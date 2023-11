260 tisíc čerpadlo, 200% zdražení elektřiny. Podvedení občané jdou na Fialu

reklama

Slovo „kotlíkové dotace“ se v Česku skloňuje už řadu let. Stát vydal na výměnu starých kotlů za nové, případně za tepelná čerpadla, miliardy. Včera však pro ty, kdo si s dotacemi nebo i bez nich nainstalovali tepelné čerpadlo, přišla špatná zpráva. Již před nějakou dobou bylo oznámeno, že se zvýší regulovaná cena elektřiny. Premiér sice uklidňoval, že zdražení nebude tak extrémní. Podle včerejšího článku Novinky.cz pro některé evidentně bude a nebude jich málo.

„A o pětinu, téměř o 11 700 Kč, víc než nyní zaplatí příští rok podle energetického analytika Ušetřeno.cz Tomáše Vrňáka například domácnost, která si letos fixovala cenu a používá v distribuční oblasti ČEZ tepelné čerpadlo a spotřebuje megawatthodinu ve vysokém a devět megawatthodin v nízkém tarifu,“ píší dále Novinky.cz.

„Zvýšení regulovaných poplatků je pro zmíněnou domácnost s tepelným čerpadlem enormní a dosahuje 150 procent. Je varovné, že lidé, kteří přecházejí na ekologický způsob vytápění, zatímco dříve vytápěli například tuhými palivy, budou takto znevýhodněni,“ podotkl Vrňák s tím, že výpočet ČEZ byl zavádějící.

„Skvělý,“ komentoval ironicky fakt, že bude za elektřinu platit mnohem více, Oldřich Fojtík, který topí tepelným čerpadlem. A poznamenal ještě, že „český průmysl jistě skáče radostí a konkurenceschopností“. „Já věděl, že dělám dobře, když jsem ta tepelná čerpadla dával, že ten kotel v kotelně pro jistotu nechám,“ dodal do třetice.

Skvělý ??



„Zvýšení regulovaných poplatků je pro domácnost s tepelným čerpadlem enormní a dosahuje 150 procent. Je varovné, že lidé, kteří přecházejí na ekologický způsob vytápění, zatímco dříve vytápěli například tuhými palivy, budou takto znevýhodněni.“https://t.co/gSnW3Tvdy5 — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 13, 2023

Já věděl, že dělám dobře, když jsem ta tepelná čerpadla dával, že ten kotel v kotelně pro jistotu nechám ?? — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 13, 2023

Vysvětlil, že mu klidně může jít cena elektřiny nahoru o 150 %, přičemž 100 % z toho je cena elektřiny a 50 % pak regulovaná složka.

A proč ne? Je v tom nějaký rozpor?



Více než o 100 % mi jde nahoru silovka a zbytek udělají po novém roce regulované poplatky. — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 13, 2023

S tím, jaké sumy musejí platit, se svěřovali i další. „TČ (tepelné čerpadlo) vzduch, voda (12 kw TČ), tarif pro velkoodběratele, rodinný dům třídy B, navýšení od podzimu 2021 o cca 200 %, roční daň OZE v 2021 9600 Kč. Průměrná spotřeba 16 MWH/rok. Bez plynu. Nemám hypotéku, ani jiný finanční závazek. Nemusím říkat, co si myslím a honí se mi hlavou,“ uvedla jedna z diskutujících a Fojtík přitakal, že je na tom podobně, jen jeho spotřeba je menší.

„Super. Pořídil jsem tepelné čerpadlo za 260 tisíc, zafixoval si elektřinu do konce roku 2024, a teď koukám, že stejnak zdražení neujdu. V tomhle našem životním prostoru to jde nějak do prdele, zdá se mi...“ komentoval Radan Beneš.

Podobný, jen se spotřebou jsem někde okolo 10 MWh. — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 13, 2023

Super. Pořídil jsem tepelné čerpadlo za 260 tisíc, zafixoval si elektřinu do konce roku 2024, a teď koukám, že stejnak zdražení neujdu.



V tomhle našem životním prostoru to jde nějak do prdele, zdá se mi..... ??‍?????? — Radan Benes (@RadanBenes) November 13, 2023

Fojtík dodal, že kamna pro něho nejsou úplně dobrá alternativa, protože trpí těžkým astmatem. „No jo, jenže to je pro zdravýho, pár polínek do krbovek ještě jo, ale tahat se s uhlím... Navíc když to spočítám, tak co šlo uhlí nahoru, mi to topení TČ vyjde finančně skoro stejně a bez práce,“ reagoval.

Čerpadlo zřejmě nemá kvůli ekologičnosti. „Není z něj smrad po celé vesnici a hlavně praktičnost a pohodlí. Ono tahat se každý den s kbelíky uhlí nebo řezat a skladovat kamion dříví není taky žádná hitparáda, zvlášť když zdraví neslouží,“ narážel opět na své onemocnění.

No jo, jenže to je pro zdravýho, pár polínek do krbovek ještě jo, ale tahat se s uhlím...

Navíc když to spočítám, tak co šlo uhlí nahoru, mi to topení TČ vyjde finančně skoro stejně a bez práce. — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 13, 2023

Co je na něm ekologické nevím, ale není z něj smrad po celé vesnici a hlavně praktičnost a pohodlí.



Ono tahat se každý den s kbelíky uhlí nebo řezat a skladovat kamion dříví není taky žádná hitparáda, zvlášť když zdraví neslouží. — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 14, 2023

Další mu doporučoval, aby přestal kouřit. „Poněvadž topím TČ, tak pouze u té regulované složky mi to dělá ne 4000,-, ale 14 000,-. Plus dalších přes 20 000,- za silovku,“ vysvětloval majitel čerpadla.

