice má paní mluvčí našeho ministerstva, ale teď díky vám znám alespoň její jméno. Sám mohu mluvit na základě vlastní mnohaleté služby tomuto státu a říkám, že nepokusit se o účast v situaci, kdy tam jiné hlavy států či vlád budou, je zcela mimo chápání. Politik reprezentující stát se nerozhoduje, s kým se setká a s kým ne, podle svých osobních preferencí. Rozhoduje zájem státu. V případě inaugurace prezidenta Spojených států to snad ani není třeba zdůrazňovat. Nemám detailní informace, ale pokud tam pojede pan Pojar, tak nepochybuji, že tam místo něho mohl být premiér. V případě pana prezidenta je to komplikovanější, protože ten se sám dobrovolně dostal do izolace svými netaktními výroky na adresu Donalda Trumpa, které pak ještě opakovali jeho poradci. Nad tím zůstává rozum stát. Ovšem zde je vcelku pochopitelné, že se na tuto událost pan Pavel netlačil, protože by riskoval, že tam o něj nebudou stát,“ konstatuje zkušený český diplomat.

ParlamentníListy.cz se zeptaly též bývalého elitního diplomata a někdejšího ředitele Ústavu mezinárodních vztahů Petra Druláka, jakou váhu nyní naše diplomacie ve světě má.

„Nemluvil bych o žádné váze, protože jsme menší stát, ale když máme dobrou zahraniční politiku, můžeme si zjednat respekt. Působením Fialovy vlády jsme ztratili respekt a dobré jméno na východě a na jihu. Nedovedu si představit, že by se Fiala mohl vypravit do Číny. Měl problémy dostat se do Afriky. Určitě je pár zemí na světě, kde ho přijmou, ale to není cíl zahraniční politiky. Cíl je mít otevřené všechny. Zde jsme svoje pozice ztratili a na Západě jsme je nezískali,“ míní.

Profesor Drulák zdůrazňuje, že i v mezinárodních vztazích platí, že pokud si chceme vydobýt respekt, musíme ostatním ukázat, že jim něco umíme dát, ale i odepřít. „Být někým, s kým je potřeba se bavit, jinak o něco mohou přijít. Neviděl jsem jediný náznak něčeho takového v naší zahraniční politice. Vůči Západu vidíme politiku naprosté servilnosti a servility si nikdo neváží. Servilní subjekt je využit a odhozen. Do této pozice nás dostala Fialova vláda. Skutečnost, že chyběli a budou chybět na důležitých mezinárodních událostech, ať už proto, že nebyli pozváni nebo si s pozváním neuměli poradit, svědčí o naprosté ztrátě mezinárodněpolitického postavení České republiky. Tyto věci se budou znovu získávat jedině dlouhou a těžkou prací. Pro nastupující garnituru to bude docela výzva,“ dodal pro ParlamentníListy.cz.