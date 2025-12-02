Hrozba Fiala? Opatření před zásadním jednáním v Bruselu jsou tu

Téměř už jen dva týdny zbývají do konání prosincové Evropské rady, kde budou šéfové vlád členských států EU řešit několik zásadních témat včetně dalšího financování Ukrajiny a detaily migračního paktu, který má za půl roku začít platit. Stále ovšem není jasné, zda se tohoto jednání Evropské rady za Českou republiku zúčastní ještě Petr Fiala, nebo už nový premiér Andrej Babiš. Termín jeho jmenování totiž stále není znám.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
O čem se bude na prosincové schůzce lídrů EU rozhodovat? Předběžný program jednání předpokládá šestici hlavních témat: Ukrajinu, Blízký východ, příští víceletý finanční rámec, rozšíření EU, migraci a geoekonomiku s konkurenceschopností. Pod jednotlivými body se skrývá zejména otázka směřování toku peněz na několik příštích let a výše financování klimatických cílů, obrany, zemědělství a v neposlední řadě i vyjasnění příjmů na tyto politiky z kapes firem a občanů.
Ve věci Ukrajiny se předpokládá debata o finanční pomoci válčící zemi ve výši kolem 135 miliard eur (přes 3 biliony korun) a způsob jejího krytí, což by se mohlo dotýkat jednotlivých členských zemí včetně České republiky. Ve věci migrace se pak očekává řešení návratové politiky, ale též vyjasnění parametrů tzv. solidárního mechanismu, což je eufemismus pro přerozdělovací kvóty.
ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky s otázkou, jak se k celé věci postavit a co by budoucí vláda měla dělat, kdyby se prosincového setkání unijních premiérů zúčastnil ještě Petr Fiala a zavázal zemi ke krokům, s nimiž nový chystaný kabinet nebude souhlasit.
„V obou případech by už neměl Petr Fiala podnikat žádné závazné kroky. Nemá k tomu vůbec mandát. V době, kdy USA intenzivně řeší konec války, je nutné postupovat realisticky, koordinovaně a promyšleně. Pokud bude Petr Fiala postupovat proti vůli voličů a zájmům Česka, budeme to muset samozřejmě řešit s cílem škody napravit,” uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.
Poslanec SPD Tomáš Doležal potvrzuje, že prosincová Evropská rada bude zásadním jednáním, kde se bude na úrovni hlav států a vlád rozhodovat o nevratných záležitostech. „Poslanecká sněmovna, nebo alespoň její Výbor pro evropské záležitosti, by měly premiéra, který na tento summit pojede, svým usnesením zavázat k tomu, aby vetoval jakékoli návrhy a opatření poškozující ČR a její národní zájmy. Protože Evropská rada je posledním orgánem EU, kde se rozhoduje na základě jednomyslnosti. V tomto kontextu je také klíčové, aby ČR na tomto jednání reprezentoval premiér reprezentující novou povolební sněmovní většinu, tedy Andrej Babiš. Proto je také zcela za hranou, že ještě nebyl prezidentem republiky do této zásadní ústavní a exekutivní funkce jmenován,” sdělil redakci.
Podle poslance za SPD a předsedy Svobodných Libora Vondráčka by měl Fiala na případné jednání odjet s jasným mandátem: „Jsme proti kolektivní vině a proti znárodňování. Samozřejmě tedy nemůžeme podporovat rozebrání úspor ruských firem a občanů z bankovních účtů. Petra Fialu bude potřeba rozhodně zavázat, aby tam jel s jasným mandátem od sněmovny.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský reagoval stručně a otázkou. „Proč by to Petr Fiala dělal?” ptá se.
„Migrační pakt musí Česká republika rozhodně odmítnout. A je jedno, který premiér tam za nás bude. Je to absolutní nesmysl Evropské unie, jehož následkem by byl jenom chaos a zhoršení bezpečnostní situace,” řekl senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
Senátor Zdeněk Hraba uvádí, že tlak na přehlasování těch států, které nesouhlasí s vnucováním migrantů a bianco šekem pro Ukrajinu, je obrovský. „Obávám se, že i přes nesouhlas (který bohužel neočekávám), je pozice našeho státu příliš slabá, pokud bychom zůstali osamoceni. Předpokládám, že v otázce dovozu nebezpečných migrantů bude pozice států střední Evropy, nebo chcete-li neněmecky mluvících států bývalého Rakouska-Uherska, jednoznačně odmítavá. Ať si EU a její soudy říkají co chtějí. Co se týká současných návrhů financování Ukrajiny, tak vzhledem k nesmírně rychle se měnícímu vývoji ohledně možného ukončení války, si vůbec netroufám odhadovat, jestli to vlastně bude v současné podobě ještě otázkou, která bude na stole. Spíš ne,” reagoval Hraba.
„Česká republika by měla odmítnout další finanční podporu nejzkorumpovanějšímu režimu v Evropě a neměla by přispívat k dalšímu zabíjení ve válce. Peníze potřebujeme pro naše občany. ČR by měla jednoznačně odmítnout migrační pakt a jakýkoliv přerozdělovací mechanismus. Aby se tak stalo, proto by měl být pan Babiš jmenován co nejdříve premiérem. Věřím, že by vystoupil proti spolufinancování války na dluh i proti migračnímu paktu. Možná i kvůli tomu zdržují loutkovodiči z Hradu jeho jmenování. Fiala je bohužel schopen jít proti zájmům většiny našich občanů,” sděluje docent Miroslav Ševčík, poslanec za SPD.
Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná míní, že tato Evropská rada bude první příležitostí stran nové vládní koalice realizovat to, co v oblasti zahraniční politiky slibovaly. „Tedy odmítnout migrační mechanismus, ukončit podporu války a místo peněz a zbraní dávat na stůl mírové návrhy. Pokud by se náhodou stalo, že pan prezident podlehne tlaku svých přátel po boku a jmenování premiéra Babiše bude dále brzdit, pak by měla nová koalice využít své většiny v Poslanecké sněmovně a určit mantinely. Ostatně ČR je parlamentní republikou, v níž je vláda podřízena Poslanecké sněmovně a ne obráceně,” řekla Konečná.
„Dle mého soudu je zdaleka nejlepší a nejpoctivější řídit se oním biblickým: ,Vaše řeč budiž ano ano, ne ne. Cokoli nad to je od zlého'. (Matouš 5:37) To je citát z Nového zákona, ve kterém Ježíš radí, aby člověk mluvil pravdu a vyhýbal se lhaní. Takže: Další vojenská podpora Ukrajiny – NE. Podpora poválečné obnovy Ukrajiny – ANO. Implementace migračního paktu – NE. Pokud by se kvůli prezidentovu zdržování jmenování nové vlády prosincové Evropské rady ještě účastnil premiér v demisi Fiala, měla by jej Poslanecká sněmovna zavázat, jak má postupovat. Pokud by to nedodržel, měla by se nová vláda od jeho závazků distancovat,” odpověděla na dotaz poslankyně za SPD a šéfka Trikolory Zuzana Majerová.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Radim Panenka