Četl. Poněvadž topím TČ, tak pouze u té regulované složky mi to dělá ne 4000,-, ale 14 000,-.



Plus dalších přes 20 000,- za silovku. — Vesničan Olda???????????? (@oldafojtik) November 13, 2023

Pan Fojtík nebyl jediný, kdy byl z článku a zjištění v něm obsažených, rozezlen. „Vláda Petra Fialy veřejně opět lhala přímo na tiskové konferenci ohledně zvyšování cen energií! Vláda je zcela nekompetentní. Dokazuje to každým dnem, kdy se zasazuje o ekonomickou likvidaci střední třídy,“ reagoval na zprávu fotograf Martin Motlík. A dodal: „Alarmující skutečností v rámci zvýšení regulovaných poplatků energií je situace kolem ekologičtějších zdrojů. Právě domácnosti využívající tyto ‚zelené‘ zdroje energií budou zasaženy podstatně! Je to krok proti občanům ze strany vlády Petra Fialy a také to potvrzuje, že na ekologický fanatismus Green Dealu EU doplácíme již dnes. Celý ‚zelený‘ koncept EU, je nereálný a špatný. Vláda dlouhodobě slibuje výhody a dotace uživatelům eko zdrojů. Čeho se ve skutečnosti dočkali? Nejdražší energie v Evropě, daň za využívání těchto zdrojů.“

Vláda @P_Fiala veřejně opět lhala přímo na tiskové konferenci ohledně zvyšování cen energií??



Vláda je zcela nekompetentní. Dokazuje to každým dnem, kdy se zasazuje o ekonomickou likvidaci střední třídy. pic.twitter.com/mj1T5p06CJ — Martin Motlík (@MotlikM) November 13, 2023

Alarmující skutečností v rámci zvýšení regulovaných poplatků energií je situace kolem ekologičtějších zdrojů. Právě domácnosti využívající tyto "zelené" zdroje energií budou zasaženy podstatně??



Je to krok proti občanům ze strany vlády @P_Fiala a také to potvrzuje, že na… — Martin Motlík (@MotlikM) November 13, 2023

„My, co ovládáme alespoň trojčlenku, jsme si prudké zdražování elektřiny spočítali. Ti ostatní se mohou o dalším lhaní vlády přesvědčit v tomto článku, anebo si počkají na vyúčtování. Rodiny s předškolními dětmi topící elektřinou, to budou mít hodně těžké,“ odhaduje podnikatel a vědec Tomáš Stejskal.

My, co ovládáme alespoň trojčlenku, jsme si prudké zdražování elektřiny spočítali. Ti ostatní se mohou o dalším lhaní vlády přesvědčit v tomto článku, anebo si počkají na vyúčtování. Rodiny s předškolními dětmi topící elektřinou, to budou mít hodně těžké.https://t.co/WJTL0FTa6p — Tomáš Stejskal (@Stejsi_CZ) November 13, 2023

Ozvala se také řada těch, kdo dle svých slov čekali, že stát majitele čerpadel „vyšplouchne“. „To opravdu nejde, nesmát se tomu. Jako opravdu jsem to čekal a každému, kdo si to chtěl pořídit, jsem radil, ať to nedělá. Je fajn, že jako amatér umím odhadnout kroky těchto loupežníků,“ uvedl jeden. „Tak to tepelný čerpadlo je prostě píčovina, kdo to nepochopil a zakoupil se přesvědčí na vlastní peněženku. Ještě že máme krb,“ přidal se Martin Musil. „Ať žije pokrok. Vždy se vyplatí investovat.....dotace na přímotopy, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární panely, větrné elektrárny. Stát Vždy najde způsob, jak nás oholit,“ komentoval Pavel Roman.

„Pro pamětníky: stejně jako to bylo s přímotopy a později s plynem... Panská láska po zajících skáče,“ připomínal Jiří Doskok. „Já čekám, co se časem chystá na lidi s fotovoltaikou. Čuchám nějakou podobnou sviňárničku, až to bude mít většina na střeše,“ odhaduje Kateřina Vávrů.

To opravdu nejde, nesmát se tomu????jako opravdu jsem to čekal a každému kdo si to chtěl pořídit jsem radil ať to nedělá. Je fajn že jako amatér umím odhadnou kroky těchto loupežníků. — Balthazar (@arowhill) November 13, 2023

Tak to tepelný čerpadlo je proste picovina, kdo to nepochopil a zakoupil, se přesvědčí na vlastní peněženku. Ještě ze máme krb ?? — Martin Musil (@MartinM128) November 13, 2023

Pro pamětníky: stejně jako to bylo s přímotopy a později s plynem…… .

Panská láska po zajících skáče. — Jirka Doskok (@angrybird009) November 13, 2023

Ja cekam, co se casem chysta na lidi s fotovoltaikou. Cucham nejakou podobnou svinarnicku, az to bude mit vetsina na strese. — Katerina Vavru (@Vavruka) November 14, 2023

Ať žije pokrok. Vždy se vyplatí investovat.....dotace na přímotopy, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární panely, větrné elektrárny. Stát Vždy najde způsob, jak nás oholit. Potřebujeme takové skvělé úředníky ? Znovu připomínám...jsou to NAŠI zaměstnanci !!!!!!! — Pavel Roman (@PavelRoman15) November 14, 2023

