Prezident neumí vyjednávat. Proto nikam nepojede

Extrémní kohabitace. Tento politologický termín vešel do obecnějšího povědomí poté, co prezident Pavel zveřejnil soukromou SMS komunikaci svého klíčového poradce Petra Koláře s vicepremiérem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. O kohabitaci vlády, respektive ministerstva zahraničí s prezidentem psal hradnímu rádci právě šéf diplomacie.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Kohabitace, kterou ministr zahraničí Hradu sliboval v případě, že prezident dle Ústavy nevyhoví návrhu premiéra na jmenování Filipa Turka ministrem, je stav vynucené spolupráce. Zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy spolu političtí představitelé musí nějak vycházet, přestože se vzájemně nemusí či dokonce nesnáší. Lze to srovnat na příkladu, kdy spolu dva lidé bydlí na přiděleném pokoji na univerzitní koleji, nemají se v lásce nebo se nesnáší, ale nemají jinou možnost než obývat stejnou místnost. Proto spolu musí aspoň v některých základních věcech vycházet.
Od doby, kdy Hrad zveřejnil dnes již slavné SMS zprávy, uplynuly už více než dva měsíce a čas dává ministru zahraničí zapravdu. Ve vztahu vlády s prezidentem skutečně nejde o kooperaci. Je to kohabitace.
Zmíněný Petr Kolář, který přestože není na Pražském hradě oficiálně zaměstnán, nemá bezpečnostní prověrku a v rámci svého angažmá pro nadnárodní lobbistickou společnost odmítá sdělit své klienty, patří k nejdůležitějším lidem v okolí Petra Pavla.
Kolář nedávno v rozhovoru pro server Novinky tvrdil, že „válku s prezidentem nikdy žádný ministr nevyhrál”, čímž se patrně snažil prognózovat, že ani ministr Macinka nemá šanci ve válce s prezidentem zvítězit. Jenže realita vypadá odlišně.
Jde především o červencový summit NATO v turecké Ankaře, kam chtěl zamířit Petr Pavel. Sice tam jet chtěl, ale nepojede. Alespoň to tak v současnosti vypadá jako nejpravděpodobnější scénář.
Jak už dříve ParlamentníListy.cz upozornily, podle zdrojů z vládní koalice a české diplomacie si za to Petr Pavel může sám. Dříve prezidentovu neúčast na nejvyšším setkání členských států NATO prosazoval „jen” ministr zahraničí Petr Macinka a Motoristé, jenže po Pavlově kritice vlády při jeho zahraniční cestě se na Macinkovu stranu přidal i premiér, kterého dle našich informací naštvalo, že hlava státu veřejně kritizuje vládu své země v zahraničí před cizím státníkem i novináři.
Nyní místo toho, aby Hrad zapojil všechny síly a jednal o změně scénáře v zákulisí a snažil si udobřit premiéra Babiše, pokračuje prezident ve své veřejné kritice, čímž místo uklidnění spíš přilévá olej do ohně. Popudila i jeho slova o tom, že zastupovat Českou republiku na summitu je jeho ústavní pravomoc.
„Každý další krok potvrzuje, že prezident nemá žádný cit pro politická vyjednávání, nerozumí tomu. Jinak by nedělal jeden kroky, kterými si vlastní účast na summitu sám znemožňuje a dává nepochopitelně vládě do ruky munici, kterou je potom ostřelován. Vůbec by neměl mluvit o dodržování Ústavy, když se sám jako první polistopadový prezident rozhodl Ústavu porušit a nejmenovat na návrh premiéra člena vlády. Ukazuje se, že pokud se prezidentem stane politikou nepolíbená osoba, nedovede se absolutně v politickém dění včetně zákulisních dohod pohybovat. Počíná si jako slon v porcelánu,” hodnotí pro ParlamentníListy.cz prezidentovy kroky zdroj blízký vládním špičkám.
Co se samotné účasti Petra Pavla na summitu NATO týče, nejmenovaný diplomat naši redakci upozornil na důležitou skutečnost, která rovněž hraje proti prezidentovi.
„Delegaci na summit NATO za Českou republiku akredituje ministerstvo zahraničí. Mám-li parafrázovat známý český román, rád bych v Černínském paláci viděl toho smělce, který by bez vědomí ministra nebo navzdory jeho nařízení prezidenta akreditoval. Takový člověk by si balil fidlátka ještě tentýž den. Takže ne, účast prezidenta má v rukou techniky ministr zahraničí. Pan prezident si to zřejmě neuvědomuje. A nebo to ví a o žádnou cestu na summit NATO mu ve skutečnosti nejde a celé je to pouze divadlo v tom, jak chce ukazovat svaly a chystat si půdu pro opětovnou kandidaturu. Problém spočívá v tom, že abyste mohl ukazovat svaly, musíte nějaké mít a umět je použít,” sdělil nám jeden z dlouholetých diplomatů v Černínském paláci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku