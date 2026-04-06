O čem se nemluví kolem Petra Pavla, Trumpa a NATO

07.04.2026 4:44 | Komentář
autor: Radim Panenka, Karel Šebesta

Petr Pavel zřejmě na summit NATO nepojede. Jak Babiš, tak Petr Macinka si o něm totiž myslí, že by jim tam udělal medvědí službu, zvláště když by měl obhajovat české alianční závazky. Někteří se naopak těší, že bude mít Babiš na summitu průšvih. Jenže to je vzhledem k povaze Donalda Trumpa i vládnímu plánu nepravděpodobné. ParlamentníListy.cz zjistily více.

Foto: vlada.cz
Popisek: Andrej Babiš a Donald Trump

Je to ještě zadlouho, ještě se ledacos může stát a přihodit, ale zatím to vypadá, že na červencový summit zemí NATO v Ankaře pojede ministr obrany, ministr zahraničí a premiér. A kdo naopak nepojede, je prezident. Ten přitom o přítomnost na summitu evidentně stojí. Sám však podniká kroky, kterými si účast sám znemožňuje.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

4%
94%
2%
hlasovalo: 2409 lidí

Není žádným tajemstvím, že ve při je prezident zejména s ministrem zahraničí Macinkou kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. Macinka v SMS zprávách zaslaných prezidentovu „příteli po boku“ Kolářovi slíbil spálení mostů, které vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.

Není se pak co divit, že Macinka prezidenta na summitu NATO nechce, protože je podle něj představitel opozice. Prezident sice prohlásil, že se jako lídr opozice necítí, jenže co je to platné, když se k němu opozice tak vehementně hlásí a obhajuje ho. Když se za vás perou lidé jako Jiří Lobkowicz nebo Alexandr Mitrofanov, tedy opoziční ultras, můžete se tisíckrát vymezit, že nevedete opozici, a stejně vám to nikdo věřit nebude.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

Ing. Pavel Spirov, PhD

  • SPD
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Macinka ani Babiš zřejmě nechtějí riskovat, že by prezident na summitu střílel do vlastních řad, protože je všeobecně známo, že prezident je kritikem současné výše obranných výdajů. Babiš už se nechal slyšet, že je lepší, když nedostatek v aliančních závazcích bude vysvětlovat sám, než když to bude dělat prezident.

 

Což si myslí i komentátor Petr Holec. „Žádná vláda nemůže na summit NATO ani jiný pustit prezidenta, který otevřeně vystupuje jako opoziční lídr, prosazuje opoziční program a v zahraničí kritizuje vlastní zemi a škodí jí,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

A dodává: „Navíc Pavel maká pro cizí moc, když své projevy očividně ladí s americkým velvyslancem v Česku a stejně jako on hájí zájmy amerických zbrojařů. Proč na něm vlastně nevyzkoušet aplikaci gumového zákona o činnosti pro cizí moc, který tak hrdě podepsal?“

Někteří internetoví komentátoři ale summit NATO Babišovi vyloženě přejí se škodolibou radostí, protože předpokládají, že kvůli neplnění aliančních závazků bude mít Babiš problémy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Jenže to je hned z několika důvodů nepravděpodobné. Česko není zdaleka jediná země, která alianční závazky neplní. Podobná procenta na obranu jako Česko dává i Maďarsko a premiéra Orbána Donald Trump v nadcházejících volbách bezvýhradně podpořil. Ani to, že Orbán čerpá ruské suroviny a hodlá v tom pokračovat, Trumpovi nevadí. Spojené státy jsou přitom klíčovou zemí NATO.

Trump se rád ohání čísly, ale z jeho chování je zřejmé, že je v politice nebere příliš vážně. Nejinak tomu bude i s pěti procenty na obranu. Rozhodovat bude hlavně to, zda je Babišova vláda s Trumpem nebo proti němu. V tomto ohledu si u Trumpa „udělal oko“ zejména Petr Macinka svým veřejným usazením Trumpovy protikandidátky Hillary Clintonové na slavném videu, které se šířilo jednak na sítích, ale i v republikánských médiích. Pro českou vládu také hovoří její nadstandardní vztahy s Izraelem.

Ale i pokud jde o čísla, 5 % HDP nebude to nejdůležitější. Ministr Havlíček v USA minulý měsíc vyjednával a dle svých slov vyjednal dodávky plynu. A i pokud jde o zbrojní náklady, dle Babišových vyjádření se nebudou rušit ani kontrakty na americké F-35. Takže ČR možná nesplní závazky NATO, ale americká ekonomika si stejně přijde na své.

Česku by ve vztazích s Trumpem mohla paradoxně pomoci i prohra Viktora Orbána ve víkendových parlamentních volbách. Na jedné straně by to oslabilo obnovovanou V4, ovšem za oceánem by z toho naše země těžila. 

„Orbán je pro Trumpa klíčovým spojencem v Evropě. Věří mu a podporuje ho. Hned po Orbánovi má nyní k americkému prezidentovi nejblíže naše vláda, takže pokud by náhodou dlouholetý maďarský premiér svůj post neobhájil, velmi pravděpodobně se z Česka stane země daleko klíčovější, než je dosud. Alespoň pro Trumpovu administrativu. Pokud zde tedy někdo přeje Orbánovi prohru, paradoxně tím žene Babiše a Macinku do těsnějšího objetí s Donaldem Trumpem,” sdělil pro ParlamentníListy.cz redakci zdroj, který má blízko k resortu zahraničí.

Navíc je prý pravděpodobné, že se ministru zahraničí povede získat i další „zářezy na pušce“ podobné tomu, kdy si v USA vysloužil mediální slávu i pozornost Donalda Trumpa a jeho klíčových mužů po svém diskusním střetu s Hillary Clintonovou.

“Dočkáme se dalších spektakulárních akcí, kterým budou příznivci hnutí MAGA a Trumpovi nejbližší tleskat. To bude pro stát důležité, nikoli mantra obranných výdajů, což stále opakuje opozice, která americké administrativě absolutně nerozumí. Pokud si dovedete získat pozornost prezidenta USA, viceprezidenta i ministra zahraničí jedním intelektuálním výkonem, nejenže vás to nestojí ani korunu, ale má to daleko větší efekt než vzít větší balík peněz z kapes všech občanů a vyhodit ho oknem za zbraně, které možná ani nepotřebujeme. Ministr Macinka zkrátka ví, jak na to a Babiš to oceňuje. Navíc to bude fungovat. Jsem přesvědčen, že se vláda teprve zahřívá v tom, jak blízko Trumpovi se dokáže dostat. A žádných pět procent na obranu k tomu potřebovat nebude. Opozice ostrouhá, včetně prezidenta,” konstatuje zdroj blízký vládě.

Psali jsme:

Hogenová: Zlo vyhrává. Babiš musí prosadit spravedlnost. Milion chvilek? Každý to viděl
„H*vno Babiš. Za to může Fiala!“ Drahé palivo: známé tváře promluvily
Chvilkaři? Jen technoparty. Hampl nabádá Babiše: Řešte Lukačoviče
Seznam proti Babišovi: Mediální expert hovoří o benzínu propagandy

 

Článek obsahuje štítky

diplomacie , Havlíček , Holec , ministerstvo zahraničí , NATO , Pavel , USA , zahraniční politika , Novinky , Macinka , Trump , Seznamzprávy

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

O čem se nemluví kolem Petra Pavla, Trumpa a NATO

4:44 O čem se nemluví kolem Petra Pavla, Trumpa a NATO

Petr Pavel zřejmě na summit NATO nepojede. Jak Babiš, tak Petr Macinka si o něm totiž myslí, že by j…