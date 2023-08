Šetří kolem něj policie. „Bojuje s dezinformacemi“ a radí STAN. „Mám o něm dokumenty.“

„Inovátor“. Tuto profesi o sobě mimo jiné uvádí Bohumil „Bob“ Kartous, kterého primátor Hřib dosadil do čela Pražského inovačního institutu. Inovativní však podle všeho bylo především jeho hospodaření, které už několik měsíců šetří policejní centrála proti organizovanému zločinu. Na internetu je k dispozici zdrcující audit, podle kterého nebyli v PII schopni často ani řádně zaevidovat fakturu. Přesto Kartous nadále působí jako místopředseda spolku NELEŽ, který tlačí na podnikatele, aby neohrožovali svou pověst inzercí na dezinformačních webech. Podle některých má silné „politické krytí“ zejména v hnutí STAN.

Bohumil Kartous, který si říká „Bob “ , byl dlouhé roky znám pouze čtenářům Britských listů, ve kterých publikoval své komentáře, nebo lidem pohybujícím se kolem školství.

Vystudoval pedagogickou fakultu (aprobace tělocvik – základy společenských věd na MU v Brně), ale podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho, kterého ParlamentníListy.cz oslovily, není známo, že by někdy reálně učil. To potvrzuje i sám Kartous.

Od roku 2005 působil ve firmě Scio, která školám dodávala testy na přijímací řízení a uchazečům nabízela placené tréninkové kurzy. „Pan Kartous se staral o její propagaci,“ vzpomíná pedagog.

Pak se přesunul do organizace s názvem EDUIn, která často vstupuje svými pohledy do debat o školství.

Sárközi si vzpomíná, že jejím spoluzakladatelem a dnes hlavní tváří je elektromechanik bez pedagogického vzdělání jménem Tomáš Feřtek.

Kromě role expertů na vzdělávání EDUIn také třeba nabízí školám jako placenou službu organizaci výběrových řízení na ředitele a pořádá různé vzdělávací soutěže. Ve své poslední výroční zprávě za rok 2022 uvádí, že na tyto aktivity získal 16 milionů.

Radek Sárközi jejich praxi kritizoval už v minulosti jako aktivismus a lobbing.

„Jde o typickou lobbistickou neziskovku, která je financována především z různých nadací (například Nadace České spořitelny). Produkují obrovské množství tiskových zpráv, kterými zaplavují média, takže pro ostatní organizace pak vlastně nezbývá v médiích prostor,“ dodává nyní pro ParlamentníListy.cz.

Neziskovka má blízko ke školskému výboru Senátu od doby, kdy se jeho předsedou stal Jiří Drahoš. Sám Bohumil Kartous se stal u senátora Drahoše rovnou poradcem pro oblast školství. Žádost ParlamentníchListů.cz o upřesnění této spolupráce zůstala současným prvním místopředsedou Senátu nevyslyšena, případnou reakci senátora Drahoše jsme připraveni kdykoliv zveřejnit.

Kartous je autorem publikace s názvem „Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním“ a také knihy „No future“ s podtitulem „vezeme děti na parním stroji do virtuální reality a tvrdíme jim, že je to pro ně prospěšné“.

Jeho názory na školství považuje Radek Sárközi za „teoretické vize bez opory v realitě“, které příliš nenaslouchají pedagogům z praxe a často jsou v rozporu s reálnými výsledky českých školáků.

Je též výsměchem elementární cti...

Od roku 2018 se Kartous vedle svých pedagogických aktivit prezentuje jako mluvčí skupiny Čeští elfové, bojující proti internetovým trollům a proruské propagandě. Skupina se inspirovala v pobaltských republikách a svůj název má odvozen od trollů, kteří podle nich v ruských trollích farmách vyrábějí dezinformace a těmi zaplavují internet. Elfové jsou podle severské mytologie dobří skřítci, kteří s trolly bojují.

Poprvé je obsáhleji představil v říjnu 2018 redaktor Respektu Ondřej Kundra. Zdůrazňována byla skutečnost, že to měli být studenti, novináři, podnikatelé i další profese, kteří vše vykonávají ve svém volném čase, důsledně anonymně, a s naprostou konspirací, vysvětlovanou nebezpečím ohrožení.

„Identifikujeme nepřátelské sítě. S různými identitami působíme uvnitř dezinformačních komunit, na sociálních sítích, v komunitách produkujících řetězové maily,“ popsal tehdy Kundrovi jeden z elfů.

O měsíc později se jako mluvčí této skupiny prohlásil doposud veřejnosti nepříliš známý Bohumil Kartous.

Od té doby začíná být mimořádně mediálně aktivní. Patřil například k oblíbeným expertům pořadu 168 hodin. Podle tématu zde byl vydáván buď za experta na vzdělávání (v této funkci například hájil fakt, že neziskové organizace vstupují do vzdělávacího procesu přes akce typu „Jeden svět na školách“ Člověka v tísni) nebo experta na dezinformace. To pak přišli do titulku Čeští elfové.

