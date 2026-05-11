Babiš prý šířil konspiraci. Jenže teď se ukázala jako pravdivá

11.05.2026 13:31 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Když premiér Babiš mluvil o tzv. deep state, byl označován za konspiračního teoretika. Nyní o něm píše prestižní magazín The Economist – a to ve spojitosti s Evropskou unií. Její „deep state“ si stěžuje, že mu moc uniká mezi prsty.

Babiš prý šířil konspiraci. Jenže teď se ukázala jako pravdivá
Foto: Repro Facebook
Popisek: Petr Pavel a Andrej Babiš

V březnovém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovořil premiér Andrej Babiš o tzv. deep state, tedy o skrytých strukturách ve státních institucích a s nimi spřízněných organizacích, jako jsou neziskovky nebo některá média. Uvedl, že proto také angažoval jako svou poradkyni Natálii Vachatovou.

Psali jsme:

Na Deníku N pak byl deep state označen za konspirační teorii jistým Tomášem Koblížkem, odborníkem na hate speech a dezinformace.

Jenže o deep state nyní otevřeně píše britský magazín The Economist. A to ve spojitosti s Evropskou unií. Konkrétně o tom, že tzv. eurokraté, tedy třída byrokratů zaměstnaných v institucích Evropské unie, si stěžují, že jim slábne vliv.

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 745 lidí
„Každý den se do kanceláří (Evropské) Komise hrne na 33 000 úředníků, k nimž se přidává ještě větší počet zaměstnanců v dalších orgánech EU, jako je například Evropská centrální banka. Tito úředníci, z nichž většina je zaměstnána na doživotní úvazek, tvoří páteř evropského projektu. Jelikož jsou to právě oni, kdo má v rukou vypracovávání nových právních předpisů, kdo funguje jako strážci smluv Unie a kdo disponuje rozsáhlými pravomocemi v oblastech, jako je antimonopolní politika a obchodní jednání, jejich zaujatost hraje významnou roli,“ popisuje The Economist.

A dodává, že členové tohoto „cechu“ podporují federalizovanou Evropskou unii. „V drtivé většině vyznávají liberální hodnoty, jako je multilateralismus, otevřené trhy a právní stát. Na to, že jde o ‚hluboký stát‘, by to mohlo být i horší,“ tvrdí.

Jak The Economist připomíná, vzhledem k mnoha krizím od velké finanční až po ruskou invazi na Ukrajinu se moc Evropské unie zvětšila a od Paříže přes Berlín až po Varšavu panuje konsenzus, že problémy se musí řešit společně. Bruselská mašina dostala za úkol přetavit v realitu velké plány jako ekologizace ekonomiky nebo poškození Ruska sankcemi.

„Mohlo by se zdát, že to přineslo nárůst vlivu pro ty, kdo tam pracují v zákulisí. Není tomu tak. V poslední době v kuloárech ředitelství komise – tedy mezi úředníky, kteří zůstávají na svých místech, zatímco 27 komisařů jmenovaných národními vládami se každých pět let střídá – panuje pocit, že jim moc pomalu uniká z rukou,“ popisuje médium.

Fotogalerie: - Den památky a vítězství

Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězstv...
Poslankyně Taťána Malá
Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězstv...
Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězstv...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil
Pietní akt při příležitosti Dne památky a vítězstv...

Pracovníci jsou dle listu mezi dvěma mlýnskými kameny. Jednak mezi mocí zástupců členských států. „Hlavní města jednotlivých států sice dodávají Bruselu legitimitu a váhu, zároveň si však žárlivě střeží pravomoci, které mu svěřily. I když chtějí, aby EU dělala více, snaží se zabránit tomu, aby se Brusel – ať už jde o Komisi, nebo o Evropský parlament, který občas také dokáže ovlivnit politiku – stal příliš nezávislým centrem moci,“ tvrdí The Economist s tím, že pravidelná setkání lídrů evropských států určují náplň práce evropských úředníků mnohem více než v minulosti. Frustrovaní federalisté dnes prý kritizují Komisi jako pouhý sekretariát Rady, orgánu EU, v němž zasedají ministři. „Národní vlády nám řeknou, ať skočíme, a my se zeptáme, jak vysoko,“ posteskl si dle The Economist jeden z bruselských veteránů.

Ale problém je prý i s Evropskou komisí, ve které nejdříve Jean-Claude Juncker a pak Ursula von der Leyenová údajně zcentralizovali moc do rukou několika málo lidí. A to s myšlenkou předělat technokratickou instituci na politickou. A eurokraté, kteří předtím mohli prosazovat směřování Evropské unie, si teď stěžují, že je mikromenežuje vedení.

Na povrch pak tato nespokojenost probublala například při domlouvání obchodní dohody s USA, která zastáncům volného trhu v EU nešla pod fousy. „V oblasti antimonopolní politiky dochází pod politickým tlakem k uvolňování pravidel, která eurokratům poskytovala značnou páku, ať už šlo o ukládání obrovských pokut americkým technologickým firmám, nebo o bránění vládám členských států EU v dotování preferovaných odvětví, což vytáčelo hlavouny v Paříži a Berlíně,“ popisuje médium a uzavírá, že někteří lidé vnímají přistřihování křidélek evropského „deep state“ za prospěšné, ale evropská byrokracie nikam nezmizí a na pozice se naposledy přihlásilo přes 170 000 uchazečů, z nichž ani ne jedno procento bude novými evropskými úředníky.

Psali jsme:

„Žertovná věc.“ Klaus odpálkoval Pavla
Naprostý cynismus. Co v debatě o sjezdu sudetských Němců nezaznělo
Foltýn: Ukrajina nám kupuje čas. Neváhejme s jejím členstvím v EU
Patnáct minut, velká kauza. Hrad přiznal: Babiš žádal schůzku později

 

Zdroje:

https://denikn.cz/2021718/andrej-babis-pry-objevil-v-cesku-deep-state-ve-skutecnosti-objevil-konspiracni-teorie/

https://www.economist.com/europe/2026/05/06/inside-the-brussels-deep-state

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , Evropská komise , Evropská unie , The Economist , Koblížek , deep state

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Měla by se moc tzv. deep state omezit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Babiš

A jak za vaší vlády zbohatl Agrofert?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Je děsivé, , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHonzaSouček , 11.05.2026 14:04:24
jaká přebyrokratizovaná hydra se z EU stala a jakou moc mají bruselští úředníci, které nikdy nikdo nevolí, přesto chrlí tisíce nařízení, omezení, směrnic, které ovlivňují životy stamiliónů lidí. Tenhle moloch musí implodovat sám do sebe, jinak se ho nezbavíme.

|  5 |  0

Další články z rubriky

Babiš prý šířil konspiraci. Jenže teď se ukázala jako pravdivá

13:31 Babiš prý šířil konspiraci. Jenže teď se ukázala jako pravdivá

Když premiér Babiš mluvil o tzv. deep state, byl označován za konspiračního teoretika. Nyní o něm pí…