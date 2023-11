„Ti to tady spálíme,“ hrozili restauraci v Praze za vlajku Izraele. Prý neuniknou

reklama

„Nedávno nás dopoledne napadli. Hned po masakru kolem Pásma Gazy jsme vyvěsili izraelskou vlajku a reakce byly veskrze pozitivní až na tento incident. Kolem naší restaurace prošli řemeslníci, ale podle čistého oblečení to byli lidé, co dělají spíše ve službách než ve stavebnictví. Třeba někde natahují internet nebo tak,“ začíná majitel restaurace v centru Prahy, která sídlí nedaleko Starého židovského hřbitova. Na jeho zdech jsou dnes vyvěšeny fotografie rukojmích, které uskupení Hamás, zčásti sponzorované podle mnoha analytiků vládcem katarského emirátu Tamím bin Hamad Ál Thání, uneslo. Uneslo je na začátku října do Pásma Gazy.

Ten hadr zapálíme!

„Zrovna byl venku na zahrádce hodně mírumilovný číšník a oni začali dost agresivně řvát, Free Palestine, Svobodu Palestině. To číšníka překvapilo, tak se jich ptal, jestli se nezbláznili a proč tohle řvou. Oni mu začali nadávat, ať ten hadr, tu vlajku dá do prde*e. Došli dál, kde stála bezpečnostní služba Židovského muzea, která zaslechla, jak se domlouvají, že se vrátí, vše rozmlátí a vlajku zapálí,“ pokračuje restauratér.

„Když šli zpět, tak ještě něco pokřikovali, ale věděli, že už je sleduje mnoho očí, tak se na to vykašlali a šli do h****u,“ dodává majitel restaurace, který si přál zatím zůstat v anonymitě a o to samé požádal ParlamentníListy.cz ohledně svého podniku. Také podotkl, že se mu to od roku 1994, kdy svou restauraci přestěhoval, nestalo. Ani v okolí prý nikdo nic podobného nezaznamenal. Myslí si, že po sociálních sítích se šíří nenávist, která společnost vybičovává k takovýmto emocím a do věci se zapojují lidé, kteří o situaci v Izraeli vůbec nic nevědí.

Máme je na kamerách

„A proč jsem se to rozhodl dát médiím? Není čas na takovéto hovadiny, protože jde o celosvětový průšvih a tihle potrhlí lidé musejí vědět, že nemají pravdu,“ doplnil s tím, že celý incident po jeho podání trestního oznámení vyšetřuje kriminálka. ParlamentníListy.cz viděly dokument, podle něhož věc vyšetřuje služba kriminální policie a odbor extremismu a terorismu.

„Máme je na videu, což jsme poskytli policii. Máme kameru. Ostatně je má na kameře i policie, takže se není o čem bavit. Myslím si, že by se jejich odhalení mohlo odehrát řádově v pár dnech,“ zmínil. Ostatně nedávno nedaleko odtud u centrály Městské knihovny v Praze došlo k přetlačování mezi propalestinskými a prožidovskými aktivisty. Stalo se poté, co tam proběhla debata Izrael a Hamás ve válce: Jaké budou následky. Nakonec se majitel ušklíbne: „Kdybych byl v restauraci, tak si to s nimi vyřídím po svém!“