„Spolek Čeští elfové sestavuje pravidelně seznamy ‚nepřátel režimu‘, mapují ‚nepřátelskou aktivitu‘ a sledují ‚cestu nepřátelské propagandy‘. Ve skutečnosti píšou o tom, o čem úplně obyčejní lidé na sítích zcela legitimně diskutují – o EU, islámu, Ukrajině či Istanbulské úmluvě. Diskutují tam ovšem především proto, že o těchto tématech zoufale chybí kvalitní veřejná diskuse. To panu Kartousovi a elfům zcela uniká,“ popsala jejich činnost pro ParlamentníListy.cz Natálie Vachatová ze Společnosti pro obranu svobody projevu.

Bohumil Kartous se činnost Českých elfů pokoušel hájit v roce 2022 v debatě s advokátem Tomášem Nielsenem, který protestoval proti tomu, kdo všechno byl za „dezinformátora“ označen v době pandemie. Elfové i zde byli mimořádně aktivní.

„Pokud má někdo problém s tím, že jsou Čeští elfové považováni za relevantní zdroj, tak by nejprve musel prokázat, že relevantní nejsou,“ argumentoval například.

Činnost Českých elfů vysvětloval i slovy, že „pokud potkáte člověka, který šíří bludy, tak mu to musíte říci“.

„Já se věnuji především školství. A v této oblasti Bohumil Kartous šíří nepravdivé informace poměrně často,“ dodává k tomu Sárközi.

V roce 2019 Kartous několikrát vystupoval na demonstracích Milionu chvilek pro demokracii. Na té největší na Letenské pláni se pustil do premiéra Babiše, že „není jen výsměchem demokracii, ale též výsměchem elementární cti“.

Demonstraci, na které sám vystupoval, následně pro 168 hodin v roli neutrálního experta ze skupiny Čeští elfové okomentoval. A upozorňoval na řetězové maily odpůrců „chvilek“, podle kterých prý „pučisty a nátlakovou organizaci financuje George Soros“.

Na začátku roku 2022, krátce před propuknutím covidové pandemie, se Bohumil Kartous stal jedním ze zakladatelů neziskové organizace NELEŽ. Ta pod heslem Postav se za pravdu proti dezinformacím vyvíjí nátlak na inzerenty, aby nedávali peníze médiím, které jim neziskovka sama označí jako „dezinformační“.

„Manipulativní a lživé informace mohou nevratně poškodit pověst značky a její prodeje,“ varují podnikatele.

„Dnes vidíme obrovskou snahu přesvědčit veřejnost, a Bob Kartous k tomu bezesporu přispívá, že tzv. dezinformace jsou obrovský problém, kvůli němuž je potřeba dotovat desítkami milionů politické neziskovky, které proti ‚dezinformacím‘ bojují. Bob Kartous je osoba přisátá na rozpočty těchto politických neziskovek,“ vysvětluje Natálie Vachatová.

V roce 2022 se Bohumil Kartous ucházel o funkci v Radě České televize. Pozoruhodné je, že jej do tohoto orgánu navrhl právě spolek NELEŽ, v němž stále vykonává funkci místopředsedy. „Já jsem si všiml, že nominoval Bohumila Kartouse do Rady České televize, takže se tam vlastně navrhl prostřednictvím svého spolku sám,“ krčí rameny Sárközi, jak to chodí.

Kartous tehdy postoupil z prvního kola ve volebním výboru Sněmovny, ale ve druhém neuspěl.

Ani účetnictví nebyli schopni vést...

Krátce poté jej Hřibovo vedení Prahy jako „odborníka na vzdělávání“ vybralo do funkce ředitele Pražského inovačního institutu.

Ten byl zřízen pár měsíců předtím s cílem podporovat rozvoj inovací v hlavním městě.

„Praha má vysokou životní úroveň, s níž může přilákat zahraniční akademiky i profesionály z korporátu. Je tady mohutnější síť univerzit a akademických pracovišť. Praha se proto nyní musí soustředit na to, aby z tohoto pro sebe připraveného ekosystému co nejvíce vytěžila. Aby dokázala tu akademickou stránku a stránku základního výzkumu přetavit do aplikovaného a následně do inovací. Praha nemá ambici být lídrem v inovacích jenom v Česku, ale i v Evropě,“ vysvětloval tehdejší pirátský radní Vít Šimral.

Jaká byla realita, to pro ParlamentníListy.cz popsal Ondřej Prokop, který vše sledoval přímo na radnici jako opoziční zastupitel ANO:

„Jediné, co pan Kartous udělal, je, že vytvořil dobře placenou trafiku pro pirátského politika Mazura. Ten byl z Prahy 5 odvolán pro neschopnost, na to si jistě všichni dobře vzpomínají. Místo inovací pak spolu vymýšleli zástupnou práci. Absolutně nebyli schopni Pražský inovační institut řídit,“ popisuje.

Pirátský výsadek podle zastupitele nebyl schopen vůbec vést účetnictví, což je v institutu provozovaném veřejnoprávní korporací samozřejmě porušením zákona.

Podrobnosti dodává Radek Sárközi: „Podařilo se mi od pražského magistrátu získat protokoly z auditu a kontroly, ve kterých je uvedeno, že došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Na základě těchto zjištění jsem se rozhodl, že na něj podám trestní oznámení.“

Z auditu, který je na stránkách Pedagogické komory k dispozici, vyplývaly podezřelé vazby na několik společností, nebo množství faktur bez jakékoliv dokumentace. Že bylo nakupováno výpočetní techniky výrazně více, než bylo zaměstnanců, to už byl jen vrchol.

Jako jedna z firem, na jejichž zakázky audit výslovně upozorňoval, byla společnost Opero s.r.o.

„Pražský inovační institut evidentně sloužil jako politická neziskovka k financování aktivistů jako Bohumil Kartous, jinak vrchní elfský cenzor,“ řekl k tomu v minulosti pro ParlamentníListy.cz opoziční zastupitel Josef Nerušil.

V roce 2022, když se objevily informace o manipulacích s majetkem a neprůhledném hospodaření, čelil ředitel Kartous výzvám k odstoupení. Správní rada jej ale podržela.

Nakonec Kartous opustil Pražský inovační institut vlastní rezignací, a stalo se tak až poté, co primátor Hřib prohrál volby.

V té době už se jeho hospodařením v institutu zabývala i policie. V roce 2023 zahájila vyšetřování Kartousova hospodaření Národní centrála proti organizovanému zločinu .

„Ten, který jiné kontroluje a píše o nich reporty, je sám šetřen policií,“ kroutí hlavou zastupitel Patrik Nacher.

Podle něj je na Kartousově působení v institutu koncentrovaně vidět pokrytectví pirátské politiky. „Ti, co všechny ostatní mistrují kvůli transparentnosti, zde nechali působit vpodstatě skoro samé Piráty,“ dodává pro ParlamentníListy.cz pražský komunální politik.

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17340 lidí

Vyšetřování má podle zastupitele Nachera ještě probíhat.

Nejhorší je inteligentní frustrát...

Přesto je bývalý ředitel dále zván jako expert do médií i na konference. K řádce svých titulů si dokonce nově přidává „inovátor“.

„Nejhorší je inteligentní frustrát, který se našel v šíření bludů,“ přednášel třeba letos v únoru ve Zlíně.

V medailonku byl představen jako „programový stratég business hubu Opero“. Po zadání tohoto jména se dostanete na společnost Opero s.r.o., IČ: 05103991.

Jedná se o společnost, která od Pražského inovačního institutu měla získat zakázky ve statisících korun, které byly auditem označeny jako podezřelé, zejména proto, že společnost zabývající se pronájmem prostor (coworkingem a pořádánám eventů) měla institutu zpracovávat analýzy a podklady.

Společnost Opero s.r.o. dostala od ParlamentníchListů.cz možnost se vyjádřit, její reakci jsme připraveni zveřejnit.

Nadále také působí ve funkci místopředsedy spolku NELEŽ, který hodnotí česká média, rozdává jim nálepky „dezinformátorů“ a následně se je snaží „vyhladovět“.

ParlamentníListy.cz opakovaně oslovovaly zástupce spolku NELEŽ, zda pro spolek prezentující se jako expert na udržení reputace není místopředseda Kartous spojený s policejním vyšetřováním reputačním rizikem. Odpovědi jsme doposud nedostali, jsme připraveni je kdykoliv zveřejnit. Na totéž jsme se, stejně bezvýsledně, dotazovali i pana Kartouse.

Kromě toho Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., aktuálně působí jako prorektor soukromé Vysoké školy ekonomie a managementu.

V letech 2022 a 2023 dokonce dvakrát zaznívalo jeho jméno v souvislosti s funkcí ministra školství.

„Vzpomínám si na jednu předvolební tiskovou konferenci STAN, kde jejich školský program představovali společně Petr Gazdík, Mikuláš Bek a právě Bohumil Kartous. První dva už ministry školství byli. Do konce volebního období by to tedy mohl pan Kartous stihnout… Každopádně se STAN spolupracuje velmi úzce. Chlubí se, že je poradcem senátora Jiřího Drahoše,“ vzpomíná předseda Pedagogické komory.

Politicky měl Kartous vždy blízko také k Pirátům. Právě za jejich primátora Hřiba získal své místo v Pražském inovačním institutu. V tomto kontextu je zajímavé, že se spolkem NELEŽ podle tiskové zprávy spolupracuje i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. NELEŽ se k podobě této spolupráce i přes opakované urgence nevyjádřil.

„Na křtu jeho knihy byl dokonce i tehdejší ministr školství Robert Plaga z ANO, takže Bohumil Kartous má evidentně kontakty napříč politickým spektrem,“ uzavírá Radek Sárközi.

