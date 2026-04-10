Že má Pavel právo jet na NATO z Ústavy? Rajchl zalistoval články a mluví o hysterickém dítěti

Prezident Petr Pavel rozpoutal další spor s vládou Andreje Babiše. Tentokrát se snaží vymoci si vedení české delegace na summitu NATO v turecké Ankaře počátkem července. Pavel tvrdí, že na to má z Ústavy nárok. Podle drtivé většiny ústavních právníků to tak ale není a je to právě vláda, kdo o tom rozhoduje.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„Vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na náš telefonát si Vám dovoluji touto cestou oznámit, že se v souladu se svým ústavním postavením hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO,” oznamuje direktivně prezident Pavel premiéru Babišovi.
Jak vnímají vystupování českého prezidenta ohledně (ne)účasti na summitu NATO čeští politici? Zeptali jsme se v anketě. Zajímavé totiž je, že ještě před zhruba deseti dny prezident tvrdil, že na summit jet nechce a nechává toto významné fórum v režii vlády. Nyní otočil a „umožňuje“ premiérovi jet do Turecka s ním. Jak to komentovat? ParlamentníListy.cz položily dotaz politikům napříč stranami.
„Vnímám to s pozdviženým obočím, slovy klasika. Pan prezident bohužel opustil nadstranickou roli a sám se pasoval do role opozičního vůdce. Summit NATO je ale vážná věc a neměl by být obětí nedůstojných opozičních hrátek,” reagoval šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.
Na opakované názorové obraty Petra Pavla upozorňuje poslanec SPD Tomáš Doležal. „Prezident, a to nejen v této věci, opakovaně a zásadním způsobem mění názory. Kdyby od začátku požadoval svoji účast, ještě by se to dalo pochopit. Byť je spíše na místě, aby nás na summitu NATO, kde se bude řešit zejména finanční participace jednotlivých členských států na jeho budoucím financování, zastupoval premiér resp. ministr zahraničí jako reprezentanti postoje vlády s většinovou podporou v Parlamentu a společnosti - neboť vláda je tím orgánem, která definuje naší zahraniční a ekonomickou politiku a má na financování oblasti obrany a zbrojení diametrálně odlišný názor než prezident, který v této věci reprezentuje pouze sebe. V prezidentské volební kampani nepadlo o tom, jaká část HDP má být vynakládána na zbrojení ani slovo. Je tedy také otázkou, zda prezident skutečně ve věci účasti na summitu sám o své vůli změnil názor o 180 stupňů, anebo zda třeba nemá - jak o tom píše blogger a politik Dan Sterzik Vidlák - svého dvojníka, který ho zastupuje - obdobu postavy legendárního "Nývlta", který byl ve filmu Jára Cimrman, ležící spící dvojníkem následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d’Este,” uvedl Doležal pro ParlamentníListy.cz.
„Celou situaci vnímám především jako zbytečně chaotickou a nešťastnou z hlediska vnějšího obrazu České republiky. V otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky bychom měli působit předvídatelně, srozumitelně a jednotně. Právě summit NATO je jednou z klíčových platforem, kde se tato důvěryhodnost testuje. Je samozřejmě legitimní vést debatu o tom, kdo má Českou republiku na takto významné akci reprezentovat. Nemělo by to ale být doprovázeno veřejnými obraty a osobními přestřelkami, které budí dojem vnitřní nejednoty. To je přesně to, co naši spojenci nepotřebují vidět – a naopak to může být využíváno našimi protivníky. Za důležité považuji, aby výsledkem byla jasná dohoda mezi prezidentem a vládou, kdo a v jaké roli Českou republiku zastupuje, a aby tato dohoda byla komunikována klidně a konzistentně. Naší prioritou musí být silná a důvěryhodná pozice České republiky v rámci NATO, nikoli domácí spory přenášené na mezinárodní scénu,” reagoval lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
Pakliže by Pavel na summit skutečně vyrazil, efekt pro naši zemi bude podle senátora Zdeňka Hraby možná i záporný. „Samozřejmě je to ze strany prezidenta součást jeho kampaně za znovuzvolení. Efekt jeho účasti na summitu pro náš stát bude minimální (možná i záporná) a celé to podniká jen z osobních vnitropolitických důvodů, protože ví, že jeho podporovatelé zrovna takové postoje zřejmě ocení. Prostě kalkul a domněnka, že mu to tam za dva roky proto ‚hodí‘. Víc bych za tím nehledal,“ míní.
„Petr Pavel se definitivně zesměšnil. Chová se jako malé vzteklé dítě, které hystericky dupe nožičkou, protože mu sebrali hračku. Co je ale ještě horší, je fakt, že ve své umanutosti neváhá znovu zcela dezinterpretovat naši Ústavu a zcela vědomě lhát veřejnosti, že mu tento náš nejvyšší právní předpis dává nárok na to, aby na summit jel. Tohoto účelového ohýbání Ústavy se ještě nikdy žádný prezident nedopustil. Proto budu při svých veřejných vystoupeních k jeho postupu extrémně kritický a budu jej vyzývat, aby se vrátil zpět do ústavního rámce svých pravomocí a přestal se chovat jako král i šašek v jedné osobě,” konstatoval předseda strany PRO a poslanec klubu SPD Jindřich Rajchl.
Na změnu názorů u Pavla poukazuje i senátorka a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. „Pan prezident evidentně neprosazuje svůj názor, ale plní pokyny. Odtud ona změna o 180 stupňů. Jinak je to celé hlavně nedůstojné až dětinské, politicky zcela nezralé. Nesedí to k pozici prezidenta. A úmysl škodit tím dnešní vládě na mezinárodním poli z toho přímo čiší. Pan prezident tím jen dokazuje svou pozici mluvčího vládní opozice, rozhodně zde nevystupuje jako prezident České republiky. Dopis premiérovi Babišovi jsem považovala obsahově za fake, jak je legrační. A on ho pan prezident opravdu napsal. Prostě připomíná umanuté dítě. Ještě zadupat,“ odpověděla.
„Nechci se k chování toho pána z úcty k úřadu prezidenta jako takovému a z úcty k České republice příliš vyjadřovat. Přesto uvedu, že se chová stále groteskněji. Zhrzenost? Asi. Věta „S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády.“ Z dopisu adresovaného českému premiérovi je mimořádně trapná,“ reagoval europoslanec Tomáš Kubín z hnutí ANO.
Právnička a senátorka Daniela Kovářová má postoj jasný. „Prezident republiky se vědomě a zcela evidentně posunul do role člena opozice. Je tedy jasné, že jako opozičník musí s vládou bojovat na jakékoli frontě, která se zrovna vyskytne. Ale možná by mu některý přítel po některém boku mohl přečíst příslušnou pasáž ústavy,“ řekla pro ParlamentníListy.cz.
„Nejhorší, co se může politikovi stát, je, že je směšný. Petr Pavel už je jenom směšný. Ale smutno je naopak zemi, jež má směšného prezidenta,“ je přesvědčena šéfka Trikolory a poslankyně za klub SPD Zuzana Majerová.
Svůj komentář připojila i europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. „Buď na Hradě pracují lidé s neznalostí Ústavy ČR, nebo někdo záměrně škodí prezidentovi Pavlovi, protože z něj, ale hlavně - a to je horší - z úřadu prezidenta dělá úplné kašpárky. Vymrčování ze strany prezidenta či jeho okolí připomíná mateřskou školku. Vymrčel si vstup do KSČ, vymrčel si plat pro svou manželku a teď si chce vydupat účast na summitu NATO? Normální člověk si musí jen poklepat na čelo,” řekla Konečná.
