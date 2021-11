Takhle to podělat. Piráti ale kohosi potěšili. Teď se to vyvalilo

reklama

Od voleb uplynuly tři týdny, ustavující schůze sněmovny se teprve chystá a půdorys projektu široké pětikoalice se hroutí jako chatrný domek z karet. Pokud nakonec vznikne kabinet pod vedením premiéra Petra Fialy z ODS, začíná být prý velmi pravděpodobné, že strany ve vládní koalici budou čtyři. A poslední Piráti se svými čtyřmi poslanci zůstanou v opozičních lavicích.

Důvodem jsou nejen poslední výroky mnoha pirátských politiků a jejich do médií uniklá analýza volebního propadáku. K tomu se ještě dostaneme. I díky tomu ale roste tlak hlavně ze strany členů ODS, aby byli Piráti místo účasti na budoucím vládním projektu nemilosrdně a zaslouženě hozeni přes palubu do pomyslného ledového oceánu.

Představa vládní spolupráce s Pirátskou stranou výrazně vadila velké části ODS už daleko před volbami. Zaznívala varování, že pokud půjde stále ještě (dle některých částečně či zbytkově) pravicová ODS do vlády s levicovými progresivisty v podobě Pirátů, bude to na dlouhou dobu její poslední úřadování ve Strakově akademii.

Neuplynul ani měsíc od voleb a varování řady konzervativních občanských demokratů se začínají naplňovat, což právě tito přijímají se zadostiučiněním. Podle informací PL byla od počátku část ODS důrazně proti tomu, aby Piráti dostali víc než jedno ministerské křeslo. A tím jediným mělo být v ideálním případě “neškodné pískoviště”.

Jenže Piráti trvali na tom, že musí dostat aspoň tři vládní posty. A to prý ještě ustupují z původní dohody, kdy měli ve vládě se STANem dostat křesla v poměru 2:1 ve prospěch Pirátů. Jak jsme se dozvěděli, tato představa je nyní už z říše divokých snů.

Možná ještě podstatnější, než odpor části ODS k Pirátům, je jejich aktuální “boj” vůči vlastnímu koaličnímu partnerovi, tedy hnutí Starostů a nezávislých. Piráti totiž v závěrech volební analýzy za příčinu svého volebního masakru obvinili právě STAN, že je údajně podrazil a vyzýval ke kroužkování vlastních kandidátů na úkor těch pirátských.

“Od počátku jsme to brali tak, že jde (předvolební koalice s Piráty, pozn. red) o sňatek z rozumu. Teď se definitivně ukazuje, že i to bylo vnímáno minimálně se zavřenýma očima a skřípěním zubů. Co se bavím s kolegy, výrazné části STANU je nám z nich na blití. Abych byl přesný, nejde ani tak o Ivana Bartoše, toho považuji za korektního a vcelku rozumného člověka i politika. Jenže prostě nedovede ukočírovat ten pytel blech, co mu do všeho kecá. Možná si sám začíná uvědomovat, že část vlastní strany je spíš klubkem zmijí, co likviduje, ať udělá cokoliv. Ta strana jako celek je buď partičkou totálních pitomců, co nikdy nebudou mít na to udělat jakoukoli racionální politickou dohodu, anebo sami pochopili, že do vlády nechtějí a jejich aktuální chování je součástí strategie, jak skončit ne vlastní vinou v opozici. Osobně spíš věřím tomu prvnímu. V takovém případě děkujeme Bohu, že se začali takhle chovat už v začátku a ty drzé fracky jsme prokoukli včas a je tu šance je z vládního projektu dostat pryč,” popisuje pro naši redakci náladu v hnutí STAN jeden z jeho významných členů.

Nic jiného už prý v této situaci nepřichází v úvahu. “Kdyby to mělo dopadnou jakkoli jinak a Piráti by dostali byť jedno křeslo, budeme veřejně působit jako někdo, koho na náměstí kamenují a ten místo aby od poblázněného davu s dlažebními kostkami v rukou definitivně utekl, vrátí se tam a nechá se mlátit znovu. Jakkoli bych měl pochopení pro Vítka (Rakušana, šéfa hnutí STAN, pozn. red.), že my nebudeme tím, kdo poruší dohody, obávám se, že teď už jiná cesta možná není. Byli bychom sami proti sobě a vlastně i proti zájmům země. Chápete, že oni s námi na jednu stranu jednají o účasti ve vládě a ve stejný okamžik nám pošlou své zdůvodnění volebního výsledku, kde na nás hází vinu za vlastní neúspěch a de facto nás označují za zrádce. To nemáte slov… Asi takhle, jestli se Piráti chovají jako nemocní šílenci, co bez medikace utekli dírou v plotě z Bohnic, jak se budou chovat po měsíci, půl roce nebo roce ve vládě? Máme se pak v dalších volbách nechat od lidí vytrestat za ně? Moc bych se přimlouval za to, abychom tomu předešli,” dodává pro ParlamentníListy.cz člen hnutí STAN, který je bohatě obeznámený s vyjednáváním o vládě.

Během pondělního odpoledne a večera se ukázalo, že tento názor není u Starostů a nezávislých ojedinělý, ale jsou i viditelní představitelé, kteří s ním jdou na veřejnost. Příkladem za všechny je nyní výrazná tvář STANu, senátor a šéf senátní Stálé komise pro Ústavu ČR Zdeněk Hraba.

“Rád si přečtu analýzu, jaký úspěch mělo označování ostatních za bílé páprdy inklinující k fašismu, tvrzení, že kam chodit na záchod je otázka pocitu, nebo nejasný postoj k vyvlastňování bytů,” napsal senátor Hraba v pondělí na svém Twitteru. Sám je prý přitom v hnutí vnímán jako velmi umírněný politik.

Jasný postoj veřejně na Twitteru přidal také europoslanec a místopředseda hnutí STAN Stanislav Polčák. Pirátské výroky o zradě dal do souvislosti se čtvrtečním jednáním špiček Starostů a nezávislých. “Nechci přilévat olej do ohně, ale po tornádu reakcí naštvaných starostů musím s lítostí uznat, že chtěl-li Ivan Bartoš a Pirátské strana zdramatizovat čtvrteční jednání Celostátního výboru STAN o vstřícném rozdělení křesel mezi Piráty a STAN, pak se jim to náramně povedlo,” uvedl Polčák.

