Sprcha pro ODS: Už zná pravdu o vlivu Rakušana. Jiní se zaradují

ODS si nechala vypracovat interní průzkum, ze kterého kandidátka SPOLU pro evropské volby nevychází nikterak dobře. Redakce ParlamentníchListů.cz získala některá data z šetření. Ukazuje se, že hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana obírá SPOLU víc, než se čekalo. Vítězem by bylo podle očekávání ANO s 25 procenty, ale reálnou šanci překročit pětiprocentní hranici má kandidátka KSČM a koalice Přísahy a Motoristů sobě. I kdyby SPOLU v eurovolbách propadlo, pozici Petra Fialy v čele ODS to neohrozí. Tvrdí to komentátor Petr Holec, podle něhož budou důležitým testem až krajské volby.

reklama

Dostanou po evropských volbách v ODS za pravdu odpůrci společné kandidátky SPOLU v čele s Alexandrem Vondrou? Podle interního průzkumu, který si nechali občanští demokraté zpracovat, mohou od voličů získat jen kolem dvaceti procent, zatímco samostatná kandidátka hnutí STAN až patnáct procent. K pětiprocentní hranici se přibližují i menší politická uskupení.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 12763 lidí

Volby do Evropského parlamentu se blíží, voliči vyrazí k volebním urnám už za necelé čtyři měsíce. Politické strany ladí své strategie do předvolebních kampaní a s tím souvisí i fakt, že si nechávají u agentur vypracovávat průzkumy, které slouží jejich interním potřebám.

Jeden takový průzkum si od agentury Ipsos podle informací redakce ParlamentníchListů.cz zadala nejsilnější vládní strana ODS. Z čísel, která jsme měli možnost vidět, to pro stranu Petra Fialy nevypadá vůbec dobře.

Jejich společná kandidátka pod značkou SPOLU, kterou premiér na sílu prosadil bez ohledu na nesouhlas části strany, by podle tohoto průzkumu získala dvacet procent, což by znamenalo odhadem čtyři, možná pět mandátů poslanců v Evropském parlamentu. Kandidátka hnutí STAN atakuje hranici patnácti procent, tedy tři až čtyři mandáty.

„Jasně to ukazuje, že nám STAN masivně krade hlasy. Vůbec to nemusí dopadnout dobře, a kdyby to skončilo dejme tomu nějakou remízou, kdy jak SPOLU, tak STAN získají okolo osmnácti procent hlasů, nebude to znamenat nic jiného než brutální porážku ODS a hlavně Petra Fialy, protože to byl on, kdo prosazoval společnou kandidátku s lidovci a topkou,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz zdroj z hlavní kanceláře ODS, který měl možnost si výsledky interního průzkumu prostudovat.

Upozorňuje na jedno riziko, které může tento průzkum skrývat. „Jak jsem říkal, je to průzkum, který si ODS objednala a zaplatila, takže nelze vyloučit, že nám možná něco málo nadsazují, aby bylo vedení strany spokojeno a dělalo u nich i další objednávky. Chci tím říct pouze to, že ve skutečnosti na tom můžeme být ještě hůř, než je těch přisuzovaných dvacet procent,“ podotýká zdroj z centrály ODS.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Jak si podle šetření, které bylo zpracováno na zakázku pro občanské demokraty, stojí další strany? Hnutí ANO, které je i ve veřejných průzkumech dlouhodobě favorizováno, by v eurovolbách získalo 25 procent hlasů, čímž by si zajistilo šest až sedm křesel europoslanců.

Pětiprocentní hranici by v současné době překročila kandidátka STAČILO, kterou vytvořila šéfka KSČM Kateřina Konečná a objevují se na ní i osobnosti dříve spojené se sociální demokracií a jinými stranami. Číslo pěti procent podle průzkumu velmi těsně atakuje koalice Přísahy a Motoristů sobě, kterou do voleb vede Filip Turek. Svobodní, u kterých se na kandidátce objevil nejen předseda Libor Vondráček a známý komentátor Matěj Gregor, ale též bývalý prezidentský kandidát Karel Diviš, získali v průzkumu tři procenta.

Podle komentátora Petra Holce budoucnost Petra Fialy v čele ODS nezáleží na výsledku evropských voleb. Je přesvědčen, že i kdyby výběr europoslanců dopadl pro SPOLU katastrofou, bude ji šéf vlády vykládat jako vítězství a úspěch.

„Fiala se udrží v čele ODS i SPOLU, jen dokud bude premiér. Může být klidně nejhorším premiérem na světě bez důvěry lidí, dokud ale slepenec SPOLU zajistí pro ODS moc, tak nikdy nepadne. Poslat zpátky do Brna ho může až takový neúspěch ve volbách, který začne ODS zbavovat moci. Eurovolby Fiala ještě určitě přežije a už předem můžeme říct, že klidně oslaví i jasné volební fiasko, které jako vždy cinkne coby vítězství. Lhář je na to nadmíru zkušený,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Důležitým testem ale podle jeho slov budou následující krajské volby. „A to i pro lidovce, dalšího člena SPOLU, jehož tahle koalice požírá. Pokud by i podzimní volby skončily pro ODS i lidovce průšvihem, může svitnout na konec Fialy i SPOLU. Dvojí volební neúspěch by totiž v ODS určitě posílil odpůrce SPOLU, kteří zatím řídí zákonem omerta,“ dodává Petr Holec.

Psali jsme: Jsem fašista, provokoval Zeman po setkání s Ficem a Orbánem. A toto předcházelo Odkud to vzal Fiala? Věc „kampelička” znovu udeřila „Stranický dorost“ chce do Bruselu. Novinářka zhrozena, co o některých našla „Proti nelegální migraci a islamizaci!“ V evropské frakci vedle ODS někdo přibyl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE